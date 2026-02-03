KHUFU'S DE EGIPTO OBTIENE EL PUESTO NO.1 EN LOS MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Khufu's de Guiza, Egipto, fue galardonado con el The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, tras la ceremonia de entrega de premios de la quinta edición de Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants 2026, que se celebró en Emirates Palace Mandarin Oriental de Abu Dabi. La lista incluye restaurantes de 14 ciudades de toda la región, como Marrakech, Beirut, Doha, Casablanca y Amán, con 16 nuevas incorporaciones que debutan este año.

Para ver la lista completa de los puestos 1-50, haga clic aquí.

Khufu's fue fundado sobre la base de un profundo respeto por el legado gastronómico egipcio y celebra los sabores del valle del Nilo mediante una refinada interpretación moderna. Situado a la sombra de las Grandes Pirámides, ofrece una experiencia gastronómica que combina la gastronomía egipcia contemporánea con uno de los lugares más emblemáticos del mundo.

A este restaurante, le siguen tres con sede en Dubái: Kinoya (No.2), Trèsind Studio (No.3) y Orfali Bros (No.4); este último se había mantenido anteriormente en el puesto No.1 durante tres años consecutivos. Beihouse de Beirut (No.5) completa la lista de los 5 mejores y gana el Highest New Entry Award.

Entre los ganadores de premios especiales, Reif Kushiyaki Cairo (No.20) obtiene el Highest Climber Award luego de escalar 27 puestos. Sara Aqel de Dara Dining by Sara Aqel (No.30) es ganadora del MENA's Best Female Chef, patrocinado por Elle & Vire Professionnel, mientras que Omar y Wassim Orfali se llevan el MENA's Best Pastry Chef Award, patrocinado por Valrhona. Salam Dakkak de Sufret Maryam (No.7) y Bait Maryam gana el Sevenrooms Icon Award. Himanshu Saini de Trèsind Studio (No.3) gana el Estrella Damm 0.0% Chefs' Choice Award, y Farmers (No.49) recibe el Sustainable Restaurant Award, patrocinado por illy.

Además, se anunciaron tres ganadores de premios especiales antes de la ceremonia de entrega de premios. Muna Haddad, fundadora de Baraka Destinations, recibió el Champions of Change Award por su enfoque comunitario de la hostelería y el turismo en Jordania. La Grande Table Marocaine (No.19) en Royal Mansour Marrakech ganó el Art of Hospitality Award, que reconoce su dedicación a la alta gastronomía marroquí. Middle Child de Dubái recibió el One To Watch Award por su potencial para ingresar a futuras listas de MENA's 50 Best Restaurants.

La lista es elaborada por la MENA's 50 Best Restaurants Academy, formada por 250 expertos independientes de toda la región. Encontrará más información aquí.

