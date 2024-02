Kimera® Labs Inc publica una nueva orientación cerebral de exosomas en Nature Scientific Reports

(Información remitida por la empresa firmante)

MIRAMAR, Fla., 20 de febrero, 2024/PRNewswire/ -- Kimera® Labs Inc, una empresa privada de biotecnología en etapa clínica, se complace en anunciar la primera publicación de exosomas y un novedoso método innovador de entrega neuronal en la prestigiosa familia de revistas científicas Nature. El artículo, "Uso de ultrasonido enfocado transcraneal de baja intensidad para la administración dirigida de exosomas derivados de células madre al cerebro" se publicó el 18 de octubre de 2023 en Nature Scientific Reports . Un equipo de científicos de talla mundial de City of Hope, Regenesis Project y Kimera® Labs colaboraron para demostrar que los exosomas derivados de MSC fabricados por Kimera® pueden atravesar la barrera hematoencefálica (BBB) empleando una onda enfocada de ultrasonido en un modelo de rata. Se llevaron a cabo una serie de estudios con animales in vivo en City of Hope. Los hallazgos del estudio publicados en Nature Scientific Reports concluyeron que una cantidad estadísticamente significativa de exosomas de Kimera® penetró en la BHE mediante el empleo de ultrasonido enfocado en una región específica del cerebro de la rata.

El estudio neuronal de Kimera® que emplea exosomas combinados con ultrasonido enfocado se considera un avance importante por parte de la comunidad científica en el desafiante campo de la administración cerebral dirigida. "En Kimera® nos complace que la caracterización mundialmente reconocida de nuestros exosomas antiinflamatorios y regenerativos sea fundamental en este avance neuronal. La publicación de este trabajo requirió más de dos años de colaboración y financiación entre Kimera labs® y nuestro equipo de clase mundial. "Agradecemos sinceramente a los 18 científicos involucrados en este trabajo por su fuerte esfuerzo de colaboración que finalmente fue reconocido por los editores de la revista Nature. Esperamos realizar más experimentos en este campo para la presentación de múltiples IND para abordar diversas indicaciones en la disfunción neuronal para futuros ensayos en humanos", afirmó Duncan Ross PhD, cofundador y consejero delegado de Kimera® Labs y coautor del artículo.

Las oportunidades científicas y clínicas que se presentan a través de este innovador estudio para la neurología son apasionantes. "Este estudio demuestra un medio accesible y no invasivo de administración dirigida a través de la barrera hematoencefálica", indicó el doctor Sheldon Jordan, profesor de Neurología de la UCLA y líder del Proyecto Regenesis. "La capacidad demostrada para administrar selectivamente exosomas a sitios del cerebro de forma no invasiva con tecnología accesible debería inspirar el desarrollo de protocolos para facilitar la neuromodulación con cargas que incluyen moléculas pequeñas y factores modificadores del epigenoma", añadió.

El artículo puede consultarse en https://www.nature.com/articles/s41598-023-44785-1

Kimera® Labs recibió su primera aprobación IND de Fase I/IIa para realizar ensayos clínicos en humanos para pacientes post-Covid el 16 de mayo de 2023. La compañía está en el proceso de avanzar en más desarrollos científicos y clínicos neuronales con sus exosomas que emplean ultrasonido enfocado.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1014981/Kimera_Exosomes_Logo_Blue_2x_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kimera-labs-inc-publica-una-nueva-orientacion-cerebral-de-exosomas-en-nature-scientific-reports-302066001.html