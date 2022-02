KraftPal Technologies consigue 123,9 millones de dólares de Pasaca Capital

MARIBOR, Eslovenia, 10 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- KraftPal Technologies (KraftPal) ha anunciado hoy una inversión de capital de 123,9 millones de dólares de Pasaca Capital Inc. (Pasaca), una empresa de capital privado con sede en California, que permitirá a KraftPal ampliar significativamente la producción de sus palés de cartón ondulado ligeros, ecológicos, de bajo coste y muy duraderos, y acelerar un cambio de paradigma masivo en toda la industria de los palés.

KraftPal cuenta con un palé de cartón ondulado respetuoso con el medio ambiente y sostenible que supera las normas internacionales de rendimiento logístico existentes a una fracción del peso (y del coste) de un palé de madera tradicional. El proceso automatizado de fabricación en serie de KraftPal le permite suministrar rápidamente palés totalmente higienizados y personalizados a gran escala.

"Estamos entusiasmados con los innovadores palés de cartón ondulado de KraftPal y con lo que supondrán para facilitar soluciones más rentables y sostenibles en esta industria", dijo el Dr. Charles Huang, presidente de Pasaca. "En Pasaca, nuestro objetivo es invertir en tecnologías transformadoras que tengan un impacto significativo y mejoren las normas existentes en la industria. Por ello, nos complace invertir en KraftPal y acelerar su capacidad de producción global. Esto provocará, sin duda, una transformación fundamental en la forma en que el mundo transporta y almacena mercancías y materiales."

"Nuestros palés pueden sustituir hasta el 30% de los palés de madera que entran en el mercado cada año", dijo Gregor Brajovic, consejero delegado de KraftPal, "Nos sentimos honrados de atraer esta inversión, que es la mayor que se ha hecho en esta industria. Esta inversión demuestra la confianza y el apoyo de Pasaca a nuestra visión del futuro de la industria de los palets y nos permite aumentar inmediatamente nuestra capacidad de producción en Europa y Norteamérica. Estamos entusiasmados con lo que conseguiremos en los próximos meses, y también con lo que haremos para revolucionar esta industria para siempre."

Acerca de KraftPal Technologies

Creada en 2012 y operando hoy en día en toda Europa y Oriente Medio, KraftPal utiliza un sistema automatizado de alta velocidad para fabricar palés de cartón ondulado duraderos, ligeros y reciclables. Su misión es mejorar el rendimiento, el coste, la sostenibilidad y la eficiencia en la forma en que las empresas transportan y almacenan las mercancías. www.kraftpal.com

Acerca de Pasaca Capital, Inc

Pasaca Capital Inc. es una empresa de inversión de capital privado con sede en California, centrada en tecnologías y productos innovadores que mejoran la condición humana. Con un enfoque en los sectores de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, TMT, industrial y automatización, y alimentos, las empresas de la cartera de Pasaca incluyendo, Innova Medical Group, Inc, Sweegen Inc, Meepo Inc, ATL Group Ltd, ASOCS, Caton Technology, y otros, operan a nivel mundial. www.pasacacapital.com

