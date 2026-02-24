KuCoin EU amplía su equipo local de cumplimiento y gobernanza en Austria

(Información remitida por la empresa firmante)

VIENA, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin EU Exchange GmbH anunció hoy la expansión de su equipo local de cumplimiento y gobernanza en Austria como parte de su compromiso a largo plazo con el crecimiento responsable y regulado en el mercado europeo.

KuCoin EU, que opera bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCAR), está reforzando su marco institucional mediante la contratación de profesionales con experiencia en prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento de sanciones. Esta expansión refleja el enfoque de la compañía en construir una estructura operativa sólida y local, alineada con los estándares de supervisión europeos.

KuCoin EU cree que el crecimiento sostenible en Europa requiere controles internos sólidos, un liderazgo local experimentado y sistemas de gobernanza capaces de respaldar las operaciones a largo plazo en un entorno regulatorio en desarrollo.

Liderazgo y gobernanza local

KuCoin EU está dirigida por un equipo directivo con sede en Viena y amplia experiencia en mercados financieros regulados.

Sabina Liu, directora general de KuCoin EU, dirigió anteriormente el negocio institucional de KuCoin y pasó más de una década en el London Stock Exchange Group (LSEG), colaborando estrechamente con bancos de inversión globales e instituciones de comercio transfronterizo.

"La confianza debe construirse sobre la base de la estructura, no de los eslóganes", afirmó Sabina Liu, directora general de KuCoin EU. "Nuestra prioridad en Austria es establecer un marco de gobernanza que refleje las expectativas de los reguladores europeos y nuestra responsabilidad con el mercado de la UE. Al invertir en profesionales locales con experiencia en cumplimiento normativo, reforzamos un modelo operativo que prioriza el cumplimiento normativo, diseñado para la estabilidad y la transparencia a largo plazo".

Juntos, el equipo directivo está construyendo una estructura de gobernanza integrada localmente que prioriza la alineación regulatoria, la disciplina institucional y la innovación responsable.

Compromiso con el mercado europeo

La expansión del equipo de cumplimiento local de KuCoin EU refleja una estrategia más amplia para establecer un proveedor de servicios de criptoactivos totalmente regulado y con gobierno local en Austria y en todo el Espacio Económico Europeo.

KuCoin EU mantiene su compromiso con la prudencia en sus operaciones, la alineación regulatoria y la estabilidad del mercado a largo plazo, a medida que continúa consolidando su presencia en Europa.

Acerca de KuCoin EU

KuCoin EU es una entidad europea autorizada, creada para ofrecer servicios de activos digitales a usuarios en todo el Espacio Económico Europeo (EEE* excepto Malta) a través de Kucoin.eu. Autorizada como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) en virtud del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCAR), KuCoin EU está autorizada para prestar servicios regulados, incluyendo la custodia y administración de criptoactivos, servicios de intercambio de criptoactivos (cripto-fiat y cripto-cripto), la colocación de criptoactivos y servicios de transferencia en nombre de sus clientes.

Con sede en Viena, Austria, KuCoin EU opera de conformidad con el marco regulatorio aplicable de la UE, incluidos los requisitos de MiCAR en materia de transparencia, integridad del mercado y protección de los inversores.

