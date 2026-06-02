Kiara Ventures lanza un fondo de inversión de 20 millones de euros centrado en startups de Silicon Valley - Kiara Ventures

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de junio de 2026.- El ecosistema tecnológico global continúa consolidando a Silicon Valley como uno de los principales focos de innovación y desarrollo empresarial del mundo. Universidades, aceleradoras y fondos especializados conviven en un entorno donde nacen algunos de los proyectos tecnológicos con mayor capacidad de crecimiento internacional. En este escenario, los fondos especializados en fases tempranas adquieren un papel cada vez más relevante para conectar talento, tecnología y desarrollo empresarial a escala global.

Con esta visión nace Kiara Ventures, un fondo de inversión orientado a compañías tecnológicas en fases pre-seed y seed, con especial atención al ecosistema emprendedor vinculado a Silicon Valley, Stanford, Berkeley y otras comunidades de innovación de referencia internacional. El proyecto impulsa una estrategia centrada en identificar startups tecnológicas con alto potencial desde sus etapas iniciales, acercando además el ecosistema estadounidense a emprendedores y entornos empresariales europeos. El artículo ha sido elaborado en colaboración con Matías Prats.

Conectando Europa con los principales ecosistemas de innovación

El lanzamiento de Kiara Ventures, firma española, representa una iniciativa orientada a reforzar la conexión entre Europa y algunos de los principales núcleos globales de innovación tecnológica. El fondo de inversión centra su actividad en compañías emergentes vinculadas a comunidades emprendedoras donde históricamente han surgido y escalado proyectos tecnológicos de impacto internacional.

Estructurado alrededor de una estrategia de inversión de 20 millones de euros, Kiara Ventures pone el foco en startups tecnológicas relacionadas con inteligencia artificial, software, energía, automatización y otras áreas de innovación emergente. La estrategia del fondo se orienta a identificar founders técnicos en fases iniciales, donde el acceso al ecosistema, el conocimiento operativo y la visión a largo plazo resultan factores diferenciales.

“Nuestro objetivo es conectar a los inversores europeos con la próxima generación de founders tecnológicos que están emergiendo desde Silicon Valley y otros ecosistemas globales de innovación”, explican los impulsores de Kiara Ventures.

La combinación de experiencia financiera, conocimiento operativo y proximidad al ecosistema startup permite al equipo desarrollar una visión enfocada en detectar proyectos innovadores desde sus primeras etapas de crecimiento. Esta aproximación facilita además una conexión directa con tendencias tecnológicas y modelos empresariales que están definiendo la evolución de distintos sectores a nivel global.

Un fondo liderado por perfiles con experiencia internacional

Kiara Ventures ha sido impulsado por los españoles Pedro Ramón López y David Cayuela Penalva, dos perfiles complementarios con experiencia en venture capital, startups y desarrollo empresarial internacional.

Pedro Ramón López aporta más de quince años de experiencia en banca, finanzas y emprendimiento. Además de su trayectoria en el ámbito financiero, también ha desarrollado proyectos como emprendedor y asesor de startups tecnológicas en crecimiento. Su formación como ingeniero industrial, junto con estudios internacionales en Shanghái y Silicon Valley, refuerza la dimensión global del proyecto.

Por su parte, David Cayuela Penalva ha desarrollado gran parte de su trayectoria entre Silicon Valley y ecosistemas vinculados al emprendimiento tecnológico. Su experiencia se ha centrado en la identificación y acompañamiento de founders técnicos en fases iniciales, manteniendo además una estrecha conexión con comunidades internacionales de innovación y emprendimiento.

El lanzamiento internacional de Kiara Ventures consolida así una propuesta centrada en innovación, emprendimiento y tecnología avanzada. El fondo desarrolla una estrategia diseñada para conectar talento, conocimiento y startups tecnológicas con visión internacional desde las primeras fases de desarrollo.

*La presente comunicación tiene carácter exclusivamente informativo y corporativo. No constituye una oferta de inversión, solicitud de captación de fondos, recomendación financiera ni comunicación comercial relativa a productos regulados. Cualquier futura actividad de inversión o estructuración de vehículos quedará sujeta al análisis de la normativa aplicable y, en su caso, a las autorizaciones administrativas correspondientes.

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