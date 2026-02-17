Kraft Heinz, Braskem y Tenaris encabezarán la Conferencia OMP São Paulo 2026

Conferencia OMP São Paulo 2026 - OMP

Líderes globales de la industria presentan resultados reales e innovaciones en planificación de la cadena de suministro impulsadas por IA

Madrid, 17 de febrero de 2026.- OMP, un proveedor líder de soluciones de planificación de la cadena de suministro impulsadas por IA, lleva su serie de conferencias REAL a América Latina con un evento de un día en São Paulo el 16 de abril de 2026. La conferencia reunirá a líderes de empresas Fortune 500 para compartir cómo están transformando sus operaciones globales mediante la innovación digital.



Bajo el tema "Experiencia real. Soluciones reales. Resultados reales", la conferencia se centra en la aplicación práctica de la IA en entornos complejos de la cadena de suministro. La agenda está anclada por tres potencias globales que ofrecerán una mirada "detrás de escena" a sus trayectorias de transformación digital en asociación con Unison Planning™ de OMP:



• Kraft Heinz, una compañía global de alimentos y bebidas, demostrará cómo la planificación basada en datos, la optimización habilitada por IA y la visibilidad de extremo a extremo están construyendo una cadena de valor más ágil y sostenible.



• Braskem detallará su proceso de transformación, desde el despliegue operativo a gran escala hasta la siguiente fase de capacidades avanzadas de planificación que moldean su futuro impulsado por IA.



• Tenaris, un fabricante global de tubos de acero, se enfocará en impulsar la adopción por parte de los usuarios, destacando cómo la formación y el compromiso dirigidos aceleran el valor en los equipos de planificación.



"Estamos encantados de llevar este nivel de experiencia de la industria a São Paulo", dijo Philip Vervloesem, Chief Commercial and Markets Officer de OMP. "Al mostrar las historias de éxito tangibles de Kraft Heinz, Braskem y Tenaris, no solo hablamos del futuro de la planificación de la cadena de suministro, estamos mostrando cómo las marcas más sofisticadas del mundo lo están logrando hoy a través de la innovación impulsada por IA".



Conferencia magistral sobre IA y liderazgo: Andrea Iorio

El evento también contará con una conferencia magistral de Andrea Iorio, ex CEO de Tinder Latinoamérica y Chief Digital Officer en L'Oréal, experta reconocida en transformación digital. Iorio proporcionará una hoja de ruta para el liderazgo en la era de la IA, enfocándose en las habilidades "centradas en el ser humano" necesarias para navegar en un panorama tecnológico en rápida evolución.



Aplicaciones en el mundo real

Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en sesiones profundas, mesas redondas de networking y demostraciones en vivo de la solución OMP Unison Planning™. La conferencia está diseñada para ejecutivos y profesionales de la cadena de suministro que buscan acelerar su camino hacia la planificación autónoma y aumentar la velocidad en la toma de decisiones.



Las demostraciones mostrarán las últimas innovaciones de OMP:



• Agentes siempre activos – éxito de la cadena de suministro sin contacto impulsado por UnisonIQ, el orquestador de IA de OMP, que permite planificación autónoma con total transparencia.



• IA explicable con Unison Companion – fomentando la confianza, mejorando la adopción y generando seguridad en los resultados del solucionador.



• Planificación centrada en decisiones – desbloqueo de ventajas estratégicas mediante la eliminación de silos, la conexión de niveles de planificación y la generación de resultados que importan.



• El futuro de la planificación de demanda y suministro – capacidades inteligentes y escalables que transforman la experiencia del usuario con una interfaz intuitiva y colaboración integrada.



"La planificación impulsada por IA y la velocidad de decisión ayudan a las organizaciones a moverse más rápido e inteligentemente en un mundo de constante disrupción".



La inscripción está abierta para clientes, prospectos y socios. Para más información, visitar el sitio web del evento: https://events.omp.com/event/REALconferenceSaoPaulo2026/summary.



Acerca de OMP

OMP ayuda a las empresas que enfrentan desafíos complejos de planificación a sobresalir, crecer y prosperar al ofrecer la mejor solución digitalizada de planificación de la cadena de suministro del mercado. Cientos de clientes en una amplia variedad de industrias —incluyendo bienes de consumo, ciencias de la vida, químicos, metales, papel, empaques, plásticos— se benefician del uso de Unison Planning™ de OMP.

Contacto

Emisor: OMP

Nombre contacto: Philip Vervloesem

Descripción contacto: Director comercial y de Mercados en OMP

Teléfono de contacto: +1-770-956-2723