Koltao, la alternativa inmobiliaria a la especulación y a los fondos internacionales - Koltao

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 01 de septiembre de 2025. — En los cómics, la pequeña aldea de Astérix y Obélix se enfrentaba a la maquinaria del Imperio Romano con ingenio y tesón. En el sector inmobiliario catalán, una joven startup sigue un camino similar. Se trata de Koltao, fundada hace apenas cuatro meses en Santa Coloma de Farners (Girona) y ya extendida por todo el territorio catalán.

Al frente se encuentra Sergio Rueda, de 27 años, con el propósito de ofrecer un modelo alternativo al sistema inmobiliario tradicional: basado en la cercanía, alejado de la especulación y apoyado en agencias que conocen a los vecinos.

Una fórmula sencilla, pero disruptiva

El funcionamiento de Koltao se centra en colaborar con agencias locales de confianza, una por cada barrio o municipio. Cada agencia asume la gestión de las viviendas de su zona y, si no obtiene resultados o no cuida a los clientes, queda fuera.

Este planteamiento rompe con la dinámica habitual del mercado: los propietarios no pagan nada y la plataforma solo cobra a la agencia cuando se cierra la venta. Con ello, desaparecen las tarifas fijas, las comisiones abusivas y la presión sobre el vendedor.

Independencia como principio

En un ecosistema donde la mayoría de startups buscan rondas de inversión para escalar rápido, Koltao ha optado por otra vía: no tiene financiación externa ni la busca. La independencia se ha convertido en un pilar del proyecto, bajo la premisa de que aceptar capital externo supondría priorizar a los inversores antes que a propietarios y agencias.

Una expansión meteórica

La acogida ha superado las previsiones y la expansión territorial se ha acelerado. Koltao comenzó en Girona ciudad, pronto cubrió toda la provincia, después la comarca de Osona y ahora entra en Barcelona. Todo ello en apenas cuatro meses.

El crecimiento confirma un vacío en el mercado: tanto propietarios como agencias locales han respondido positivamente, validando la necesidad de un modelo distinto y más humano.

Contra la especulación y la despersonalización

La irrupción de Koltao coincide con un contexto marcado por la especulación, la presión turística y la presencia de fondos internacionales que adquieren viviendas a gran escala.

Frente a ello, la startup se presenta como una alternativa de proximidad. No busca convertirse en otra gran plataforma, sino consolidar una red de confianza que devuelva protagonismo a las agencias locales y tranquilidad a los propietarios.

El planteamiento defiende que el futuro del mercado inmobiliario catalán no tiene por qué estar en manos de franquicias impersonales ni de fondos internacionales, sino que puede construirse desde pueblos y ciudades con agencias que conocen las calles, los barrios y a las personas.

Contacto

Emisor: Koltao

Contacto: Koltao

Número de contacto: +34 611 15 19 22