Kibar Americas nombra a Derek Keddy como presidente para liderar la siguiente fase de crecimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

CHICAGO, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Kibar Americas Group, proveedor líder de productos de aluminio laminado plano en Norteamérica y filial de propiedad absoluta de Assan Alüminyum, con sede en Turquía, ha dado a conocer el nombramiento de Derek Keddy como presidente de su Unidad de Negocio de Laminación en Norteamérica. Keddy liderará la estrategia de crecimiento continuo de la empresa y apoyará la puesta en marcha de las operaciones tras la reciente adquisición por parte de Kibar Americas de la planta de producción de papel de aluminio en Fairmont, Virginia Occidental.

Contando con más de 25 años de experiencia en liderazgo en los sectores del aluminio, la manufactura y la energía, Keddy aporta una trayectoria comprobada en el impulso del rendimiento empresarial, la excelencia operativa y el crecimiento estratégico. A lo largo de su carrera, ha liderado la estrategia financiera, las operaciones comerciales, las iniciativas de transformación empresarial, las fusiones y adquisiciones, y los principales programas de inversión de capital para organizaciones globales.

Más recientemente, Keddy ocupó puestos de liderazgo ejecutivo dentro de Novelis, donde fue responsable de impulsar la rentabilidad, las iniciativas de crecimiento, el desempeño operativo y los proyectos de inversión más importantes en toda Norteamérica. También ha llevado a cabo un papel clave en la integración de adquisiciones a gran escala y en la gestión de negocios complejos que generan miles de millones de dólares en ingresos anuales.

"El nombramiento de Derek es un reflejo de nuestro compromiso a largo plazo con Norteamérica y con la construcción de una plataforma de aluminio más sólida en la región", comentó Göksal Güngör, presidente de Kibar Americas Group. "Confiamos en que ayudará a impulsar esta próxima fase de crecimiento."

"Nos complace dar la bienvenida a Derek dentro de Kibar Americas en una etapa tan importante de nuestro crecimiento", declaró Atilla Cetinel, director de operaciones de Kibar Americas Group. "Su profundo conocimiento del sector, su experiencia de liderazgo y su perspectiva estratégica serán muy valiosas a medida que expandimos nuestra presencia en Norteamérica y comenzamos un nuevo capítulo con nuestras instalaciones de Fairmont".

La adquisición de la planta de Fairmont supone un destacado hito para Kibar Americas a medida que la empresa amplía su huella de fabricación y fortalece su posición en el mercado del aluminio de Norteamérica. En la actualidad, la instalación se está preparando para comenzar a operar, con planes ambiciosos para aumentar la producción durante la segunda mitad del año para satisfacer la creciente demanda de los clientes.

Conocido por su estilo de liderazgo colaborativo y su sólida experiencia comercial y operativa, Keddy va a llevar a cabo un papel clave en el exitoso lanzamiento de la planta de Fairmont, impulsando al mismo tiempo los objetivos de crecimiento a largo plazo de Kibar Americas.

Keddy es licenciado en Comercio por el University College Dublin, Irlanda, y posee un MBA Ejecutivo de la Escuela de Negocios Goizueta de la Universidad de Emory.

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