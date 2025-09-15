Kolmar Korea impulsa la "belleza limpia" con avances que van desde envases ecológicos hasta I+D

Arrasa en premios mundiales con innovaciones en envases ecológicos, como tubos de papel, barras de papel y paquetes de papel.

Puesto número 125 en la lista de "Mejores empresas del mundo para el crecimiento sostenible 2025" de TIME, siendo la única empresa de K-Beauty en la lista

SEÚL, Corea del Sur, 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, empresa global de diseño original de cosméticos, refuerza su compromiso con la belleza limpia. Desde envases ecológicos hasta el desarrollo de materias primas y formulaciones, así como procesos de producción sostenibles, la empresa está mejorando su gestión ESG para asegurar una competitividad diferenciada en el mercado global.

El embalaje ecológico de la compañía ha atraído la mayor atención. En 2020, Kolmar Korea presentó el tubo de papel, el primer envase ecológico de la industria en comercializarse con éxito. Redujo el uso de plástico en un 80%, está diseñado para facilitar la separación del papel y el plástico, y es lo suficientemente resistente como para soportar más de 50 kg de peso. En 2023, desarrolló la barra de papel con papel mineral, reduciendo el uso de plástico en un 86%. Diseñada para desprender capas de papel, la barra permite a los consumidores usar todo el producto sin desperdicios, equilibrando la sostenibilidad con la practicidad. En abril, la compañía presentó el envase de papel con dosificador manual, un diseño inspirado en los cartones de leche que integra una función de bomba. Fabricado con materiales 100% reciclables, ofrece comodidad para el usuario y las características ecológicas que demandan los consumidores globales.

Estas innovaciones han obtenido reconocimiento internacional. El tubo de papel y la barra de papel lograron un gran éxito en diseño al ganar los tres premios de diseño más importantes del mundo: IDEA, iF Design Award y Red Dot Design Award. El envase de papel con dosificador manual también ganó un premio de diseño Red Dot este año, lo que confirma aún más la competitividad global de los envases ecológicos de Kolmar Korea.

Más allá del embalaje, Kolmar Korea está impulsando la belleza limpia en sus materias primas y formulaciones. En 2022, la compañía desarrolló un método de extracción ecológico con girasol, arándano rojo y borraja que redujo las emisiones de carbono en un 83% y aumentó la eficacia de sus ingredientes activos en un 870%. Aplicada en su protector solar de belleza limpia de 2023, esta innovación obtuvo la certificación de "Producto de Tecnología Verde" del Ministerio de Medio Ambiente de Corea. Ese mismo año, Kolmar Korea sustituyó los microplásticos en cosméticos de color por sílice natural, un mineral conocido por su cuidado de los poros y el control del sebo, mejorando la textura y la estabilidad, a la vez que impulsa la funcionalidad y la sostenibilidad.

Kolmar Korea también impulsa la fabricación con bajas emisiones de carbono y respetuosa con el medio ambiente. La empresa se unió a la iniciativa K-RE100 en 2022, comprometiéndose a utilizar un 100 % de energía renovable para 2050. En su planta clave de Sejong, la ampliación de las instalaciones solares en 2023 redujo aproximadamente 143 toneladas de emisiones de CO₂. La empresa también opera una división dedicada a la reducción de residuos en vertederos, reduciendo las tasas de vertido e impulsando el reciclaje mediante una gestión sistemática de la sostenibilidad.

Estos amplios esfuerzos han obtenido reconocimiento mundial. En 2024, la revista TIME clasificó a Kolmar Korea en el puesto número 125 de su lista de las "Mejores Empresas del Mundo para el Crecimiento Sostenible 2025", siendo la única empresa de K-Beauty incluida, lo que confirma su liderazgo en prácticas respetuosas con el medio ambiente en el mercado global.

Un portavoz de Kolmar Korea afirmó: "El desarrollo de tecnologías ecológicas no es un logro a corto plazo, sino una estrategia empresarial fundamental para mejorar la sostenibilidad de toda la industria. Seguiremos demostrando nuestro liderazgo como empresa que impulsa el crecimiento sostenible en el sector de la belleza global".

Acerca de Kolmar Korea

Kolmar Korea es una empresa global de diseño original (ODM) de cosméticos con sede en Seúl, Corea del Sur. La empresa es reconocida por su innovación en formulación, envasado y fabricación sostenible, y colabora con marcas de belleza líderes a nivel mundial. Mediante una gestión basada en criterios ESG y una continua I+D, Kolmar Korea promueve la belleza limpia y soluciones ecológicas para forjar un futuro más sostenible para la industria global de la belleza.

