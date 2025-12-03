Knight Frank asesora en exclusiva la venta de un suelo industrial de más de 30.000 m en Barcelona

Knight Frank asesora en exclusiva la venta de un suelo industrial de más de 30.000 m en la primera corona de Barcelona - Knight Frank

- El activo está ubicado en Lliçà de Vall (Vallès Oriental)

Madrid, 3 de diciembre de 2025.- La consultora inmobiliaria Knight Frank ha gestionado en exclusiva la venta de una parcela de más 30.000 metros cuadrados situada en Lliçà de Vall (Vallès Oriental), ubicada dentro de la primera corona logística de Barcelona. La venta se ha realizado mediante un proceso ordenado y competitivo que ha generado el interés de una decena de grupos, tanto de inversores como de usuarios finales, lo que refleja el dinamismo de un mercado logístico catalán donde la demanda de suelo continúa superando ampliamente la oferta disponible.

El terreno, que actualmente acoge las instalaciones de una empresa industrial, está totalmente urbanizado y con uso industrial consolidado. Cuenta con planeamiento definitivo aprobado por el Ayuntamiento de Lliçà de Vall el 13 de mayo de 2025 lo cual permitirá al comprador la construcción de una futura nave de hasta 17.000 m.

"El mercado logístico catalán continúa mostrando una fortaleza estructural muy notable, impulsado por la falta de suelo disponible y una demanda sostenida por parte de operadores y promotores. Operaciones así demuestran el atractivo de ubicaciones consolidadas como el Vallès Oriental, donde los activos finalistas son cada vez más escasos y estratégicamente valiosos”, afirma Carolina Canal, Asociada del departamento Industrial y Logístico de Barcelona de Knight Frank.

“Con esta operación reafirmamos la apuesta de Knight Frank en el asesoramiento de activos industriales y logísticos en Cataluña. Pronto esperamos poder comunicar casos de éxito como este en todas las áreas en que operamos (arrendamiento, consultoría comercial, montaje de operaciones de promoción y ventas en inversión)”, afirma Adrian Romero-Amich, Director de Leasing & Development de Knight Frank.

