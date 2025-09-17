(Información remitida por la empresa firmante)

Kuaishou presenta la inclusión digital en el Foro China-Alemania y empodera a las mujeres a través de la transición económica

PEKÍN, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Kuaishou Technology ("Kuaishou" o "la compañía"), comunidad de contenido y plataforma social líder, reafirmó su compromiso con el desarrollo inclusivo y el empoderamiento de las mujeres a través de la innovación digital en el Foro de Desarrollo Sostenible China-Alemania 2025 en Pekín. En la mesa redonda sobre "Oportunidades y Desafíos para las Mujeres en la Transición Económica", Song Tingting, vicepresidenta de Kuaishou Technology y presidenta de la Fundación de Bienestar Público de Kuaishou, compartió cómo la compañía está aprovechando su plataforma y herramientas digitales para ayudar a las mujeres a ganar visibilidad, acceder a nuevas oportunidades económicas y asumir roles más importantes en la economía digital.

Song señaló que, en la transformación económica actual, la tecnología digital se perfila como una de las fuerzas más poderosas que permite a las mujeres participar más plenamente en las oportunidades de crecimiento. "En el pasado, gran parte del valor de las mujeres permanecía oculto, especialmente para quienes viven en zonas remotas", explicó Song. "La misión de Kuaishou es derribar estas barreras invisibles para que las mujeres puedan ser vistas, reconocidas y empoderadas para que desarrollen su potencial en nuestra plataforma. Esto es lo que realmente significa la tecnología inclusiva".

Desde 2018, Kuaishou ha lanzado una serie de programas de bienestar público como "Líderes Rurales Felices", "Academia de Poder para Ella" y "Empoderando para la Felicidad". Estas iniciativas ofrecen formación gratuita en habilidades digitales y equipo básico a mujeres de comunidades rurales y marginadas. Hasta la fecha, Kuaishou ha formado a más de 10.000 mujeres líderes y ha permitido que millones de mujeres mejoren sus ingresos, logren la independencia económica y mejoren sus medios de vida.

"En la transición económica actual, los desafíos a los que se enfrentan las mujeres son reales", afirmó Song. "Pero la tecnología digital se está convirtiendo gradualmente en una herramienta poderosa para superarlos". Señaló que, con la formación adecuada y el acceso a las herramientas, las mujeres se están transformando de participantes marginadas en contribuyentes esenciales para la revitalización rural y el crecimiento económico.

Un ejemplo es Zhang Xiaosi, usuaria de Kuaishou de la provincia de Shandong, que regresó a casa para cuidar de su padre enfermo. Gracias a la formación gratuita y al apoyo de transmisión en vivo que le brindó Kuaishou, comenzó a vender cerezas locales en línea y vio cómo sus ventas se multiplicaban por más de 36, ganando más de 80.000 yuanes. Su éxito también impulsó los ingresos de los ancianos de la aldea y le valió un escaño como diputada en el Congreso Popular local.

"La tecnología es una herramienta. La amabilidad es una elección", comentó Song. "Creemos que empoderar a una mujer significa empoderar a una familia, e incluso a toda una aldea. Ese es el verdadero significado de la tecnología para el bien".

A pesar del progreso, Song señaló que las mujeres aún se enfrentan a dos grandes obstáculos: conciliar las responsabilidades familiares con el desarrollo profesional y superar la brecha digital, especialmente en zonas remotas con acceso limitado a herramientas e información. Solicitó un mayor apoyo a nivel internacional, nacional, corporativo e individual.

De cara al futuro, Song propuso una colaboración más estrecha entre China y Alemania para apoyar a las mujeres en la economía digital. Sugirió desarrollar conjuntamente un sistema de formación bilateral para formar mujeres líderes en comercio digital, sostenibilidad y emprendimiento, combinando la experiencia de China en la operación de plataformas digitales con las fortalezas de Alemania en formación profesional y desarrollo sostenible. También abogó por una plataforma de intercambio que conecte a emprendedoras de ambos países para fomentar el aprendizaje mutuo y la colaboración.

Kuaishou mantiene su compromiso de colaborar a nivel mundial para impulsar la transformación digital inclusiva, reducir la desigualdad y apoyar el desarrollo a largo plazo de las mujeres mediante tecnología accesible.

