Kidactica destaca la importancia de identificar las Altas Capacidades al inicio del curso - KIDACTICA FORMACION Y ASESORAMIENTO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de septiembre de 2026.- La vuelta al colegio puede convertirse en una oportunidad para detectar las necesidades de los menores con Altas Capacidades Intelectuales (ACI) y establecer desde el inicio del curso las medidas de acompañamiento necesarias. Desde Kidactica señalan que la identificación temprana y la coordinación entre familias, centros educativos y profesionales especializados resultan fundamentales para favorecer el bienestar emocional, cognitivo y social de estos alumnos.

El final del verano y el regreso a las aulas no siempre se viven de la misma manera en todos los hogares. Para las familias de niños con Altas Capacidades Intelectuales, las semanas de vacaciones pueden suponer un periodo especialmente intenso debido a la alteración de las rutinas, la ausencia de estímulos intelectuales habituales y una mayor exposición a situaciones que pueden generar sobrecarga emocional o sensorial.

Según explican desde Kidactica, en los menores con ACI la ruptura de las rutinas durante el verano, unida a periodos prolongados de tiempo libre y a la reducción de los desafíos intelectuales habituales, puede favorecer la aparición de aburrimiento, frustración o dificultades para gestionar las emociones.

A esta situación se pueden sumar determinados estímulos propios del periodo estival, como los viajes, los cambios de horarios o los espacios con una elevada concentración de personas. En algunos casos, estas circunstancias pueden generar una mayor sobrecarga sensorial y emocional, haciendo que la convivencia familiar durante las vacaciones resulte especialmente exigente.

Desde el equipo directivo, con su Experto Universitario en Altas Capacidades Intelectuales de la UDIMA, integrado por la pedagoga Marta García, fundadora de Kidactica, y las psicólogas sanitarias Joana Jarque y María José Herranz, insisten en la importancia de desculpabilizar a los padres. Sentir agotamiento al terminar el verano o desear que vuelva la rutina no significa querer menos a un hijo; simplemente refleja la exigencia de sostener esa intensidad sin los apoyos habituales.

Septiembre, una oportunidad para identificar las necesidades

Con el inicio del nuevo curso, el regreso a las rutinas puede facilitar que tanto las familias como los profesionales detecten con mayor claridad determinadas señales relacionadas con las Altas Capacidades Intelectuales.

Un fuerte desinterés por determinadas actividades escolares, la desmotivación, dificultades de adaptación emocional o una aparente desconexión del entorno educativo pueden ser algunos de los indicadores que lleven a las familias a plantearse una evaluación psicopedagógica.

En este sentido, desde Kidactica consideran que las primeras semanas de curso pueden ser un momento ideal para iniciar un proceso de identificación cuando existen indicios que lo aconsejen. Contar con una evaluación ecológica e integral desde el comienzo del año académico le da a la familia un mapa claro y facilita el diálogo con los tutores y el departamento de orientación desde el primer día, ganando un tiempo valiosísimo.

El objetivo es que el centro educativo pueda conocer las características y necesidades específicas del alumno y valorar, cuando corresponda, las medidas de apoyo, adaptación o acompañamiento socioemocional que puedan favorecer su desarrollo.

La importancia de un acompañamiento especializado

La identificación de las Altas Capacidades no debería limitarse al rendimiento académico. Los profesionales de Kidactica recuerdan que estos menores pueden presentar necesidades relacionadas entre otras, con la gestión emocional, la intensidad cognitiva y la sensibilidad ante determinados estímulos.

Por este motivo, consideran especialmente relevante que las familias puedan contar con profesionales formados y actualizados en este ámbito. La coordinación entre psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, familias y centros educativos permite establecer una visión más completa del menor y evitar que determinadas características sean interpretadas únicamente desde la perspectiva del comportamiento o del rendimiento escolar.

En esta línea, el Experto Universitario en Altas Capacidades Intelectuales, desarrollado junto a UDIMA, busca proporcionar a los profesionales herramientas y conocimientos especializados para abordar los procesos de identificación y acompañamiento de estos menores (web de Kidactica Formación)

Un nuevo recurso para las familias

A esta labor de formación se suma el lanzamiento, previsto para noviembre, de su segundo libro “Altas Capacidades Intelectuales: El libro que hubiera querido para mis padres”, impulsado por Marta García y su equipo. Al ser todas Ellas madres de niños ACI o personas con altas capacidades, el libro aporta un valor único: habla desde la experiencia profesional, pero también desde la vivencia real y cotidiana en sus hogares.

La publicación pretende ofrecer a las familias una perspectiva práctica sobre la realidad de los menores con ACI, ayudándolas a comprender mejor sus experiencias y a afrontar determinadas situaciones sin sentirse condicionadas por la necesidad de ejercer una crianza perfecta.

El planteamiento parte de la necesidad de comprender qué puede existir detrás de determinadas reacciones o comportamientos y de proporcionar a los padres y madres las herramientas para convertirse en una figura de seguridad y acompañamiento para sus hijos.

Al final, la vuelta al cole es una oportunidad para empezar con buen pie desde las primeras semanas. Con una detección a tiempo, el apoyo especializado adecuado y una buena alianza entre casa y escuela, el curso cambia por completo. Porque el reto, según señala Kidactica, no es solo nutrir su potencial intelectual, sino algo mucho más sencillo y fundamental: entender su sensibilidad y lograr que se sientan bien, tanto en el aula como en casa.



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