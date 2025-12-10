Kora Tigot, el nuevo resort de Kora Living inspirado en el paisaje volcánico del Atlántico abre en Tenerife

Zonas comunes Kora Tigot, San Miguel de Abona, Tenerife - Kora Living

El complejo hotelero, ubicado en Amarilla Golf, que abrió sus puertas el 1 de diciembre, marca un nuevo impulso en la expansión de Kora Living en Canarias tras el éxito de Kora Nivaria Beach

Tenerife, 10 de diciembre de 2025.- El pasado 1 de diciembre abrió sus puertas Kora Tigot, el nuevo resort hotelero de Kora Living ubicado en San Miguel de Abona, concebido como un homenaje contemporáneo al paisaje volcánico y al carácter atlántico de Canarias. Situado en Amarilla Golf, uno de los mejores campos de golf de la isla y a pocos metros del Puerto Deportivo, el complejo nace para convertirse en un referente del conscious living en el archipiélago y uno de los destinos más especiales del sur de Tenerife.



Con 88 apartamentos de uno y dos dormitorios, amplias terrazas y una propuesta integral de servicios, Kora Tigot refuerza la presencia de la marca en uno de los mercados turísticos más dinámicos del país. Su apertura supone un hito en la estrategia de expansión de Kora Living en Canarias, impulsada tras el éxito sostenido de Kora Nivaria Beach, que mantiene una ocupación anual superior al 90% y valoraciones por encima de 9.



Un resort diseñado para vivir el exterior y la esencia de la isla

El complejo ofrece un amplio abanico de espacios pensados para favorecer la vida al aire libre y la conexión con el entorno: pool bar con servicio de desayuno, piscina lagoon, piscina deportiva semiolímpica, jacuzzi, y amplias áreas exteriores concebidas para descansar, socializar o trabajar en un ambiente relajado. A partir del 15 de diciembre, Kora Living comenzará a activar una programación de experiencias que se irá ampliando progresivamente y cuyo objetivo es acercar al huésped a la cultura local. La primera de ellas serán las sesiones de Wake Up Yoga y tratamientos wellness.



A pocos metros del resort, el Puerto Deportivo de San Miguel amplía la oferta con actividades acuáticas, excursiones marítimas y uno de los puntos de buceo más espectaculares de Tenerife. Todo ello en un enclave privilegiado: frente al mar, junto a servicios esenciales como el aeropuerto y el Hospital Sur, y con el Parque Nacional del Teide como telón de fondo.



Arquitectura integrada en la isla, interiorismo atlántico y paisaje endémico

Kora Tigot es una declaración de intenciones: un proyecto que reinterpreta la topografía, la luz y los contrastes minerales del archipiélago sin imponerse sobre el territorio.



El diseño arquitectónico, firmado por Makin Molowny Portela, apuesta por la integración paisajística, la eficiencia energética y una volumetría que se adapta al terreno en dos niveles, favoreciendo la continuidad visual con el entorno.



El interiorismo, desarrollado por Febrero Estudio, combina tonos terracota, fibras naturales y materiales que evocan la calma atlántica desde la sobriedad y la elegancia. El paisajismo, creado por Alba Villacampa, articula un jardín que mezcla especies endémicas, vegetación costera y zonas de inspiración subtropical seleccionadas por su bajo consumo hídrico. El diseño configura un conjunto pensado para aportar frescor, biodiversidad y continuidad visual con el entorno natural de la isla.



El complejo incorpora criterios avanzados de sostenibilidad: diseño eficiente de la envolvente térmica, recuperación energética, reutilización de aguas grises y pluviales, y materiales de proximidad, todo ello en línea con la hoja de ruta ambiental de Kora Living.



El nombre Kora Tigot bebe de la tradición cultural de la Macaronesia, territorio al que pertenece Tenerife y cuyo origen etimológico remite a los vocablos griegos makarios ("los felices") y nesos ("islas"). Desde este imaginario vinculado a paisajes volcánicos, cielos luminosos y un carácter casi místico, surge un naming que evoca bienestar, refugio y conexión con la naturaleza atlántica. Tigot sintetiza esa visión: un lugar donde la experiencia se eleva y donde la identidad del entorno inspira cada detalle.



Un paso decisivo en el modelo conscious living en Canarias

La apertura de Kora Tigot supone un hito en la consolidación del modelo de conscious living de Kora Living en Canarias, un territorio clave en la estrategia de crecimiento de la marca. Tras el éxito de Kora Nivaria Beach —uno de los alojamientos mejor valorados del sur de la isla— el nuevo complejo amplía la presencia de la compañía en un archipiélago donde el diseño, el clima y la riqueza natural permiten desarrollar una propuesta hotelera conectada con el entorno y la vida al aire libre.



"Kora Tigot representa un paso decisivo en nuestra estrategia de consolidar un modelo de hotelería consciente en Canarias. Este complejo refleja nuestra visión: alojamientos que responden a las nuevas formas de viajar y se integran de forma respetuosa en el entorno, aportan valor a la comunidad y ofrecen experiencias conectadas con la naturaleza y la cultura local. Su apertura refuerza nuestro compromiso con el archipiélago como destino prioritario y con un crecimiento basado en sostenibilidad, diseño y autenticidad", afirma Kepa Apraiz, CEO de Kora Living.



La compañía ya trabaja en dos nuevos complejos beach en Los Gigantes y Lanzarote, previstos para 2027 con 250 unidades alojativas adicionales, reforzando su apuesta por un modelo de alojamiento flexible, sostenible y alineado con la identidad local.



Kora Living es la marca líder y referente en hotelería consciente, encargada de la gestión operativa de todos los complejos promovidos por Kategora Real Estate. Con una propuesta innovadora y sostenible, Kora Living redefine el concepto de alojamiento a través de una combinación de flexibilidad, diseño y conexión con el entorno.



La marca opera bajo tres verticales distintivas —Beach, Urban y Flex—, ofreciendo experiencias únicas tanto en destinos costeros como urbanos. Su enfoque se basa en estancias personalizadas, que van desde un solo día hasta doce meses, y en una fuerte apuesta por la sostenibilidad, con edificios certificados bajo estándares Passivhaus o BREEAM.



Actualmente, Kora Living gestiona tres complejos —Kora Nivaria Beach y Kora Tigot (Tenerife), Kora Green City (Vitoria) y Kora Kiliki (Pamplona)— y prevé la apertura de dos nuevos alojamientos en 2026 en Valencia y Andorra. La compañía continúa su expansión con el objetivo de superar las 2.500 unidades gestionadas en 2027, impulsada por nuevos proyectos en destinos como Alicante, Barcelona, Sevilla, Tenerife y Lanzarote.



