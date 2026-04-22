Kohler y Flamingo Estate crean un balneario arraigado en el ritual, la naturaleza y la artesanía (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Kohler y Flamingo Estate crean un balneario escultórico arraigado en el ritual, la naturaleza y la artesanía en la Semana del Diseño de Milán

MILÁN, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Kohler, en colaboración con Richard Christiansen, fundador de Flamingo Estate, presenta The Flamingo Estate Bathhouse by Kohler en la Semana del Diseño de Milán 2026. Esta instalación inmersiva y multisensorial invita a los visitantes a un mundo elemental donde la arquitectura, el paisaje y la serenidad se conciben como una experiencia única e interdependiente, creando un espacio para la contemplación y la renovación.

Ubicada en el patio del Padiglione d'Arte Contemporanea (Via Palestro, 14), la instalación está presidida por el balneario, una audaz estructura brutalista que parece emerger orgánicamente de un prado con siete especies de flores silvestres, disolviendo la frontera entre la arquitectura y el ecosistema vivo. Inspirada en el balneario de Flamingo Estate en California, la estructura monolítica de 247 pies cuadrados (23 metros cuadrados) utiliza una paleta de metales desgastados y superficies elementales. Revestida con estuco intonachino que evoca la textura mineral y el peso del hormigón, el balneario cuenta con monumentales vidrieras del artesano milanés Samuele Dossena, que filtran la luz sobre superficies en tonos terracota, mientras que las velas de Flamingo Estate que adornan las paredes realzan una atmósfera tranquila y relajante.

El balneario es una meditación sobre el ritual, la naturaleza y el poder silencioso de los materiales, comentó Richard Christiansen, fundador de Flamingo Estate. Imaginamos un lugar donde las flores silvestres, el agua y la luz se unen para crear una experiencia sensorial que nos reconecta con los ritmos de la tierra. La colaboración con Kohler nos permitió dar vida a esta visión con un nivel de artesanía extraordinario, creando un espacio que invita a relajarse, reflexionar y reconectar con el mundo natural.

Al entrar en el balneario, los visitantes se encuentran con Reverie, una nueva expresión de la icónica bañera exenta de hierro fundido esmaltado de Kohler, reinventada con una cubierta de cobre que se convierte en el punto focal del espacio. La cubierta envuelve la bañera de hierro fundido, fabricada con al menos un 80% de materiales reciclados, lo que subraya un legado de artesanía sostenible diseñada para perdurar. Esta es la primera vez que Kohler utiliza el cobre como material definitorio en el diseño de baños, introduciendo una nueva dimensión en la categoría.

El diseño y el proceso creativo siempre han sido fundamentales para Kohler, dando forma a nuestra tradición e impulsando nuestro progreso, afirmó David Kohler, presidente y consejero delegado de Kohler Co. Consideramos el diseño como un puente entre la herencia y la innovación, en constante evolución a través de la exploración de materiales y la artesanía. Nos complace colaborar con Richard Christiansen y Flamingo Estate durante la Semana del Diseño de Milán para seguir inspirando a través del arte y el diseño.

Dispersos por el jardín se encuentran cuatro bebederos para polinizadores únicos, concebidos por Christiansen, diseñados por Kohler y fundidos en su histórica fundición de Wisconsin. Estos recipientes esculturales sirven de santuario para aves, abejas y otras especies polinizadoras, extendiendo la narrativa de reciprocidad de la instalación entre la artesanía humana y el mundo natural.

Para el balneario de Flamingo Estate, quisimos explorar la relación entre arquitectura y ecología, cómo el diseño puede crear momentos de cuidado no solo para las personas, sino también para el mundo natural que nos rodea, destacó Michael Seum, vicepresidente de Diseño Global de Kohler Co. Los baños para polinizadores traducen esta idea en una forma escultórica, inspirándose en los principios brutalistas en el exterior y suavizándose en superficies orgánicas e inspiradas en la naturaleza en el interior. Es un reflejo de nuestra convicción de que el diseño debe dar cabida tanto al ritual humano como a la protección del medio ambiente.

El balneario de Flamingo Estate de Kohler eleva el baño a una experiencia reparadora y a un lugar de ritual y retiro, que ralentiza el cuerpo, calma la mente y aumenta la percepción de la luz, el agua y los materiales. Mediante la integración de arquitectura, artesanía y ecología, la instalación refleja una visión compartida entre Kohler y Flamingo Estate: que el bienestar duradero surge de una conexión más profunda con la naturaleza.

Las velas del balneario fueron creadas por Flamingo Estate específicamente para la instalación. La vela Pollinator de Flamingo Estate se complementa con la pastilla de jabón Pollinator. Su aroma se inspiró en un paseo por las calles de Milán. Wild Linden Blossom es una invitación olfativa a pasear por Milán en plena floración. En los albores del verano, el emblemático tilo florece de repente, perfumando bulevares enteros con una calidez sublime y melosa, auténtica de Milán. Desde los mercados bañados por el sol, la bergamota palpita con el verde brillante de su cáscara, mientras el dulce polen impregna el aire. Tanto la vela como la pastilla de jabón están disponibles para su compra en FlamingoEstate.com.

Presentada durante el FuoriSalone en el Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milán, Italia, la instalación está abierta al público desde el martes 21 de abril hasta el domingo 26 de abril. El horario es el siguiente: martes, de 12:00 a 19:00; miércoles, de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00; de jueves a sábado, de 12:00 a 22:00; y domingo, de 12:00 a 18:00.

Para ver imágenes de la instalación y obtener más información, acceda al kit de prensa aquí.

Acerca de Kohler Co. Durante más de 150 años, Kohler Co. ha sido líder mundial en diseño audaz e innovación, dedicada a ayudar a las personas a vivir vidas elegantes, saludables y sostenibles a través de sus productos para cocina y baño; gabinetes, azulejos e iluminación de lujo; productos y servicios de bienestar; y experiencias de hospitalidad de lujo y campos de golf de campeonato. Kohler Co., de propiedad privada, fue fundada en el año 1873 y tiene su sede en Kohler, Wisconsin. La compañía también desarrolla soluciones de vida sostenible para mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Su plataforma Innovation for Good aborda problemas apremiantes, como el agua potable y el saneamiento seguro, con productos y servicios innovadores para comunidades desfavorecidas. David Kohler es presidente y consejero delegado y representa la cuarta generación del liderazgo de la familia Kohler.

Acerca de Flamingo Estate Fundada en la década de 1940 en lo alto de las colinas de Los Ángeles, Flamingo Estate ha sido a lo largo de su historia un enclave hedonista de adoración al sol, mitologías populares y remedios psicodélicos: un refugio secreto para la alquimia salvaje en la Ciudad de los Ángeles. Ahora, Flamingo Estate es el hogar de Richard Christiansen y, fiel al espíritu de sus orígenes, una celebración radical del placer que emana del jardín. Cultivamos con esmero los dones más preciados y salvajes de la Madre Naturaleza, en un momento en que más los necesitamos. Defendemos la idea de que la Madre Naturaleza es la última gran casa de lujo y obtenemos ingredientes exclusivos de más de 125 granjas y colaboradores. En lugar de ingredientes comerciales, nuestro objetivo es acercarnos lo máximo posible a la materia prima natural y poder rastrear cada ingrediente hasta el agricultor que lo plantó. Creamos rituales ricos en nutrientes para el placer diario, con la Madre Naturaleza como guía.

Contacto para medios:Kohler PR | Jillian.rosone@kohler.comSutton Communications | Kohler@suttoncomms.com

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