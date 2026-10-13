Kholo Capital concede financiación mezzanine por R275 millones (US$17 millones) a DCC Holdings

Mokgome Mogoba - Fundador y socio director - Kholo Capital

(Información remitida por la empresa firmante)

La financiación permitirá refinanciar la deuda existente y respaldar la estrategia de crecimiento a largo plazo de DCC

Sudáfrica, 13 de octubre de 2026.- Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I ("Kholo Capital") (www.KholoCapital.com) anunció hoy la concesión de R275 millones (US$17 millones) en financiación de deuda mezzanine a DCC Holdings Proprietary Limited ("DCC"), uno de los principales distribuidores sudafricanos de tecnologías de la información y las comunicaciones ("TIC"), con una presencia consolidada en África austral. La financiación permitirá refinanciar la deuda existente y respaldar la estrategia de crecimiento a largo plazo de DCC.



DCC es uno de los principales distribuidores sudafricanos de productos y soluciones TIC, con una amplia cartera que abarca ordenadores personales, impresión, infraestructura empresarial y software. La empresa distribuye productos de fabricantes tecnológicos líderes a escala mundial, como HP, Dell y Lenovo, a una extensa red de revendedores, integradores de sistemas y minoristas en toda África austral.



Fundada en 1988, DCC se ha consolidado como un actor destacado en el mercado de distribución de TIC de África austral, con una red de distribución y una infraestructura logística que atienden a clientes de toda la región. La empresa desempeña un papel importante en la cadena de suministro de TIC, conectando a fabricantes internacionales de tecnología con revendedores y minoristas locales.



Mokgome Mogoba, socio director y fundador de Kholo Capital, comentó: "Nos complace apoyar al experimentado equipo directivo de DCC en esta nueva etapa de crecimiento. La empresa cuenta con el respaldo de Kleoss Capital, un inversor de capital privado de gran capacidad. Esta operación demuestra cómo el capital de deuda mezzanine estructurada puede utilizarse para optimizar la estructura de capital de una empresa, refinanciar deuda existente y proporcionar la flexibilidad financiera necesaria para impulsar un crecimiento sostenible. DCC se ha consolidado como uno de los principales distribuidores de TIC de Sudáfrica, con una sólida posición de mercado sustentada en relaciones duraderas con fabricantes tecnológicos líderes a escala mundial, una extensa red de revendedores y capacidades logísticas y de distribución bien establecidas".



Zaheer Cassim, socio director y fundador de Kholo Capital, añadió: "A lo largo de casi cuatro décadas, DCC ha construido una formidable plataforma de distribución, que combina una amplia cobertura de mercado, sólidas capacidades logísticas y un profundo conocimiento de las necesidades de sus socios comerciales. Más allá de sus fortalezas comerciales, la inversión de DCC en empleo juvenil, el apoyo a estudiantes con discapacidad y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas revendedoras reflejan su compromiso con el crecimiento inclusivo. La adopción de energía solar y medidas de ahorro de agua demuestra, además, un enfoque práctico de gestión empresarial responsable. Creemos que DCC está bien posicionada para aprovechar las oportunidades del mercado de TIC de África austral, y nos complace colaborar con su equipo directivo para impulsar un crecimiento que genere tanto valor comercial como un impacto social significativo".



Hale Matsipa, socio director de Kleoss, declaró: "Kleoss Capital valora la oportunidad de haber trabajado con Kholo Capital en esta operación, que posiciona a DCC para su próxima fase de crecimiento. También refleja el impulso positivo de los mercados privados sudafricanos y constituye otra colaboración exitosa entre Kleoss Capital y otro inversor de mercados privados. Esperamos seguir fortaleciendo nuestra colaboración con el equipo de Kholo Capital".



Carlos Ferreira, director ejecutivo de DCC, añadió: "Los accionistas de DCC, entre ellos la alta dirección y Kleoss Capital, se complacen en incorporar a Kholo Capital a la estructura de capital del grupo DCC. DCC ha crecido de forma constante a lo largo de los años mediante la incorporación de determinadas marcas clave y la ampliación de nuestra presencia dentro de las relaciones comerciales ya establecidas con nuestros proveedores. Junto con nuestros socios financieros, afrontamos con optimismo la siguiente etapa de la evolución de la empresa".



Deneys actuó como asesor jurídico de Kholo Capital.



Webber Wentzel actuó como asesor jurídico de DCC.



Distribuido por APO Group en nombre de Kholo Capital.



Acerca de Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I:

Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I es un fondo especializado de R1.400 millones que ofrece soluciones flexibles de deuda mezzanine a empresas del segmento medio del mercado en África austral. El fondo está diseñado para cubrir la brecha entre la deuda sénior y el capital propio, permitiendo a las empresas acceder a financiación para crecimiento y adquisiciones, al tiempo que se minimiza la dilución de la participación de sus accionistas.



El fondo suele realizar inversiones de entre R70 millones y R205 millones en empresas que generan un EBITDA anual mínimo de R25 millones. Kholo Capital invierte en sectores de alto impacto social, entre ellos infraestructuras, servicios financieros, salud, educación, telecomunicaciones, energías renovables, alimentación y servicios. Su mandato de inversión excluye la minería primaria, la agricultura primaria, los microcréditos, los juegos de azar, las municiones, el tabaco, las bebidas alcohólicas de alta graduación y las empresas vinculadas al Gobierno. Las operaciones de mayor tamaño pueden financiarse mediante coinversiones de socios comanditarios o estructuras sindicadas.



Kholo Capital ofrece soluciones de financiación a medida para diversos tipos de operaciones, entre ellas capital para crecimiento, adquisiciones, compras de empresas por sus directivos (MBO), adquisiciones apalancadas (LBO), operaciones de capital privado, recompras de acciones, refinanciación de préstamos de accionistas y recapitalizaciones mediante dividendos. El fondo también colabora con las empresas para optimizar sus estructuras de capital, incluida la refinanciación de parte de la deuda bancaria sénior para mejorar el flujo de caja y generar mayor margen financiero para la reinversión y la expansión.



La financiación mediante deuda mezzanine suele estructurarse como un instrumento con un plazo de entre 4 y 7 años y modalidades flexibles de amortización del principal al vencimiento (bullet), lo que permite a las empresas pagar los intereses durante la vigencia del préstamo y diferir el reembolso del capital hasta su vencimiento. Esta estructura favorece una gestión más sólida del flujo de caja y permite a las empresas reinvertir en iniciativas de crecimiento. El fondo aspira a obtener rentabilidades superiores al 17 %, combinando rendimientos financieros con una posible participación en la revalorización del capital.



Sitio web: www.KholoCapital.com

Contacto

Nombre contacto: Zaheer Cassim

Descripción contacto: Socio director – Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I

Teléfono de contacto: +27-83-786-0845



