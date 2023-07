KSTAR sigue siendo el fabricante de UPS más grande de China

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 28 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- El experto líder mundial en convertidores de energía KSTAR (002518.SZ) fue nombrada la principal marca local de suministro de energía ininterrumpida (UPS) en China en términos de unidades vendidas, según el informe anual de mercado de UPS de CCID.

Beneficiándose de las innovaciones tecnológicas, la demanda de transformaciones digitales y las estrategias gubernamentales para la industria del centro de datos, el mercado de UPS de China totalizó 9.150 millones de RMB en 2022 con un crecimiento interanual del 8 %.

A pesar de la feroz competencia en el mercado chino de UPS, el productor local de UPS Kstar mantuvo su reputación como el proveedor local favorito. Según el último informe de mercado de CCID, los envíos de Kstar UPS en 2022 son de unas 243.000 unidades, ocupando el 14,2 % de la cuota de mercado. El informe también clasificó a Kstar en el cuarto lugar en el mercado de UPS modulares y UPS de gran capacidad (>200 kva) de rápido crecimiento, avanzando un lugar con respecto al año pasado.

"Seguimos siendo el número 1 durante 22 años consecutivos gracias a la confianza de los consumidores. Esto también es el resultado de las continuas inversiones de la empresa en tecnología más eficiente", dijo Ivan Liang, subdirector del departamento de preventa de Kstar.

El año pasado, Kstar lanzó la batería de iones de litio KLi para sus sistemas UPS modulares, ofreciendo más opciones para los operadores de centros de datos interesados en la nueva tecnología de baterías para sus infraestructuras.

Además, Kstar aprovechó la creciente demanda de centros de datos sostenibles y altamente eficientes al lanzar el módulo de potencia de 100/125 kW en 3U de altura para el sistema UPS modular. La nueva solución modular, la HPM3300E, ofrece a los clientes los beneficios de alta densidad, menos espacio y bajo consumo de energía, lo que la convierte en un éxito en los nuevos centros de datos, lo que ha ayudado a la empresa a desempeñarse bien en el mercado de UPS modulares y de alta capacidad.

Las ventajas en capacidad también contribuyeron al éxito de la empresa. El proveedor de UPS de 30 años posee cinco fábricas en 4 ciudades chinas y una en Vietnam, lo que aumenta su producción total a 3 millones al año. Con planes para construir aún más fábricas de baterías y UPS en todo el mundo, Kstar consolidará su posición de liderazgo en los próximos años.

Acerca de KSTAR

Fundada en 1993, la empresa con sede en China Shenzhen KSTAR Science And Technology Co Ltd (KSTAR) tiene una cartera que abarca infraestructura de centros de datos, inversores solares y almacenamiento de energía. Con casi 4.200 empleados, Kstar no solo es la marca local de UPS más vendida en China, sino también el quinto proveedor de UPS más grande del mundo al ofrecer servicios completos de OEM y ODM a clientes globales.

Para más información:E-mail: sales@kstar.com Enlaces relacionados https://www.kstar.com/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kstar-sigue-siendo-el-fabricante-de-ups-mas-grande-de-china-301888114.html