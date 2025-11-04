Konecta y CrewAI se unen para transformar las operaciones de CX con IA agéntica

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de noviembre de 2025.- Konecta se convierte en socio consultor y de implementación de CrewAI en Europa y Latinoamérica, liderando la adopción del modelo de IA agéntica y acelerando la transformación operativa y digital de las organizaciones. La compañía prevé que entre el 30% y 40% de su base de clientes se beneficiará de la integración de CrewAI el próximo año, al combinar la inteligencia humana, la automatización y los datos para generar resultados de negocio medibles.

Konecta, líder mundial en experiencia del cliente (CX) y servicios digitales, acaba de sellar una alianza estratégica con CrewAI, la plataforma pionera de coordinación multiagente de San Francisco (EE. UU). A través de esta colaboración, la compañía redefinirá la forma en que los seres humanos y los agentes de IA colaboran, integrando la experiencia humana, la excelencia en CX y la IA, para ofrecer resultados de negocio cuantificables en cada interacción.



Asimismo, esta asociación sienta las bases del enfoque del modelo de IA agéntica de Konecta: un entorno unificado y estructurado para diseñar, orquestar y escalar agentes autónomos en las operaciones de los clientes y las empresas. Basado en la plataforma de gestión de agentes (AMP) de CrewAI, permitirá a Konecta y a sus clientes industrializar los casos de uso agénticos de forma rápida y segura.



Potenciar los procesos con automatización agéntica

La plataforma de CrewAI permite a las organizaciones coordinar múltiples agentes de IA especializados que trabajan en conjunto para ejecutar procesos empresariales complejos de principio a fin. Esta coordinación transforma el funcionamiento de las organizaciones, permitiéndoles automatizar flujos de trabajo que tradicionalmente requerían múltiples puntos de contacto humanos. Por ejemplo, ya es posible generar automáticamente una propuesta comercial, desde la comprensión del contexto del cliente, el desarrollo de un guión y la creación de diapositivas de presentación, hasta la generación de modelos de precios, todo ello coordinado a la perfección por un equipo de agentes impulsados por IA.



Impacto demostrado y transformación operativa

La colaboración genera un doble valor, pues dicho modelo impulsa la cartera de soluciones de Konecta en sectores como la banca, los servicios financieros y los seguros (BFSI), el comercio minorista, las telecomunicaciones y los servicios públicos, al tiempo que optimiza las operaciones internas de la compañía en recursos humanos, finanzas, compras y asuntos legales. Por ejemplo, en la incorporación de empleados, una vez que un nuevo trabajador firma un contrato, un equipo de agentes de IA extrae automáticamente la información necesaria, emite credenciales y tarjetas de identificación, asigna equipos informáticos y genera un calendario de incorporación personalizado. Esta optimización no solo ahorra tiempo, sino que permite a los equipos humanos centrarse en tareas más estratégicas y creativas.



Igualmente, Konecta ha desarrollado un proyecto recientemente que también ilustra este potencial: aprovechando el marco de CrewAI, la entidad automatizó el proceso de pruebas del agente de voz para un servicio líder de pedidos de comida. A través de 1.000 conversaciones de prueba completas en 60 escenarios del mundo real, Konecta logró una reducción del 96% en el tiempo del ciclo de control de calidad, que pasó de 74 horas a solo tres.



Para llevar a cabo todas las iniciativas relacionadas con CrewAI, la líder mundial en experiencia del cliente (CX) y servicios digitales cuenta con un Centro de Excelencia especializado que desarrollará y certificará las competencias de la plataforma en todos los equipos y garantizará el despliegue coherente de la automatización agéntica en todas las unidades de negocio de la empresa. Como resultado, Konecta espera que entre el 30% y el 40% de su base de clientes se beneficie de la integración de CrewAI durante el próximo año, transformando tanto la experiencia del cliente como la agilidad operativa.



Liderar el camino en Europa y Latinoamérica

Konecta también actuará como principal socio consultor y de implementación de CrewAI en Europa y Latinoamérica, combinando el asesoramiento estratégico con la excelencia en la ejecución para ayudar a las empresas a diseñar, poner a prueba y ampliar la orquestación de agentes. Este papel refleja el firme liderazgo de la compañía en la transformación de la experiencia del cliente a escala empresarial y las operaciones digitales en ambos continentes.



Tanto es así que cualquier organización interesada en las capacidades de CrewAI en estos mercados estratégicos se beneficiará de la experiencia de Konecta en consultoría e implementación, desde la evaluación inicial hasta la plena puesta en marcha operativa.



"La IA agéntica supone un cambio fundamental en el modo de operar de las empresas. No se trata de sustituir a las personas, sino de amplificar la inteligencia humana a través de una orquestación controlada y basada en datos", reflexiona Nourdine Bihmane, CEO de Konecta. Asimismo, añade que "la plataforma de CrewAI permite unir la experiencia humana, la excelencia en la experiencia del cliente y la IA responsable en un único ecosistema inteligente que impulsa la optimización continua y el impacto medible. Juntos, se establece un nuevo referente mundial para ampliar las operaciones inteligentes basadas en la confianza, la transparencia y el propósito".



"CrewAI permite a las empresas poner rápidamente en marcha agentes de IA para que puedan ver sus claras ventajas, con sistemas agénticos fáciles de usar, fiables por diseño y listos para escalar", explica João Moura, CEO y fundador de CrewAI. Además, "Konecta encarna esa misma filosofía. Con su profundidad operativa y su experiencia, y nuestra tecnología, se convierte la promesa de las operaciones inteligentes en una realidad tangible y medible, diseñada para escalar y para durar".





