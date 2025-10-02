Konecta es reconocida por sexto año consecutivo como líder en servicios de gestión de CX en EMEA

(Información remitida por la empresa firmante)

Con una plantilla multilingüe que supera los 45.000 empleados y presta servicios en más de 30 idiomas, la evaluación PEAK Matrix 2025 de Everest Group reconoce a Konecta como un socio global de confianza. La compañía impulsa la innovación con una plataforma de IA generativa escalable que combina talento humano y agentes de IA

Madrid, 02 de octubre de 2025.-

Konecta, líder mundial en experiencia del cliente (CX) y servicios digitales, ha sido reconocida, por sexto año consecutivo, como empresa líder en servicios de gestión de la experiencia del cliente (CXM) para la región EMEA, de acuerdo con la evaluación PEAK Matrix 2025 de Everest Group. Este reconocimiento respalda el liderazgo consolidado de la compañía en el mercado y su compromiso con la innovación.



La evaluación PEAK Matrix de servicios CXM de Everest Group es reconocida a nivel mundial por evaluar a empresas proveedores de servicios en función de su impacto en el sector y su capacidad de prestación. En la evaluación de 2025, Everest Group analizó 35 empresas y destacó a Konecta como una de las cinco líderes del mercado EMEA, por satisfacer las diversas necesidades de los clientes en todas las regiones, brindar sólidas capacidades multilingües, mejorar la experiencia digital del usuario a través de inversiones estratégicas en IA y ofrecer interacciones digitales escalables, innovadoras y fluidas.



Este reconocimiento avala el enfoque innovador de Konecta en la gestión de la experiencia del cliente, basado en un marco híbrido que ofrece agentes de IA personalizados y un modelo de interacción multiagente. En este sentido, la compañía ha desarrollado una plataforma de IA generativa escalable para crear y gestionar soluciones de IA a medida, manteniendo el talento humano en la cadena, pero con el apoyo de aceleradores de IA patentados. Con una plantilla multilingüe que presta servicios en más de 30 idiomas, entre ellos inglés, español, francés, italiano, portugués y turco, Konecta se posiciona como un socio global de confianza.



"Ser reconocidos una vez más como líderes en la CXM PEAK Matrix de Everest Group refleja el compromiso inquebrantable de Konecta con la innovación y la excelencia", afirma Nourdine Bihmane, CEO de Konecta. "El enfoque en la IA agentica, las soluciones digitales y el talento de máxima calidad permite redefinir la CX a gran escala, al mismo tiempo que ofrece un valor cuantificable a los clientes".



"Konecta ofrece servicios de CX basados en IA en toda la región EMEA, con el apoyo de más de 45.000 empleados a tiempo completo, una plantilla multilingüe que domina más de 25 idiomas y una sólida combinación de capacidades de prestación de servicios nearshore y onshore en ubicaciones clave como Brasil, Turquía, Madagascar, Reino Unido, Francia e Italia. Presta servicio a clientes de los sectores de las telecomunicaciones, BFSI, comercio minorista y energía y servicios públicos", destaca David Rickard, socio de Everest Group.



Asimismo, Rickard añade que "a través de su nueva unidad de negocio, Konecta Digital, aceleradores de IA generativa como Insights, Co-pilot y Auto-pilot, y un marco híbrido que permite interacciones personalizadas con múltiples agentes, Konecta ofrece una experiencia de cliente impulsada por la IA a gran escala. Respaldada por su estrategia de transformación Katalyst 2028 y el sólido respaldo de sus clientes por la calidad del servicio, la excelencia operativa y la gestión de las relaciones, la compañía ha reforzado su posición como líder en la evaluación PEAK Matrix 2025 de Everest Group sobre servicios de gestión de la experiencia del cliente (CXM) en EMEA".



