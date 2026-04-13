Kiikup revoluciona la gestión de reseñas y la reputación online - KIIKUP

(Información remitida por la empresa firmante)

La herramienta gallega que automatiza la gestión de reseñas de clientes e impulsa la visibilidad de empresas y negocios en Google y en la búsqueda con IA.

Las reseñas de clientes se han convertido en una pieza clave para cualquier empresa o negocio que quiera ganar visibilidad, generar confianza y destacar frente a su competencia. Ya no solo influyen en la decisión de compra: también tienen un peso cada vez mayor en cómo una marca aparece en Google y en los nuevos entornos de búsqueda apoyados en inteligencia artificial. En ese contexto nace Kiikup, una herramienta gallega creada para simplificar la gestión de reseñas y convertirla en una ventaja real para empresas y negocios, ayudándoles a ganar control sobre una parte cada vez más decisiva de su visibilidad y su reputación digital.

Por un lado, Kiikup ayuda a agencias y consultores SEO que gestionan el posicionamiento local de varios clientes y necesitan ahorrar tiempo sin perder control ni calidad. Por otro, resulta especialmente útil para negocios con varias ubicaciones, como cadenas de restaurantes, hoteles o clínicas, que necesitan centralizar y coordinar su reputación desde un único lugar. Y también ofrece una solución práctica para restaurantes, hoteles, dentistas, centros estéticos y otros negocios independientes que quieren fortalecer su reputación y ganar visibilidad sin complicarse con procesos manuales.

La herramienta permite centralizar en un único panel las reseñas de clientes procedentes de diferentes fuentes, como Google, Booking, TripAdvisor y hasta 30 plataformas más, para gestionarlas desde un solo lugar sin tener que entrar una por una en cada canal. También permite solicitar nuevas opiniones de forma automatizada, detectar incidencias a tiempo y resolverlas de manera privada antes de que se hagan públicas, además de responder con más rapidez y coherencia.

Uno de sus puntos fuertes es precisamente esa capacidad de simplificar una tarea que, cuando crece el volumen de reseñas o el número de ubicaciones, suele convertirse en una carga difícil de sostener. Además, Kiikup incorpora inteligencia artificial para facilitar la respuesta a las reseñas de forma automática o semiautomática, pero sin caer en mensajes impersonales o robóticos. Las respuestas se adaptan al contenido de cada comentario, mantienen un tono humano y ayudan a que la comunicación con el cliente siga siendo cercana, cuidada y natural.

Su propuesta encaja especialmente bien en un momento en el que la reputación online influye cada vez más en la confianza, en la visibilidad local y en la forma en que los usuarios descubren negocios en internet. Google indica que las reseñas y valoraciones positivas ayudan a mejorar la notoriedad y el posicionamiento local, y los estudios del sector muestran que los consumidores siguen apoyándose en ellas de forma masiva y que la búsqueda asistida por IA gana peso en el descubrimiento de negocios.

Con Kiikup, la gestión de reseñas deja de ser una tarea manual, dispersa y difícil de mantener para convertirse en un sistema mucho más ágil, centralizado y fácil de escalar. Eso se traduce en menos tiempo operativo, más control sobre lo que se dice del negocio, respuestas más cuidadas y una mejor capacidad para convertir la reputación online en visibilidad, confianza y nuevas oportunidades.

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