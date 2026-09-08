(Información remitida por la empresa firmante)

-Ante la intensificación de las olas de calor globales, Kolmar Korea presenta una innovadora solución refrescante para los protectores solares

Kolmar Korea innova en el cuidado solar coreano con ingredientes refrescantes sin mentol, tecnología de gotas de agua y un protector solar en barra tipo gel de alta hidratación.

Las nuevas fórmulas refrescantes reducen la temperatura de la piel entre 4 y 6 °C, a la vez que brindan una protección UV eficaz.

SEÚL, Corea del Sur, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, un referente en el auge mundial de los protectores solares de belleza coreana, está captando la atención del sector gracias a sus avanzadas tecnologías de protección solar que combinan a la perfección la protección UV con un efecto refrescante. Ante las olas de calor sin precedentes y el aumento de las temperaturas a nivel mundial, la demanda de protectores solares con efecto refrescante se ha disparado, lo que ha impulsado a Kolmar Korea a ampliar su cartera de productos con tecnologías propias diseñadas para superar las limitaciones de los cosméticos refrescantes convencionales.

Los cosméticos refrescantes tradicionales suelen basarse en ingredientes volátiles que reducen la temperatura de la piel mediante la evaporación, o en ingredientes a base de mentol que estimulan químicamente el receptor de frío de la piel, TRPM8 (Transient Receptor Potential Melastatin 8), para crear una sensación de frescor. Sin embargo, los ingredientes volátiles a menudo solo proporcionan efectos de corta duración y pueden causar sequedad o daños en la piel, mientras que el mentol suele provocar irritación, escozor o molestias.

Para solucionar estas deficiencias, Kolmar Korea ha desarrollado un novedoso ingrediente refrescante sin mentol, derivado de una mezcla formulada con precisión de múltiples extractos botánicos. Este ingrediente proporciona una sensación refrescante inmediata y duradera, minimizando la irritación de la piel, y mejora aún más su eficacia gracias a su sinergia con otros agentes refrescantes.

Además de sus propiedades refrescantes, este ingrediente ofrece beneficios calmantes y que mejoran la elasticidad de la piel, a la vez que favorece la recuperación de la piel dañada por los rayos UV, lo que lo convierte en un ingrediente muy versátil para una amplia gama de aplicaciones en el cuidado de la piel y la protección solar. Gracias a esta tecnología, Kolmar Korea ha desarrollado una "Esencia Solar Refrescante" diseñada para combatir tanto el envejecimiento prematuro causado por el calor como el fotoenvejecimiento.

Kolmar Korea también es pionera en tecnologías de refrigeración basadas en partículas de agua internas, en lugar de agentes refrigerantes químicos. Un ejemplo destacado es su tecnología patentada de "gotas de agua", en la que la estructura de las partículas se descompone al entrar en contacto con la piel, liberando humedad en forma de microgotas.

La mayoría de las fórmulas convencionales en formato de gotas de agua han presentado problemas de estabilidad estructural en los protectores solares. Con el tiempo, los ingredientes pueden separarse y formarse microfisuras en la película protectora UV, lo que reduce significativamente su eficacia.

Para solucionar este problema, Kolmar Korea desarrolló una fórmula con un material a base de arcilla compuesto por finas capas entrelazadas. Estas partículas están diseñadas para colapsar y liberar humedad solo al contacto con la piel, permitiendo que la película protectora UV se extienda uniformemente.

Tras su aplicación, esta fórmula reduce la temperatura de la piel en aproximadamente 4 grados Celsius (7,2 grados Fahrenheit) y suprime cerca del 90 % del aumento de temperatura posterior inducido por el calor.

Kolmar Korea también ha superado las limitaciones tradicionales de los formatos en barra aumentando significativamente el contenido de agua para maximizar el efecto refrescante. Una innovación destacada es su "Jelly Sun Stick", desarrollado con un ingrediente de algas marinas de origen natural.

A diferencia de los cosméticos en barra convencionales, el Jelly Sun Stick cuenta con una capa superficial a base de agua que refresca y enfría la piel al instante. Al minimizar el contenido de aceite, la fórmula logra una elasticidad resistente, similar a la de un gel, manteniendo la estabilidad estructural necesaria para un formato en barra sólida.

Los productos que incorporan esta tecnología ofrecen una potente protección UV y reducen la temperatura de la piel en aproximadamente 6 grados Celsius (10,8 grados Fahrenheit) al instante tras su aplicación.

"La demanda de productos que ofrecen el doble beneficio de protección UV y frescor está en aumento, dado que el calor extremo se ha convertido en la norma mundial", declaró un representante de Kolmar Korea. "Aprovechando la probada competitividad global de los protectores solares coreanos, seguiremos innovando en diversas funcionalidades y ampliando los límites de la categoría de protección solar".

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