KingSmith presenta WalkingCase, una nueva generación de cintas de correr, en IFA Berlín 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 6 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- KingSmith presentó su última gama de equipos de fitness para el hogar en IFA Berlín 2025, destacando el estreno mundial de la cinta de correr WalkingCase. Con su lanzamiento previsto para la próxima primavera, WalkingCase introduce un nuevo concepto en el diseño de cintas de correr al combinar un tamaño compacto con una verdadera portabilidad.

Inspirado en la movilidad del equipaje de mano, WalkingCase se pliega perfectamente por la mitad, se bloquea de forma segura y cuenta con un asa telescópica con ruedas para transportarlo sin esfuerzo. Se puede desplazar entre habitaciones o guardar con el mínimo esfuerzo, lo que lo hace ideal para apartamentos y espacios multifuncionales. Con su estética limpia y minimalista, WalkingCase se integra perfectamente en los interiores modernos. Este lanzamiento refleja la visión de KingSmith de reinventar las cintas de correr como compactas, cómodas y perfectamente adaptadas a los estilos de vida flexibles de hoy en día.

KingSmith también presentó otras dos innovaciones que saldrán próximamente al mercado. La cinta de correr inclinada FC216 lleva el entrenamiento en cuesta arriba al hogar con una inclinación automática de hasta el 10% y el sistema Vertical Fold patentado por KingSmith para un almacenamiento fácil y que ahorra espacio. La máquina de remo magnética y de agua WMX, con triple plegado, combina un atrevido bastidor asimétrico con una resistencia magnética ajustable de 50 kg, lo que permite realizar un entrenamiento cardiovascular potente y personalizable en un diseño compacto.

Además, KingSmith destacó sus productos más vendidos actualmente. La cinta de correr insignia X218 Vertical Fold cuenta con un potente motor sin escobillas de 3,5 CV, una capacidad de peso de 136 kg y una velocidad máxima de 18 km/h. Su distintiva pantalla con barra luminosa hace que el seguimiento del progreso sea intuitivo y motivador. La X218 se pliega en posición vertical para ahorrar espacio e incluye programas inteligentes incorporados para un entrenamiento específico. La R3 Hybrid+ sigue siendo una versátil cinta de correr 3 en 1 con asas laterales flexibles en posición vertical y plegables, diseñada para caminar, trotar y correr en espacios reducidos.

En conjunto, estos productos reflejan el compromiso de KingSmith con la creación de soluciones de fitness potentes, duraderas y perfectamente integradas en la vida cotidiana.

Acerca de KingSmith

KingSmith es líder mundial en tecnología de fitness compacta y creador de la galardonada cinta de correr WalkingPad. Con más de 260 patentes y productos disponibles en más de 80 países, KingSmith sigue redefiniendo el fitness en casa con soluciones más inteligentes, sostenibles y que aprovechan mejor el espacio, que ayudan a las personas a mantenerse activas y equilibradas en su vida cotidiana.

Para obtener más información, visite https://www.kingsmith.es/

Compra online

Amazon X218 | Amazon R3 Hybrid+ | KSIX R3 Hybrid+

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764420/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kingsmith-presenta-walkingcase-una-nueva-generacion-de-cintas-de-correr-en-ifa-berlin-2025-302548260.html