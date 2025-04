Kia Design Presents Opposites United: Eclipse of Perceptions at Milan Design Week 2025 (1)

Kia Design Opposites United Exhibition Milan Design Week 2025 - Marquee by Philippe Parreno

Kia Design regresa a la Semana del Diseño de Milán por tercer año consecutivo, presentando una plataforma para la expresión artística y el intercambio cultural

Obras seleccionadas de los artistas Philippe Parreno y A.A. Murakami para reflejar la filosofía de diseño de la marca Opposites United

Marquee, The Cave, Beyond the Horizon y The Eclipse ofrecen un recorrido sensorial que refleja la evolución de la filosofía de diseño de Kia

La exposición se celebra del 7 al 13 de abril en el Museo della Permanente de Milán, Italia.

MADRID, 9 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Kia Design ha presentado su exposición para la Semana del Diseño de Milán 2025, titulada Opposites United: Eclipse of Perceptions, en colaboración con los artistas de renombre internacional Philippe Parreno y A.A. Murakami (Azusa Murakami y Alexander Groves).

La muestra de este año continúa con el compromiso de Kia con el intercambio cultural y la exploración creativa. Centrándose en la transformación en curso de la marca, basada en sus valores culturales fundamentales y su identidad creativa, el evento suscita conversaciones que desafían e inspiran tanto a Kia Design como a la comunidad creativa global.

Al reunir a artistas visionarios como Philippe Parreno y A. A. Murakami, junto con Kia Design y otros miembros destacados de la comunidad creativa mundial, la exposición pretende ofrecer una experiencia interactiva en la que los visitantes puedan interactuar con las ideas, filosofías y expresiones que dan forma a la creatividad contemporánea.

Desde su primera participación en la Semana del Diseño de Milán, en 2023, Kia Design apoya el arte y la cultura. Ha generado una plataforma para que los artistas expresen sus interpretaciones de la filosofía de diseño de la marca, Opposites United. Los artistas participantes colaboran en enfoques experimentales, expresando el tema Opposites United a través de sus obras o actuaciones, creando experiencias resonantes para el público visitante.

The Eclipse

En The Eclipse el contenido se proyecta sobre un sistema de sombras en capas. Se trata de un escenario central para actuaciones y sesiones de charlas con asientos escalonados que recuerdan al Coliseo. En este espacio, se anima al público a convertirse en participantes activos, inmersos en el contenido e interpretándolo subjetivamente, en lugar de limitarse a permanecer como observadores.

Los eclipses han tenido un significado científico, religioso y cultural significativo a lo largo de la historia de la humanidad. Estos eventos celestiales nos han inspirado a soñar, a mirar más allá de nuestra propia existencia, a predecir el futuro y a avanzar en nuestras tecnologías.

Opposites United: Eclipse of Perceptions utiliza el espacio para plasmar la trayectoria de Kia Design y su voluntad de evolucionar constantemente, a través de una puesta en escena espectacular y transformaciones espaciales. El público es testigo de un momento único y excepcional, y participa activamente en cada instante de deleite y contemplación.

Philippe Parreno

Philippe Parreno, uno de los artistas franceses con mayor influencia internacional de los últimos 25 años, trabaja con una amplia variedad de formatos, como el cine, la música, la escultura, el dibujo y la performance.

Al adoptar lenguajes y códigos de diversos ámbitos, la obra de Parreno cuestiona la frontera entre realidad y ficción, explorando el espacio donde lo real y lo imaginado se cruzan. Parreno anima al público a reconsiderar su relación con lo real y lo imaginado, incitándolo a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la experiencia misma.

Marquee

Situada en la entrada de la exposición, la obra de Parreno ejemplifica la vanguardia cultural, ya que revitaliza el concepto histórico de la marquesina en el contexto del arte contemporáneo. Al difuminar las líneas entre arquitectura, diseño y performance, la obra trasciende sus orígenes como fachada de cine, centrándose en su lugar en la luz y la forma.

La luz efímera, la interacción espacial y la iluminación escénica dan forma a una experiencia dinámica, elevando la marquesina de un mero objeto a una reflexión sobre la interacción en evolución del pasado y el presente.

A.A.Murakami

Fundada en 2020 por Azusa Murakami y Alexander Groves, A.A. Murakami crea instalaciones inmersivas que combinan ciencia y arte. La serie en curso Ephemeral Tech combina tecnología innovadora con materiales etéreos y estados de la materia para crear experiencias sensoriales y fenómenos antinaturales.

La obra de A. A. Murakami ha sido presentada en las Bienales de Arte y Arquitectura de Venecia y forma parte de las colecciones permanentes del MoMA de Nueva York, el Centro Pompidou de París, el Museo Vitra Design de Alemania y el M+ de Hong Kong. El estudio de diseño experimental de Murakami y Groves, Studio Swine, también ha recibido premios en importantes festivales mundiales, como el de Cannes.

The Cave

The Cave, de A. A. Murakami, fusiona elementos primarios y tecnológicos para resaltar el impulso creativo perdurable de la humanidad. Un autómata a gran escala con extremidades robóticas, que representa la tecnología de vanguardia, interactúa con instrumentos antiguos hechos a partir de réplicas de huesos de animales ancestrales. La yuxtaposición representa la exploración incesante, con las extremidades emergiendo de un charco de agua antes de activar fuelles para soplar aire a través de los instrumentos, creando un paisaje sonoro etéreo que llena el espacio.

La envolvente luz roja y el entorno de agua en calma traspasan los límites sensoriales, reflejando el concepto de la obra como una meditación sobre el desafío de la vida a la entropía y despertando la curiosidad intelectual. La instalación plantea profundas preguntas sobre la resistencia de la creatividad humana y el significado frente a la incertidumbre existencial.

A través de su efímera puesta en escena, The Cave subraya la búsqueda de A. A. Murakami por capturar un momento único, no reproduciendo el pasado o el presente, sino combinando y reimaginando sin descanso elementos para forjar un nuevo camino.

Beyond The Horizon

Beyond the Horizon es la segunda obra de A. A. Murakami que aparece en Opposites United: Eclipse of Perceptions. La obra muestra burbujas gigantes y amorfas que emergen de autómatas colgantes y se transforman en nubes. Superando los límites de la escultura y la instalación tradicionales, explora dimensiones efímeras, escénicas e interactivas.

El uso de dispositivos mecánicos para crear formas orgánicas en constante cambio refleja la voluntad de experimentar con materiales y tecnologías no convencionales, un sello distintivo de la asunción creativa de riesgos. La naturaleza impredecible de las burbujas, a veces aleatorias, a veces sincronizadas, introduce un elemento de azar, asumiendo el riesgo inherente al trabajo con sistemas dinámicos e incontrolados.

El entorno envolvente, con su pasarela elevada, su atmósfera brumosa y el suelo cubierto con una fina capa de agua que lo hace reflectante, amplifica aún más la experiencia del espectador, creando una sensación de asombro y fomentando la interacción con la imprevisibilidad de la obra de arte.

Opposites United: Eclipse of Perceptions se celebra del 7 al 13 de abril en el Museo della Permanente de Milán, Italia.

