Kolmar Korea se expande al cuidado solar del cuero cabelludo y el cabello

(Información remitida por la empresa firmante)

- Kolmar Korea, líder en protectores solares de belleza coreana, se expande al cuidado solar del cuero cabelludo y el cabello

Amplía su gama de productos para el cuidado solar con "Scalp Sun Essence" y una fórmula fotoprotectora para el cabello.

Presenta un nuevo método para evaluar la eficacia de la protección UV para el cabello, publicado en una revista académica internacional.

SEÚL, Corea del Sur, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, una fuerza líder detrás del auge mundial de los protectores solares coreanos, está acelerando su expansión en el mercado de cuidado solar de próxima generación al extender su experiencia más allá de la piel para incluir la protección del cuero cabelludo y el cabello.

A medida que la tendencia global de "skinificación" continúa creciendo —animando a los consumidores a cuidar el cuero cabelludo y el cabello como una extensión del cuidado de la piel— Kolmar Korea ha desarrollado soluciones de protección UV para el cuero cabelludo y tecnologías fotoprotectoras para el cabello, además de presentar un nuevo método de evaluación para medir la eficacia de la protección UV capilar.

Kolmar Korea ha desarrollado recientemente un protector solar específico para el cuero cabelludo: "Scalp Sun Essence". Con protección SPF50+, este producto está diseñado para su aplicación directa sobre el cuero cabelludo.

A diferencia de los protectores solares convencionales, que a menudo son difíciles de usar en el cuero cabelludo o el cabello debido a su alto contenido de aceite, Scalp Sun Essence combina filtros UV hidrosolubles y lipofílicos en una proporción optimizada para ofrecer una textura ligera.

Kolmar Korea planea expandir la categoría a formatos como brumas y aerosoles, además de desarrollar limpiadores para el cuidado del cuero cabelludo contra el sol. La compañía tiene previsto lanzar el producto en Corea este año antes de su expansión global, incluyendo el mercado estadounidense el próximo año.

Además del cuidado del cuero cabelludo, Kolmar Korea también ha desarrollado una "composición capilar fotoprotectora" diseñada para proteger el cabello de la exposición a la luz dañina, incluyendo los rayos ultravioleta.

El cabello está continuamente expuesto a la radiación UV y otras luces dañinas, lo que puede causar decoloración, sequedad y rotura con el tiempo. Sin embargo, la mayoría de los productos convencionales para el cuidado del cabello se han centrado principalmente en prevenir el daño por calor en lugar del daño inducido por la luz.

Para abordar esta deficiencia, Kolmar Korea desarrolló una tecnología capaz de proteger el cabello del fotodaño mediante aceites de silicona específicos con estructuras moleculares grandes y altos índices de refracción para dispersar la luz de manera efectiva. Este enfoque reduce la cantidad de estabilizadores de luz utilizados para la fotoprotección y los aceites necesarios para disolverlos, a la vez que proporciona una sensación ligera.

La formulación también puede ampliarse para crear productos multifuncionales mediante la incorporación de ingredientes activos como biotina, pantenol y niacinamida, lo que permite obtener beneficios como el alivio de los síntomas de la caída del cabello, el alivio del cuero cabelludo y el cuidado del sebo y los poros.

Kolmar Korea también ha propuesto un nuevo método para evaluar objetivamente la eficacia de la protección UV para el cabello.

Anteriormente, no existía un método estandarizado para medir el rendimiento de la protección UV en el cabello. Para solucionar esto, la empresa desarrolló un método que analiza los cambios en el color del cabello antes y después de la exposición a los rayos UV para evaluar los niveles de daño y medir el rendimiento de la protección UV.

El estudio se publicó el año pasado en la revista internacional de dermatología Skin Research and Technology (Impact Factor: 3.2), obteniendo reconocimiento por su relevancia científica.

"A medida que el mercado global de protección solar se segmenta cada vez más, la demanda de soluciones para la protección del cuero cabelludo y el cabello crece rápidamente", afirmó un representante de Kolmar Korea. "Aprovechando nuestras capacidades de I+D, que abarcan el desarrollo de productos, la innovación de materiales y la evaluación de la eficacia, aspiramos a liderar el mercado de protección solar capilar de próxima generación".

Kolmar Korea, que representa más del 70 % del mercado coreano de protección solar, es ampliamente reconocida como un actor clave en el auge mundial de los protectores solares coreanos. En 2013, la empresa se convirtió en la primera de la industria cosmética coreana en obtener la certificación OTC de la FDA de EE.UU.

En 2022, Kolmar Korea reforzó aún más sus capacidades de investigación al establecer el primer centro de investigación de protección UV de Corea, el "UV Tech Innovation Lab". Más recientemente, los protectores solares desarrollados conjuntamente por Kolmar Korea con marcas de belleza coreanas de renombre mundial, como Beauty of Joseon, SKIN 1004 y Round Lab, superaron los 100 millones de unidades en ventas globales acumuladas.

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