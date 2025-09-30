Publicado 30/09/2025 20:26

Kuaishou destaca el empoderamiento digital de mujeres y niñas en el Foro Mundial de Educación en Beijing

Song Tingting, Vice President of Kuaishou and Chair of the Kuaishou Public Welfare Foundation, speaks at the 2025 International Symposium on Girls' and Women's Education
Song Tingting, Vice President of Kuaishou and Chair of the Kuaishou Public Welfare Foundation, speaks at the 2025 International Symposium on Girls' and Women's Education - KUAISHOU TECHNOLOGY/PR NEWSWIRE
BEIJING, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Kuaishou Technology ("Kuaishou" o "la Compañía"), una comunidad de contenido y plataforma social líder, reafirmó su compromiso con el desarrollo inclusivo en el Simposio Internacional sobre Educación de Niñas y Mujeres 2025, celebrado en la Universidad Beijing Normal. El evento, organizado conjuntamente por la Comisión Nacional de la República Popular China para la UNESCO, la UNESCO y la Universidad Beijing Normal, reunió a líderes femeninas de todo el mundo para debatir soluciones prácticas para impulsar la educación de niñas y mujeres en todo el mundo.

En el foro, Song Tingting, vicepresidenta de Kuaishou Technology y presidenta de la Kuaishou Public Welfare Foundation, compartió las últimas iniciativas de la compañía para empoderar a mujeres y niñas a través de la innovación digital. "Las plataformas de videos cortos y transmisión en vivo como Kuaishou se están convirtiendo en herramientas poderosas para ayudar a las mujeres a alcanzar su potencial", afirmó Song. "Al hacer que la tecnología sea accesible, permitimos que las mujeres superen barreras y participen más plenamente en el desarrollo económico y social".

Rompiendo la barrera digital para las mujeres rurales

Song destacó la persistente brecha digital a la que se enfrentan las mujeres en zonas marginadas. "Muchas mujeres en comunidades rurales aún carecen de acceso a la información y las oportunidades", afirmó. "Nuestro papel es romper estas barreras invisibles mediante la tecnología inclusiva".

Desde 2018, Kuaishou ha lanzado múltiples iniciativas, como "Líderes Rurales Felices" y la Academia "She-Power", para proporcionar formación gratuita en habilidades digitales a mujeres en regiones remotas. Estos programas han ayudado a las mujeres a mejorar su empleabilidad, emprender negocios y ganar visibilidad a través de la plataforma.

Un ejemplo inspirador es el de Zhang Xiaosi, usuaria de Kuaishou, de Linyi, Shandong. Tras regresar a su ciudad natal para cuidar de su padre enfermo, Zhang se unió al programa "Empoderando para la Felicidad" de Kuaishou. Recibió formación gratuita en transmisión en vivo y comercio electrónico, y comenzó a vender productos agrícolas locales en línea. En 2024, las ventas de sus cerezas se multiplicaron por 36, con una ganancia de más de 80.000 yuanes (aproximadamente 11.216 dólares estadounidenses). Gracias a las habilidades adquiridas, también ayudó a los aldeanos mayores a ganar 700 yuanes adicionales (aproximadamente 98 dólares estadounidenses) al mes.

Hasta la fecha, Kuaishou ha formado a más de 10.000 mujeres como Zhang, beneficiando a millones de personas en toda China mediante la generación de ingresos y el empleo.

Apoyando el crecimiento de las niñas mediante la educación y la tecnología

Además de la inclusión digital para las mujeres, Kuaishou también se compromete a mejorar la vida de las niñas en zonas rurales. Desde 2021, la empresa ha colaborado con socios como el Fondo para Niños y Adolescentes de China y federaciones locales de mujeres para lanzar iniciativas de atención a niñas con dificultades económicas, llegando a más de 100.000 beneficiarias.

En colaboración con la Fundación para el Desarrollo de la Mujer y el Niño de Pekín, Kuaishou ha donado equipos y construido aulas digitales para 14 escuelas rurales de la región de Pekín-Tianjin-Hebei. Estas aulas ofrecen cursos prácticos de STEM que inspiran a las niñas a seguir futuras carreras en ciencia y tecnología.

Desde 2023, el campamento de verano "Inspiring Minds Academy" ha traído a estudiantes de escuelas rurales a Pekín para disfrutar de experiencias científicas y culturales inmersivas, que incluyen visitas a museos, monumentos históricos y sesiones interactivas de aprendizaje con inteligencia artificial. Kuaishou también se ha asociado con la Fundación China para el Desarrollo Rural para llevar la educación musical a más de 100 escuelas rurales a través de la iniciativa "Kuaishou Music Classroom".

En total, la Fundación de Bienestar Público Kuaishou ha apoyado a más de 500 escuelas y ha llegado a más de 700.000 niños y adolescentes a través de programas de música, educación física y tecnologías de la información.

Las iniciativas de Kuaishou demuestran cómo las plataformas digitales pueden convertirse en agentes de cambio social al amplificar las voces locales, desarrollar habilidades y fomentar la confianza. Al empoderar a las mujeres rurales para que creen sus propios negocios y animar a los jóvenes a explorar la innovación, Kuaishou sigue centrado en convertir la tecnología en una fuerza positiva.

