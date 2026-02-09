Kolmar Korea gana la batalla legal contra Intercos Korea por la filtración de tecnología de protección solar

(Información remitida por la empresa firmante)

-Los tribunales coreanos ordenan a Intercos Korea asumir la totalidad de las costas legales, confirmando la responsabilidad civil y penal.

SEUL, Corea del Sur, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea ha obtenido una victoria legal decisiva en una prolongada disputa sobre la filtración ilegal de tecnologías patentadas de protección solar que involucra a Intercos Korea, la filial coreana de la empresa italiana de fabricación de productos cosméticos ODM, Intercos. Tras la sentencia definitiva de culpabilidad del Tribunal Supremo, los tribunales han ordenado además a la parte perdedora asumir la totalidad de las costas del litigio, lo que subraya la gravedad de la apropiación indebida de tecnología y la consiguiente responsabilidad legal.

Kolmar Korea recuperó un total de 31,2 millones de KRW en costas legales de Intercos Korea y un exempleado, lo que representa el importe total de los gastos de litigio civil efectivamente incurridos en relación con el caso.

La disputa se originó cuando un exempleado de Kolmar Korea, identificado como A, que había trabajado en la empresa durante aproximadamente 10 años, se trasladó a Intercos Korea en 2018 y eliminó ilegalmente varios materiales esenciales de investigación y desarrollo, incluyendo datos de fórmulas patentadas de protectores solares e información sobre el desarrollo de nuevos productos. Investigaciones posteriores revelaron que otro exempleado, B, que también se incorporó a Intercos Korea aproximadamente al mismo tiempo, participó en la filtración de secretos comerciales.

En enero de 2024, el Tribunal Supremo de Corea dictó sentencia condenatoria definitiva contra ambos exempleados. Posteriormente, en octubre de 2024, el Tribunal de Distrito de Suwon dictaminó que Intercos Korea había violado la Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de Secretos Comerciales, imponiéndoles una multa de 5 millones de KRW.

Un portavoz de Kolmar Korea comentó: "Esta decisión representa la firme aplicación de nuestro principio de que las fugas de tecnología deben rendir cuentas hasta el final. Seguiremos tomando todas las medidas necesarias para proteger nuestras tecnologías principales y activos de I+D".

Kolmar Korea es ampliamente reconocida por su capacidad de investigación y desarrollo de primer nivel en protección solar. En 2022, la empresa estableció una organización de investigación especializada, el UV Tech Innovation Lab, y actualmente posee más de 100 patentes relacionadas con tecnologías de protección UV. El año pasado, Kolmar Korea desarrolló la primera tecnología de estabilización del mundo para un protector solar compuesto híbrido que combina filtros UV minerales y químicos. La empresa también ha sido pionera en los mercados globales de protección solar, convirtiéndose en la primera empresa de Corea en obtener la certificación OTC de la FDA de EE.UU. para productos de protección solar en 2013.

