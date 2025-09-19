KingSmith celebra 10 años de innovación con la campaña global "un viaje sin fin"

(Información remitida por la empresa firmante)

DALLAS, 19 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- KingSmith, líder en tecnología de fitness compacta y que ahorra espacio, celebra su décimo aniversario con el lanzamiento de "Un Viaje Sin Fin", una campaña global que rinde homenaje a una década de innovación y anima a las personas a dar el primer paso hacia una vida más saludable y activa.

La campaña, que estará disponible durante todo el mes de septiembre, incluye un nuevo anuncio de televisión, descuentos exclusivos de aniversario en los mejores productos y un muro de mensajes en línea donde los usuarios pueden compartir sus experiencias personales de fitness. En conjunto, estas iniciativas destacan cómo las pequeñas acciones constantes pueden generar una transformación duradera.

"Durante diez años, nuestra misión ha sido que hacer ejercicio en casa sea más fácil e inteligente", afirmó Nick, vicepresidente de KingSmith. "Con 'Un Viaje Sin Fin', celebramos el progreso de nuestra comunidad e inspiramos a más personas a emprender su propio camino hacia el bienestar".

Una década de innovación

Fundada en 2015, KingSmith revolucionó el entrenamiento en casa con su galardonada cinta de correr WalkingPad, un diseño plegable que se integra a la perfección en los espacios modernos. Desde entonces, la compañía ha ampliado su línea para incluir remos, bicicletas estáticas y equipos de fuerza compactos, y ahora atiende a millones de usuarios en más de 80 países.

Lo más destacado del aniversario

Para celebrar este hito, KingSmith ofrece ofertas especiales de aniversario en sus productos estrella, entre ellos:

X218 Flagship Treadmill – Alcanza una velocidad de hasta 18 km/h con un motor premium de 1,75 HP. Su diseño de plegado vertical ahorra espacio y ofrece un rendimiento profesional.

– Alcanza una velocidad de hasta 18 km/h con un motor premium de 1,75 HP. Su diseño de plegado vertical ahorra espacio y ofrece un rendimiento profesional. R3 Hybrid+ Treadmill – Barra de luz roja para un seguimiento dinámico del progreso y asas laterales plegables para mayor estabilidad. Admite caminar, trotar y correr hasta 12 km/h y se pliega para un almacenamiento compacto.

Acerca de KingSmith

KingSmith es una marca global de bienestar y estilo de vida, creadora de la galardonada cinta de correr WalkingPad. Con más de 260 patentes, KingSmith continúa redefiniendo el bienestar con soluciones de alta calidad, innovadoras y sostenibles que ayudan a las personas a mantenerse activas y equilibradas en su día a día.

