KuCoin EU obtiene la licencia MiCAR para ofrecer servicios regulados de activos digitales en Europa

VIENA, 28 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- KuCoin, plataforma líder mundial de criptomonedas basada en la confianza, anunció hoy que su entidad europea, KuCoin EU Exchange GmbH (KuCoin EU), ha obtenido oficialmente una licencia de Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCAR) en Austria. Esta autorización permite a KuCoin EU ofrecer servicios de activos digitales totalmente compatibles en 29 países del Espacio Económico Europeo (EEE, excepto Malta).

La aprobación marca un avance importante en la hoja de ruta de cumplimiento global de KuCoin y significa la exitosa alineación de la compañía con uno de los marcos regulatorios de activos digitales más completos y de mayor calidad del mundo.

MiCAR es ampliamente reconocido como uno de los sistemas regulatorios más rigurosos, estructurados y con visión de futuro para activos digitales a nivel mundial. Al obtener la licencia a través de su entidad local en la UE, KuCoin refuerza su posición como plataforma global de intercambio alineada con el cumplimiento normativo y valida su compromiso de operar bajo los regímenes regulatorios más confiables del mundo.

Este logro se suma a la expansión global de cumplimiento de KuCoin, que incluye la obtención del Registro de Intercambio de Divisas Digitales AUSTRAC en Australia este noviembre, así como la mejora de su infraestructura de cumplimiento en múltiples jurisdicciones importantes. La autorización de MiCAR permite a KuCoin EU ofrecer servicios seguros, transparentes y compatibles con la normativa a millones de usuarios europeos bajo un marco regulatorio unificado y de alta integridad.

BC Wong, consejero delegado de KuCoin, comentó:"Obtener la licencia MiCAR con nuestra entidad local en Austria es un hito decisivo en la estrategia de Confianza y Cumplimiento a largo plazo de KuCoin. El marco MiCAR europeo representa uno de los estándares regulatorios más exigentes a nivel mundial, y nos enorgullece cumplir con este objetivo. Como parte de nuestro Proyecto de Confianza de 2.000 millones de dólares, KuCoin continuará construyendo una infraestructura Web3 transparente, creíble y segura que fortalezca la confianza de los usuarios y apoye el crecimiento responsable de la industria de activos digitales".

La licencia MiCAR refuerza aún más la arquitectura de confianza global de KuCoin, respaldada por el Proyecto de Confianza de 2.000 millones de dólares, certificaciones de seguridad de primer nivel como SOC 2 Tipo II, ISO 27001:2022, ISO 27701 y CCSS, y auditorías continuas de Prueba de Reservas de terceros. Con sistemas de riesgo y cumplimiento líderes en la industria, estos pilares subrayan el compromiso de KuCoin con "Confianza primero. Comercio después", empoderando a personas e instituciones para acceder a servicios de activos digitales con confianza y transparencia.

"Este hito refuerza el compromiso de KuCoin con una expansión global responsable. El cumplimiento no es simplemente una obligación regulatoria, sino la base de nuestra misión a largo plazo de ofrecer servicios de activos digitales seguros, innovadores y accesibles a usuarios de todo el mundo", añadió BC. "A medida que KuCoin se adapta a los marcos regulatorios en más regiones y países, seguimos comprometidos con la creación de productos confiables, la protección de los activos de los usuarios y la contribución al desarrollo sostenible de la industria global de las criptomonedas".

Con el lanzamiento de la plataforma totalmente compatible de KuCoin EU a la vuelta de la esquina, se anima a los usuarios del EEE (excepto en Malta) a seguir los anuncios oficiales de KuCoin EU para recibir actualizaciones oportunas e información de acceso anticipado. Los usuarios del EEE ya no pueden registrarse ni unirse a la plataforma de KuCoin Global. La licencia MiCAR marca no solo un nuevo capítulo para KuCoin en Europa, sino también un paso significativo hacia la creación de un futuro de activos digitales más transparente, confiable y regulado a nivel mundial.

Acerca de KuCoin EU

KuCoin EU Exchange GmbH es una entidad europea autorizada, creada para ofrecer servicios de activos digitales a usuarios en todo el Espacio Económico Europeo (EEE"*", excepto Malta). Autorizada como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) en virtud del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCAR) por la Autoridad del Mercado Financiero de Austria (FMA), KuCoin EU está autorizada para prestar servicios regulados, incluyendo la custodia y administración de criptoactivos, servicios de intercambio de criptoactivos (cripto-fiat y cripto-cripto), la colocación de criptoactivos y servicios de transferencia en nombre de sus clientes.

Con sede en Viena, KuCoin EU opera de conformidad con el marco regulatorio aplicable de la UE, incluidos los requisitos de MiCAR en materia de transparencia, integridad del mercado y protección del inversor.

KuCoin EU no opera una plataforma de negociación de criptoactivos ni ofrece asesoramiento en materia de inversión.

Contacto para medios: press@kucoin.eu

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834214/image_5002362_37687314.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

