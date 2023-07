Korea Ginseng Corp. cambió su nombre de marca a Jung Kwan Jang

Valor reconocido en el Reino Unido, Francia y Japón durante 400 años

SEÚL, Corea del sur, 11 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Korea Ginseng Corporation (KGC) anunció el tercer día el cambio de su nombre de marca de Cheong Kwang Jang, con una tradición de 124 años, a Jung Kwan Jang. Esta transformación implica una renovación de la identidad de la marca, el logotipo y el paquete del producto, para reposicionarse como una marca global de soluciones de suplementos para la salud. Jung Kwan Jang de KGC continúa su historia de 124 años con popularidad en 40 países, manteniendo su primer puesto en el mercado minorista mundial de ginseng durante 10 años consecutivos.

El ginseng coreano, el comienzo de la ola coreana, ha sido apreciado durante unos 400 años por sus propiedades medicinales no solo en Asia, sino también en Europa. Es conocido por su capacidad para aumentar la inmunidad y ayudar en la recuperación de energía. El ginseng coreano, cultivado en el mejor suelo para su crecimiento, es ampliamente considerado como de la más alta calidad.

En el primer número de Philosophical Transactions publicado por la Royal Society, el científico Thévenot llamó al ginseng un notable restaurador y potenciador de energía. En 1681, el Catálogo de la Colección de la Familia Real declaró: "El ginseng no crece en todas partes. Crece solo en Corea. Se usa para tratar enfermedades crónicas y graves. Es muy caro y tiene un valor equivalente al de la plata".

En 1736, un documento de doctorado titulado "¿Puede el ginseng servir como refuerzo de energía para los pacientes?" fue aceptado en Francia. A pesar de su notable eficacia, el ginseng no alcanzó una gran popularidad porque no es fácil de obtener, como lo afirma la Histoire de Académie royale des sciences de 1718, "El ginseng es una hierba medicinal muy rara y costosa, por lo que no es posible obtener más de una mera muestra de ello".

En 1674, Japón, consciente del valor del ginseng, abrió una tienda de ginseng coreano, donde la gente hacía cola durante la noche con anticipación. En ese entonces, surgió un "servicio de espera", en el que a las personas se les pagaba por hacer cola en nombre de los clientes, de manera similar a las prácticas observadas en los conciertos recientes de K-pop.

El valor del ginseng coreano se ha mantenido constante durante los últimos 400 años. En particular, el ginseng rojo, elaborado mediante vapor y secado del ginseng, es el suplemento de salud representativo de Corea. Los productos de Jung Kwan Jang fueron obsequios a la Reina Isabel II y al Papa Juan Pablo II durante su visita a Corea, y como obsequio diplomático durante las conferencias cumbre.

