KINEDRIK, entre el top 5 de las escuelas para estudiar un MBA online de Ingeniería, según El Mundo

Madrid, 11 de diciembre de 2025.-

KINEDRIK —antes conocida como EADIC— ha sido reconocida entre las cinco mejores escuelas del ranking de El Mundo, que destaca los *25 mejores centros formativos para estudiar un MBA online en España.

El medio resalta el valor diferencial del MBA en Dirección de Empresas y Gerencia de Proyectos de Ingeniería y Construcción, un programa que combina visión técnica, liderazgo y estrategia para transformar el modo en que los profesionales de la ingeniería y la arquitectura gestionan proyectos complejos.

“Este reconocimiento es un reflejo de una trayectoria sólida y de una evolución necesaria. Hoy, bajo la marca KINEDRIK, seguimos impulsando el mismo propósito que nos trajo hasta aquí: elevar el conocimiento para generar progreso real”, señaló Ricardo Carramiñana, CEO de KINEDRIK.

El MBA ha destacado por su metodología K•STEAM, inspirada en los modelos de formación de las universidades tecnológicas de referencia, que une la precisión técnica con las habilidades directivas, la innovación y la capacidad de liderazgo.

“No formamos para memorizar, sino para transformar. Nuestros programas están diseñados para que el conocimiento se convierta en acción y el aprendizaje, en impacto profesional”, añadió Carramiñana.

Un MBA diseñado para transformar la visión técnica en liderazgo empresarial

El MBA de KINEDRIK ofrece una formación integral que combina la gestión avanzada de empresas y proyectos del ámbito de la ingeniería, la arquitectura y la construcción (AEC); el análisis financiero y económico; y la aplicación de herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras como BIM, Lean Construction y Data Management.

Los alumnos adquieren competencias en áreas como:

Dirección estratégica y liderazgo de equipos multidisciplinares.

Gestión económica y financiera de proyectos de ingeniería y construcción.

Planificación, contratación y control de grandes infraestructuras.

Gestión de riesgos, sostenibilidad y responsabilidad corporativa.

Transformación digital, innovación tecnológica y aplicación de inteligencia artificial al sector AEC.

El ranking subraya la calidad del claustro docente internacional, la adaptabilidad del modelo online y la proyección profesional de los egresados, que hoy lideran proyectos estratégicos de infraestructura, energía y transformación digital en más de 68 países.

Sobre KINEDRIK

KINEDRIK es la evolución de EADIC, la escuela internacional especializada en ingeniería, arquitectura, construcción y tecnología aplicada.

Como upskill tech partner para la industria AEC, impulsa el acceso a la innovación y al conocimiento útil a través de programas de máster, formación ejecutiva y certificaciones internacionales.

