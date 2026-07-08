Kivnon, Neuxbot y Pronovias impulsan una alianza tecnológica dentro del ecosistema Cap Capital - Cap Capital

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de julio de 2026.- La iniciativa conecta robótica móvil industrial, inteligencia artificial y experiencia de cliente para explorar nuevas soluciones tecnológicas dentro del ecosistema Cap Capital.

Kivnon, Neuxbot y Pronovias trabajan en una colaboración tecnológica orientada a desarrollar soluciones propias aplicadas a la nueva etapa del retail bridal. La iniciativa busca conectar capacidades industriales, inteligencia artificial y experiencia de cliente para explorar herramientas que ayuden a modernizar la relación entre la marca, las tiendas y las futuras novias.

El proyecto parte de una idea clara: la transformación de Pronovias no depende solo de recuperar actividad comercial, sino de incorporar tecnología capaz de mejorar la experiencia en tienda, generar información útil sobre las preferencias de las clientas y reforzar la toma de decisiones en diseño, producto, retail y relación con el canal.

En esta colaboración, Kivnon aporta conocimiento industrial, ingeniería aplicada y experiencia en automatización de procesos reales; Neuxbot suma capacidades vinculadas a inteligencia artificial, interacción y desarrollo de soluciones tecnológicas; y Pronovias aporta un caso de uso global en un sector donde la experiencia física, la personalización y los datos de cliente pueden convertirse en una ventaja competitiva diferencial.

La alianza permite además mostrar una de las principales fortalezas del ecosistema Cap Capital: la capacidad de conectar compañías del grupo para crear soluciones que no dependan únicamente de proveedores externos, sino de talento, tecnología y conocimiento industrial propio.

El objetivo no es presentar la tecnología como un elemento accesorio, sino como una palanca para construir una nueva etapa de Pronovias más conectada, más medible y orientada a la experiencia de la novia. Desde esa visión, Kivnon y Neuxbot pueden actuar como socios tecnológicos internos para acelerar el desarrollo de herramientas aplicadas al retail, la experiencia de cliente y la inteligencia de mercado.

Con esta iniciativa, Cap Capital refuerza una narrativa de grupo basada en integración industrial, innovación aplicada y creación de valor entre participadas. Kivnon deja de ser solo una compañía de robótica móvil industrial y pasa a formar parte de una plataforma tecnológica más amplia al servicio de proyectos estratégicos del grupo.

Sobre Kivnon

Kivnon es una compañía especializada en robótica móvil y automatización intralogística. Sus soluciones AGV/AMR están diseñadas para mejorar el transporte interno, la eficiencia operativa y la integración de procesos en entornos industriales y logísticos de alta exigencia.

Sobre Neuxbot

Neuxbot desarrolla soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial, interacción y automatización aplicada. Su enfoque se centra en convertir la tecnología en herramientas útiles para mejorar procesos, experiencia de usuario y toma de decisiones en casos de uso reales.

Sobre Pronovias

Pronovias es la marca internacional de referencia en el sector bridal. Con una trayectoria reconocida a nivel global, una red internacional de tiendas y una relación histórica con millones de novias, la compañía representa uno de los nombres más emblemáticos del universo nupcial. Su nueva etapa abre la oportunidad de reforzar su liderazgo combinando diseño, experiencia de cliente, innovación y una conexión más directa con las futuras novias.

Sobre Cap Capital

Cap Capital es un holding industrial con una visión de largo plazo y el propósito de contribuir a la reindustrialización de Europa desde una forma de hacer empresa responsable, sólida y orientada a futuro. El grupo impulsa compañías con capacidad industrial, tecnológica y operativa, conectando gestión, talento y valores para construir proyectos sostenibles, competitivos y con impacto real en el tejido productivo europeo.

Emisor: Cap Capital



Contacto: Cap Capital

Número de contacto: +34 910 496 693