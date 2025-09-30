Kuaishou destaca el empoderamiento digital de mujeres y niñas en el Foro Mundial de Educación en Beijing

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Kuaishou Technology ("Kuaishou" o "la Compañía"), una comunidad de contenido y plataforma social líder, reafirmó su compromiso con el desarrollo inclusivo en el Simposio Internacional sobre Educación de Niñas y Mujeres 2025, celebrado en la Universidad Beijing Normal. El evento, organizado conjuntamente por la Comisión Nacional de la República Popular China para la UNESCO, la UNESCO y la Universidad Beijing Normal, reunió a líderes femeninas de todo el mundo para debatir soluciones prácticas para impulsar la educación de niñas y mujeres en todo el mundo.

En el foro, Song Tingting, vicepresidenta de Kuaishou Technology y presidenta de la Kuaishou Public Welfare Foundation, compartió las últimas iniciativas de la compañía para empoderar a mujeres y niñas a través de la innovación digital. "Las plataformas de videos cortos y transmisión en vivo como Kuaishou se están convirtiendo en herramientas poderosas para ayudar a las mujeres a alcanzar su potencial", afirmó Song. "Al hacer que la tecnología sea accesible, permitimos que las mujeres superen barreras y participen más plenamente en el desarrollo económico y social".

Rompiendo la barrera digital para las mujeres rurales

Song destacó la persistente brecha digital a la que se enfrentan las mujeres en zonas marginadas. "Muchas mujeres en comunidades rurales aún carecen de acceso a la información y las oportunidades", afirmó. "Nuestro papel es romper estas barreras invisibles mediante la tecnología inclusiva".

Desde 2018, Kuaishou ha lanzado múltiples iniciativas, como "Líderes Rurales Felices" y la Academia "She-Power", para proporcionar formación gratuita en habilidades digitales a mujeres en regiones remotas. Estos programas han ayudado a las mujeres a mejorar su empleabilidad, emprender negocios y ganar visibilidad a través de la plataforma.

Un ejemplo inspirador es el de Zhang Xiaosi, usuaria de Kuaishou, de Linyi, Shandong. Tras regresar a su ciudad natal para cuidar de su padre enfermo, Zhang se unió al programa "Empoderando para la Felicidad" de Kuaishou. Recibió formación gratuita en transmisión en vivo y comercio electrónico, y comenzó a vender productos agrícolas locales en línea. En 2024, las ventas de sus cerezas se multiplicaron por 36, con una ganancia de más de 80.000 yuanes (aproximadamente 11.216 dólares estadounidenses). Gracias a las habilidades adquiridas, también ayudó a los aldeanos mayores a ganar 700 yuanes adicionales (aproximadamente 98 dólares estadounidenses) al mes.

Hasta la fecha, Kuaishou ha formado a más de 10.000 mujeres como Zhang, beneficiando a millones de personas en toda China mediante la generación de ingresos y el empleo.

Apoyando el crecimiento de las niñas mediante la educación y la tecnología

Además de la inclusión digital para las mujeres, Kuaishou también se compromete a mejorar la vida de las niñas en zonas rurales. Desde 2021, la empresa ha colaborado con socios como el Fondo para Niños y Adolescentes de China y federaciones locales de mujeres para lanzar iniciativas de atención a niñas con dificultades económicas, llegando a más de 100.000 beneficiarias.

En colaboración con la Fundación para el Desarrollo de la Mujer y el Niño de Pekín, Kuaishou ha donado equipos y construido aulas digitales para 14 escuelas rurales de la región de Pekín-Tianjin-Hebei. Estas aulas ofrecen cursos prácticos de STEM que inspiran a las niñas a seguir futuras carreras en ciencia y tecnología.

Desde 2023, el campamento de verano "Inspiring Minds Academy" ha traído a estudiantes de escuelas rurales a Pekín para disfrutar de experiencias científicas y culturales inmersivas, que incluyen visitas a museos, monumentos históricos y sesiones interactivas de aprendizaje con inteligencia artificial. Kuaishou también se ha asociado con la Fundación China para el Desarrollo Rural para llevar la educación musical a más de 100 escuelas rurales a través de la iniciativa "Kuaishou Music Classroom".

En total, la Fundación de Bienestar Público Kuaishou ha apoyado a más de 500 escuelas y ha llegado a más de 700.000 niños y adolescentes a través de programas de música, educación física y tecnologías de la información.

Las iniciativas de Kuaishou demuestran cómo las plataformas digitales pueden convertirse en agentes de cambio social al amplificar las voces locales, desarrollar habilidades y fomentar la confianza. Al empoderar a las mujeres rurales para que creen sus propios negocios y animar a los jóvenes a explorar la innovación, Kuaishou sigue centrado en convertir la tecnología en una fuerza positiva.

