Kohler Co. secured 13 iF product design awards under its Kohler, Mira and Klafs brands, emphasizing the company’s significant impact on global design and innovation. - KOHLER CO./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- Kohler Co. obtiene prestigiosos galardones en el ámbito del diseño mundial: El codiciado Gold iF Design Award y otros 12 galardones iF Design Accolades

KOHLER, Wis., 14 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Kohler Co. ha obtenido 13 premios iF al diseño de productos con sus marcas Kohler, Mira y Klafs, lo que pone de relieve el importante impacto de la empresa en el diseño y la innovación mundiales. En el concurso de diseño iF de este año, los diseños de producto de Kohler obtuvieron el reconocimiento en varias categorías, incluyendo el codiciado premio Gold, que le valió a Kohler un lugar entre los 75 ganadores Gold en la próxima ceremonia de entrega de premios en Berlín. Los múltiples premios de Kohler representan diseños innovadores y tecnologías desarrolladas en cada uno de los estudios globales de la compañía: Estados Unidos, Reino Unido, India y China.

Con 10.800 candidaturas de 72 países, el iF Design Award es uno de los concursos de diseño más prestigiosos y relevantes del mundo. Ser galardonado con el iF Design Award significa superar una rigurosa selección en dos fases a cargo de reputados expertos en diseño, que evalúan las candidaturas en función de la idea, la forma, la función, la diferenciación y el impacto.

La creatividad y el diseño de vanguardia son el corazón y el alma del espíritu de Kohler y sus equipos de audaces creadores de todo el mundo son la base de algunas de las marcas más emblemáticas del diseño del hogar. La empresa se ha forjado una reputación de innovación, arte y diseño, al tiempo que posee una filosofía operativa basada en el espíritu emprendedor, la tenacidad y la humildad.

"Durante más de 150 años, Kohler se ha dedicado a promover la innovación y un diseño sin igual. Es un gran honor ser reconocidos por la pasión y el ingenio de nuestros equipos de desarrollo", explicó David Kohler, presidente y consejero delegado de Kohler Co. "Este reconocimiento de iF afirma nuestro compromiso continuo de crear soluciones impactantes en todos los mercados del mundo".

La destreza de Kohler en el diseño ha sido reconocida durante más de un siglo, incluyendo una instalación en 1920 de los accesorios de baño de color de la compañía en el Museo Metropolitano de Arte de Manhattan, importantes asociaciones con artistas y diseñadores de renombre mundial, instalaciones espectaculares en algunas de las mecas de diseño más veneradas y entornos de diseño de clase mundial, y docenas de elogios que abarcan una miríada de categorías de productos. Sólo en las dos últimas décadas, los diseños de productos de Kohler han recibido casi 100 premios iF, además de ocupar los primeros puestos en los principales premios mundiales de diseño, como Red dot, IDEA y Fast Company.

El inodoro Loope de KOHLER , galardonado con el premio iF GOLD Product Design Award 2024 -y el primero de la compañía en recibir el nivel Gold-, es una solución de saneamiento sin agua que se integra con modelos de recogida de residuos sanitarios basados en contenedores. Se diseñó para llevar el saneamiento seguro a entornos urbanos densos donde a menudo no existen opciones alternativas. El inodoro Loope se desarrolló dentro de la plataforma Innovation for Good (IfG) de Kohler, una incubadora interna centrada en la creación de nuevas oportunidades de negocio con un fin social y medioambiental. Las soluciones IfG se basan en lograr un impacto positivo en las comunidades y las vidas de todo el mundo mediante la mejora del acceso al agua potable y el saneamiento.

El inodoro Loope se inspira en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de las Naciones Unidas de "garantizar el acceso a un saneamiento seguro y asequible para todos", y los miembros del jurado del premio de diseño iF señalaron que "se trata de un gran ejemplo de innovación en el diseño al servicio de la humanidad".

"Como parte de nuestra cartera de Innovación para el Bien, Loope tiene el potencial real de influir positivamente en un número significativo de vidas en todo el mundo. Ganar el premio iF de oro al diseño llama la atención sobre el problema del saneamiento inseguro que afecta a tantas personas", comentó Laura Kohler, directora de Vida Sostenible de Kohler Co. "Este y otros productos derivados de nuestro programa de incubación IfG aprovechan las pasiones de los asociados para desarrollar soluciones significativas que proporcionan un mayor acceso a una vida sostenible".

Kohler Co. -bajo sus marcas Kohler, Mira y Klafs- recibió 12 iF Product Design Awards adicionales por soluciones en duchas, griferías de baño, inodoros, lavabos, almacenamiento, griferías de cocina y saunas:

Sistema de ducha Mira Select Flex Grifo paralelo Sveda Steam Lav Placa frontal empotrada Intelex Smart Inodoro inteligente Karing 3.0 Urinalysis Interfaz Karing 3.0 Urinalysis Accesorio de almacenamiento Spacity Grifo todo en uno para bebidas Ducha de manos SpaViva con dispositivo de limpieza todo en uno Tiradores decorativos ModernLife Edge Sauna Klafs S11 Design de Studio F.A. Porsche Sauna edición negra Klafs S1 Design e Henssler & Schultheiss Design

"El diseño de nuestros productos se centra en el ser humano y nos esforzamos por crear interacciones profundas y experiencias memorables para nuestros clientes. Nos sentimos honrados por la abrumadora lista de elogios de la organización iF, y emocionados de ver nuestras visiones elevarse a la cima de la evaluación global del diseño", afirmó Michael Seum, vicepresidente de Diseño Industrial Global de Kohler Co.".

La disponibilidad del producto varía según la región. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor local.

Acerca de Kohler Co.Durante más de 150 años, Kohler Co. ha sido un líder mundial en diseño audaz e innovación, dedicado a ayudar a las personas a vivir una vida elegante, saludable y sostenible a través de sus productos de cocina y baño; gabinetes de lujo, azulejos e iluminación; productos y servicios de bienestar; y experiencias de hospitalidad de lujo y grandes campeonatos de golf. La empresa privada Kohler Co. fue fundada en 1873 y tiene su sede en Kohler, Wisconsin. La empresa también desarrolla soluciones sostenibles para mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. Su plataforma Innovation for Good aborda problemas acuciantes, como el agua limpia y el saneamiento seguro, con productos y servicios innovadores para comunidades desatendidas. David Kohler es presidente y consejero delegado y representa a la cuarta generación de la familia Kohler.

