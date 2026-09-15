Kibar Americas celebra la gran inauguración de la planta de fabricación de aluminio de Fairmont

(Información remitida por la empresa firmante)

FAIRMONT, W.Va., 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Kibar Americas celebró hoy la inauguración oficial de su planta de producción de aluminio en Fairmont, Virginia Occidental, marcando un hito importante en la expansión de la empresa hacia la fabricación en Estados Unidos. Kibar Americas, cuya sede central se encuentra en Chicago, adquirió las instalaciones a principios de este año.

La ceremonia de inauguración reunió a funcionarios gubernamentales, clientes, proveedores, representantes del sector, líderes municipales y comunitarios, medios de comunicación y empleados para celebrar la apertura de la planta y el inicio de una nueva etapa para la compañía.

El evento destacó el compromiso de Kibar Americas de apoyar la fabricación estadounidense, crear empleos locales y contribuir a la vitalidad económica de Fairmont y de toda la economía de Virginia Occidental.

"Hoy es un día que marca un hito importante para Kibar Americas", afirmó Derek Keddy, presidente de la Unidad de Negocio de Laminación para Norteamérica de Kibar Americas. "Nos enorgullece integrarnos a la comunidad de Fairmont y establecer una presencia de fabricación que nos permitirá atender a nuestros clientes con mayor eficacia, al tiempo que generamos valor a largo plazo para nuestros empleados, socios comerciales y la región".

"La inversión en Fairmont es una piedra angular de la estrategia de crecimiento a largo plazo de Kibar Americas en América del Norte", dijo Atilla Çetinel, director de operaciones de Kibar Americas. "Con esta instalación, complementamos nuestra presencia comercial y de distribución establecida con capacidades de fabricación local, acercándonos a nuestros clientes y fortaleciendo nuestra capacidad para responder a sus necesidades. Nuestro enfoque sigue siendo brindar la calidad, confiabilidad y servicio que nuestros clientes esperan mientras continuamos invirtiendo en nuestra gente y operaciones".

Kibar Americas ha iniciado la producción en sus instalaciones de Fairmont, que fabricará productos de aluminio para los sectores HVAC, embalaje, automoción e industrial.

"La inversión en Fairmont es una parte importante de la estrategia de Assan Alüminyum Group para diversificar su capacidad de fabricación y desarrollar recursos más cerca de los clientes en mercados clave", afirmó Göksal Güngör, director general de Assan Alüminyum Group. "Al combinar nuestras sólidas capacidades de producción, I+D y sostenibilidad en Europa con la presencia manufacturera de Kibar Americas en Norteamérica, estamos fortaleciendo nuestra plataforma global y creando una base más equilibrada y resiliente para el crecimiento futuro".

De cara al futuro, Kibar Americas planea seguir ampliando sus operaciones en Fairmont, consolidar su posición como productor de papel de aluminio de talla mundial y buscar oportunidades de crecimiento que generen valor a largo plazo para la empresa y las comunidades en las que opera.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/kibar-americas-celebra-la-gran-inauguracion-de-la-planta-de-fabricacion-de-aluminio-de-fairmont-302878909.html