Kohler Co. establecerá la división de energía como negocio independiente con Platinum Equity (2)

-Kohler Co. establecerá la división de energía como negocio independiente con Platinum Equity como socio inversor mayoritario, acelerando las estrategias de crecimiento a largo plazo para ambas organizaciones

Se espera que una empresa independiente que proporciona soluciones de resiliencia energética se beneficie de la experiencia exclusiva y operativa de Platinum Equity

KOHLER, Wis., 6 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Kohler Co. anunció hoy la decisión estratégica de establecer Kohler Energy como una empresa separada e independiente con Platinum Equity como socio inversor mayoritario. Kohler seguirá invirtiendo en el negocio de Energía después del cierre y mantiene su compromiso de respaldar su trayectoria ascendente basada en un historial comprobado de sólido rendimiento en el mercado global de resiliencia energética. Los negocios incluidos en la cartera son Power Systems, Engines, Home Energy, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Curtis Instruments y Heila Technologies.

Si bien Kohler Co. y Platinum Equity deben completar varios hitos y requisitos legales, incluidas consultas con los comités de empresa de empleados, se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2024. Hasta entonces, Kohler Co. operará como una empresa.

"Hoy tomamos una medida audaz y estratégica para el futuro de nuestra empresa", destacó David Kohler, presidente y consejero delegado de Kohler Co. "Durante los últimos 150 años, Kohler ha adoptado una búsqueda incesante de ofrecer productos, servicios y experiencias excepcionales para nuestros clientes. Este momento importante en nuestro viaje significa nuestro compromiso de profundizar el enfoque y la inversión en los negocios de cocina y baño y hotelería de Kohler y continuar impulsando el crecimiento dentro de nuestras respectivas industrias. El momento es adecuado debido a la fortaleza del negocio de energía, que está impulsado por productos de clase mundial fabricados y vendidos por asociados altamente cualificados. Espero apoyar el negocio de Energía a través de nuestra inversión continua junto con mi papel en la junta directiva después del cierre".

Kohler Energy es un líder mundial en resiliencia energética y brinda soluciones energéticas de misión crítica para hogares, empresas y equipos. Su cartera líder en el mercado de equipos de energía primaria y de respaldo, tecnologías de sistemas de propulsión tradicionales y electrificados y soluciones de energía doméstica gozan de confianza en todo el mundo.

"Kohler ha sido un excelente administrador del negocio durante más de 100 años. Continuaremos esa visión con Platinum Equity, que comparte los mismos valores de calidad, innovación y excelencia operativa y está totalmente involucrado en nuestro viaje de crecimiento. Esperamos impulsar una inversión continua significativa que aumente el valor para nuestros clientes, miembros del equipo y accionistas", explicó Brian Melka, presidente del grupo Kohler Energy. "Estoy orgulloso de lo que el equipo ha hecho para construir un negocio líder en la industria y esperamos trabajar con Platinum Equity para embarcarnos en nuestra próxima fase de crecimiento. Nuestra prioridad inmediata es garantizar una transición fluida que proporcione la mejor experiencia para nuestros clientes y miembros del equipo en todo el mundo".

Brian Melka será consejero delegado del negocio de Energía, con David Kohler en su junta directiva.

Platinum Equity es una firma de inversión global con aproximadamente 47.000 millones de dólares en activos bajo administración. Kohler seleccionó Platinum Equity debido a la profunda experiencia operativa de la empresa y su exitoso historial en transacciones de exclusión.

"Kohler Energy tiene una merecida reputación de calidad, innovación e ingeniería que se remonta a más de un siglo", afirmó el copresidente de Platinum Equity, Jacob Kotzubei. "Apreciamos la confianza de Kohler en nuestra capacidad para aprovechar ese legado y respaldar el continuo crecimiento y expansión del negocio energético como empresa independiente. Tenemos un gran respeto por David y el equipo de liderazgo de Kohler y estamos orgullosos de ser sus socios".

Platinum Equity tiene 28 años de experiencia en la adquisición y operación de negocios globales que han formado parte de grandes entidades corporativas. En los últimos años la firma ha adquirido negocios de firmas como Ball Corporation, Caterpillar, Emerson Electric, Ingersoll Rand y Johnson & Johnson, entre otras.

"El negocio de resiliencia energética tiene un liderazgo sobresaliente, sólidas capacidades técnicas y una oportunidad de beneficiarse de atractivos vientos de cola que impulsan una necesidad sostenida de soluciones energéticas confiables en aplicaciones industriales, comerciales, residenciales y de equipos", indicó el director general de Platinum Equity, Matthew Louie. "Esperamos trabajar con Brian y el equipo directivo para continuar invirtiendo en el negocio y maximizar su potencial".

BDT & MSD Partners y BofA Securities actúan como asesores financieros de Kohler. White & Case LLP actúan como asesores legales de Kohler.

Goldman Sachs & Co. LLC y William Blair & Company, LLC actúan como asesores financieros de Platinum Equity en la inversión de Kohler Energy. Gibson, Dunn & Crutcher LLP actúa como asesor legal y Willkie Farr & Gallagher LLP actúa como asesor de financiación de deuda de Platinum Equity.

Acerca de Kohler Co. Durante 150 años, Kohler Co. ha sido líder mundial en diseño e innovación, dedicado a brindar una vida elegante a través de productos de cocina y baño; armarios, azulejos e iluminación de lujo; soluciones de energía distribuida (energía doméstica, sistemas de energía industriales y tecnologías de sistemas de propulsión) y experiencias de hospitalidad de lujo y campeonatos de golf importantes. El campo de golf Whistling Straits de Kohler fue sede de la 43ª Ryder Cup en 2021. Kohler Co. , de propiedad privada, fue fundada en 1873 y tiene su sede en Kohler, Wisconsin. La compañía también desarrolla soluciones para abordar problemas urgentes, como agua potable y saneamiento, para comunidades desatendidas en todo el mundo para mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

Acerca de Kohler Energy Kohler Energy, líder mundial en soluciones de energía distribuida, aporta un diseño audaz y un impacto poderoso a los sistemas energéticos que sustentan a las personas y comunidades en todo el mundo. Es una parte integral de Kohler Co., con soluciones en energía doméstica, sistemas de energía industrial y tecnologías de tren motriz. Aprovechando la solidez de su cartera de marcas (Power Systems, Home Energy, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Heila Technologies, Curtis Instruments y Engines) y más de un siglo de liderazgo en la industria, Kohler Energy genera resiliencia cuando la red no puede y falla, más allá de la recuperación funcional e individual para crear mejores vidas y comunidades. Para más detalles, visite kohler.com/energy .

Acerca de Platinum Equity Fundada en 1995 por Tom Gores , Platinum Equity es una firma de inversión global con aproximadamente 47.000 millones de dólares en activos bajo administración y una cartera de aproximadamente 50 compañías operativas que prestan servicios a clientes en todo el mundo. Platinum Equity se especializa en fusiones, adquisiciones y operaciones (una estrategia registrada que llama M&A&O®), adquiriendo y operando empresas en una amplia gama de mercados comerciales, incluidos fabricación, distribución, transporte y logística, alquiler de equipos, servicios de metales, medios y entretenimiento, tecnología, telecomunicaciones y otras industrias. En los últimos 28 años, Platinum Equity ha completado más de 400 adquisiciones.

