COMUNICADO: KOOLNOVA aplica la última tecnología en purificadores contra la pandemia

Hasta hace unos meses la sociedad se preocupaba de muchos aspectos importantes pero sin embargo, se había olvidado en gran medida del ambiente en el que vivía. El 95% de la vida se pasa en espacios confinados, donde la calidad de aire que se respira es claramente insuficiente. ¿Por qué? La respuesta es sencilla

Se renueva el aire del exterior pero, ¿y cómo es la calidad de ese aire? Pues según la OMS, 8 de cada 10 personas que viven en zonas urbanas respiran aire contaminado por encima de los límites recomendados.



Además de esto, actualmente y como consecuencia de la pandemia COVID19 que afecta al mundo, la humanidad debe preguntarse también cómo de sanitizado o purificado se encuentra este ambiente. Sin ser conscientes, el ser humano vive rodeado de virus y bacterias, generadas por varios aspectos; por sí mismos como ser vivo, por un defectuoso mantenimiento de las instalaciones de ventilación, por los propios materiales de construcción (barnices, pinturas, etc..), por las actividades diarias, etc… ¿Se ha prestado algún tipo de atención a este tipo de contaminación en espacios interiores? La sociedad ha tenido que sufrir un duro golpe de realidad para prestar la atención necesaria a la sanitización del aire y de las superficies.



Esta contaminación es la responsable de enfermedades del aparato respiratorio, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas, ansiedad y estrés, teniendo además una mayor incidencia en colectivos más vulnerables como niños y ancianos.



En ambientes profesionales donde se pasa la mayor parte del tiempo, la deficiente calidad del aire provoca absentismo y escasa productividad. Es por ello que, en espacios como oficinas, colegios, universidades, etc… la calidad del aire debe ser premisa de obligado cumplimiento.



Según la CE se calcula que por esta causa fallecen en la UE más de 400.000 personas al año. Existen también estudios epidemiológicos y toxicológicos que han encontrado claras conexiones entre niveles de polución atmosférica e ingresos hospitalarios.



¿Qué es la oxidación mediante fotocatálisis?

Es parte del principio natural de descontaminación de la propia naturaleza. Al igual que la fotosíntesis, gracias a la luz solar, es capaz de eliminar CO2 para generar materia orgánica, la fotocatálisis elimina otros contaminantes habituales en la atmósfera, como son los NOx, SOx, COVs, virus y bacterias mediante un proceso de oxidación activado por la energía solar.



La fotocatálisis es una reacción fotoquímica que convierte la energía solar en energía química en la superficie de un catalizador. El fotocatalizador más comúnmente utilizado es el dióxido de titanio TiO2. Este se encuentra presente en cremas solares, en el ácido acetilsalicílico (aspirina), dentífricos, etc…



¿Por qué esperar? Es la hora del cambio. TECNOLOGIA PCOTM. FOTOCATALISIS ACTIVA

Una clara solución a los problemas descritos anteriormente es la utilización de la tecnología PCOTM, basada en el principio natural de la fotocatálisis. Esta tecnología imita el comportamiento de la naturaleza, gracias a la utilización de una lámpara emisora UV e alta intensidad y de una estructura de panel de abeja catalizadora de Ti02.



Estos módulos, al ser traspasados por el flujo de aire, generan una reacción fotoquímica que une una molécula adicional de Oxígeno al hidrogeno preexistente y a la humedad presente, generando H2O2 (peróxido de hidrógeno, agua oxigenada) de alta eficiencia desinfectante y radicales hidroxilos.



El peróxido de hidrógeno, más usualmente denominado como agua oxigenada, generado por la reacción fotocatalítica en cantidades mínimas, que no excede 0,02PPM. Tiene una eficiencia muy alta en la destrucción de la carga microbiana, tanto en aire como en las superficies.



Ensayos científicos, realizados por laboratorios y diferentes universidades, demuestran la efectividad de la tecnología PCOTM en la reducción de la carga bacteriana en un 99%.



Sectores de aplicación

Una de las grandes ventajas de este purificador es su amplio margen de aplicación:



- Alimentación / Transporte de alimentos. Eliminación de moho y bacterias.



Mejor conservación = Más frescura y limpieza.



- Industrial. Desinfección de conductos y ambientes.



Reducción de contaminantes químicos/biológicos



Ambiente de trabajo más saludable.



- Médico/Hospitalario. Disminución de la proliferación de bacterias.



Ambiente menos expuesto a contaminación bacteriana.



- Oficina. Eliminación de bacterias, alérgenos y olores.



Disminución de la tasa de enfermedad.



- Hoteles / Restaurantes. Eliminación de bacterias, alérgenos y olores.



Estancia más agradable y duradera.



- Transportes. Eliminación de bacterias, alérgenos y olores.



Ambiente menos expuesto a contaminación bacteriana.



Ambiente más saludable y cómodo.



- Residencial. Eliminación de bacterias, alérgenos y olores.



Ambiente más saludable y cómodo.



Cabe destacar que esta misma tecnología se usa por la NASA en misiones espaciales donde se requieren ambientes completamente desinfectados.



Beneficios de la purificación

Desde el punto de vista de la salud:



- Desinfección continua 24/7.



- Eliminación de gérmenes, bacterias y virus, causantes de enfermedades y alergias.



- Eliminación de olores.



- Reducción de macropartículas nocivas presentes en el aire, inclusive partículas finas que no se tratan con filtros comunes.



- Reducción de grupos de polvo.



- Tratamiento activo de las superficies.



Desde el punto de vista de ahorro energético y reducción de costes:



- Reducción de intervenciones periódicas para el mantenimiento de conductos de ventilación.



- Según RITE:



ODA 1: Aire no contaminado- IDA1: Hospitales, laboratorios y guarderías.



ODA 2: Contaminación media-IDA 2: Oficinas, residencias, salas de lectura, museos, tribunales, aulas y asimilables.



ODA 3: Alta contaminación-IDA3: Edificios comerciales, cines, teatros, restaurantes, cafeterías, gimnasios, salas de ordenadores, habitaciones de hotel.



- En edificios donde se de las ODA’s 2 y 3 se puede sustituir los filtros tradicionales de gases por sistemas de oxidación fotocatalítica, colocándose en las UTA’s cerca de las baterías si es posible, en los plenums de impulsión o en los propios conductos.



¿Productos PCOTM?

KOOLNOVA ofrece un amplio abanico de productos para la purificación bajo la tecnología PCOTM. Productos que tienen certificaciones de la UL y UE y que junto a diversos estudios de la Universidad de Salerno ratifican la eficacia del producto en plena expansión por Europa.



BIBLIOGRAFIA:



- Asociación ibérica de la fotocatálisis



- Aircontrol



- Directiva Europea 2016/2284 del 14 diciembre de 2016



- BOE-A-2018-9466







Contacto

Nombre contacto: JOSE ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ

Descripción contacto: DIRECTOR COMERCIAL KOOLNOVA

Teléfono de contacto: +34 952 020 167





Imágenes

https://bit.ly/2Vrm62o

Pie de foto: Calidad de Aire

Autor: KoolNova