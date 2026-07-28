KUBTEC® anuncia la primera instalación de PICASSO® Plus en Europa en el hospital Falun de Suecia

(Información remitida por la empresa firmante)

STRATFORD, Conn., 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- KUBTEC se enorgullece en anunciar la instalación del primer sistema de radiografía de muestras PICASSO Plus de Europa en Falu Lasarett, el hospital más grande del condado de Dalarna, Suecia. Este hito marca la expansión de la tecnología de imagen patológica de última generación de KUBTEC al mercado europeo y refuerza la creciente adopción de la radiografía de muestras especializada en laboratorios de patología de todo el mundo.

El PICASSO Plus System es un sistema de imagen de muestras diseñado para el laboratorio de patología que proporciona imágenes de rayos X con la mejor calidad de mamografía. También está equipado con una amplia gama de funciones patentadas de gestión del flujo de trabajo, como el aclamado Image Blender™, que utiliza la imagen dual de muestras, combinando imágenes de rayos X y ópticas, para ayudar a los patólogos y sus asistentes a localizar rápidamente clips quirúrgicos, márgenes y microcalcificaciones.

En Falu Lasarett, el sistema está instalado en el departamento de radiología de mamografía, donde los radiólogos son los primeros en revisar las imágenes, y los patólogos también pueden consultarlas cuando sea necesario.

Durante la instalación en Falu Lasarett, mientras el equipo trabajaba con sus primeros casos en PICASSO Plus, compartieron lo siguiente:

"PICASSO Plus es muy fácil de usar y la calidad de imagen es excelente. Incluso las biopsias muy pequeñas en recipientes de plástico con formalina muestran las microcalcificaciones con claridad.— Personal clínico, Falu Lasarett, Región de Dalarna, Suecia

La adopción de PICASSO Plus por parte de Falu Lasarett refleja la creciente necesidad de tecnología de imagen de muestras diseñada para optimizar los flujos de trabajo en la sala de macroscopía y facilitar una evaluación precisa de las muestras.

KUBTEC agradece al equipo de Falu Lasarett y a la Región Dalarna su confianza y espera seguir brindándoles apoyo en los próximos años.

Acerca de KUBTECEn KUB Technologies, Inc. dba KUBTEC nos apasiona desarrollar tecnologías transformadoras que permitan una cirugía oncológica de precisión y mejoren los resultados para los pacientes. Durante más de 20 años, hemos estado a la vanguardia de la tecnología de imagen de muestras y evaluación de márgenes, ofreciendo la gama más completa de sistemas de radiografía de muestras para quirófano, laboratorio de patología y sala de biopsias. Nuestras tecnologías innovadoras y patentadas, como la tomosíntesis 3D de muestras mamarias, la imagen de rayos X de alta resolución de muestras y las funciones de gestión del flujo de trabajo como Image Blender™, están redefiniendo la radiografía de muestras para el siglo XXI.

Para más información, visite www.kubtec.com

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