Kriya Materials pide que la nueva legislación de la UE apoye la innovación técnica con el objetivo de reducir las emisio

GELEEN, Países Bajos, 1 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Kriya Materials, una empresa líder en el desarrollo y la fabricación de líquidos de recubrimiento y masterbatches, ha pedido hoy que la legislación de la UE respalde sus nuevos productos en los sectores de la construcción y la automoción.

Estos productos tendrán un impacto directo y positivo, reduciendo el uso de energía en los edificios hasta un 35%, y en los coches hasta un 10%. La reducción potencial de las emisiones globales de CO es de 0,5 gigatoneladas, es decir, el 3% de las actuales emisiones anuales de CO del mundo.

Validados por institutos de investigación independientes, los productos de revestimiento se aplican al vidrio de los edificios, lo que supone una reducción del 35% en el consumo de energía, dependiendo de las condiciones climáticas locales. Esto es significativo, ya que los edificios consumen hasta el 40% de la energía mundial.

Los mismos productos aplicados al acristalamiento de los coches repercuten directamente en las emisiones de COde los motores de combustión al reducir el uso del aire acondicionado y, por tanto, el consumo de combustible. En los vehículos eléctricos, esto aumentará significativamente la autonomía potencial, ya que los sistemas de refrigeración suponen actualmente una gran cantidad de la energía de un coche.

El consejero delegado de Kriya Materials, Roel Huis in 't Veld, afirma que el apoyo de los legisladores de la UE supondría una gran diferencia: "Actualmente, la prueba WLTP de la UE, que es obligatoria para determinar las emisiones de CO de un nuevo modelo de coche, exige que el aire acondicionado esté apagado. Así, la UE actúa como si no existiera. Esto es extraño, ya que los aparatos de aire acondicionado son responsables de aproximadamente el 10% de las emisiones de CO de un vehículo.

"Cambiar la legislación supondría un incentivo inmediato para que la industria automovilística implantara productos como el nuestro, de manera que no se viera penalizada por sus emisiones de CO.

"Sólo cuesta unos pocos euros por coche y, además de una huella de CO significativamente menor, mejora enormemente el confort de los pasajeros, así que todos salimos ganando".

Lo mismo ocurre con los edificios. Cambiar la legislación en torno a los códigos nacionales de construcción reduciría la adopción y el uso excesivo del aire acondicionado, que actualmente está creciendo a un ritmo sin precedentes. Además de aumentar las emisiones de CO, esto ha provocado la pobreza energética de muchos hogares debido al aumento de las facturas.

Kriya Materials es una empresa de revestimientos nanotecnológicos integrada en el pasado. Su estrategia consiste en desarrollar productos de bajo coste y fácil aplicación que reduzcan las emisiones de CO.

Para más información, visite https://kriya-materials.com/