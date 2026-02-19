KuCoin refuerza su estrategia de marca global a largo plazo mediante una alianza con Tadej Pogačar (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- KuCoin refuerza su estrategia de marca global a largo plazo mediante una alianza basada en la confianza con Tadej Pogačar

De la visibilidad al valor: KuCoin impulsa la adopción responsable de criptomonedas mediante una sólida alianza deportiva.

VIENA, Austria, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, plataforma líder mundial de criptomonedas basada en la confianza, refuerza su estrategia de marca global a través de su reciente alianza estratégica con el ciclista de élite Tadej Pogačar, una de las pocas colaboraciones con valor añadido entre el sector de las criptomonedas y el ciclismo profesional de élite.

Presentada por primera vez en Viena a finales de enero, esta alianza va más allá de un patrocinio tradicional. La colaboración subraya la convicción compartida de que la credibilidad no se define solo por la visibilidad, sino que se gana con disciplina, constancia y resultados medibles a lo largo del tiempo.

A medida que la industria de las criptomonedas continúa madurando bajo la evolución de los estándares regulatorios y la creciente participación institucional, la confianza en la marca se ha convertido en un factor diferenciador decisivo. Mientras que muchas empresas de activos digitales buscan una visibilidad a corto plazo mediante patrocinios de alta visibilidad, KuCoin ha adoptado deliberadamente un marco a largo plazo centrado en la credibilidad sostenida y el crecimiento responsable.

Un cambio estratégico de la visibilidad a la resistencia

En lugar de priorizar únicamente la escala de audiencia, la alianza de KuCoin con Pogačar representa una alineación estratégica con la filosofía del rendimiento y la disciplina profesional al más alto nivel del deporte mundial.

Considerado ampliamente como uno de los ciclistas más destacados de su generación, Pogačar ha forjado su reputación mediante la excelencia sostenida en las etapas más exigentes del ciclismo. Su enfoque se centra en la preparación, la resiliencia bajo presión, la seguridad y la constancia a largo plazo, principios que reflejan fielmente la propia filosofía operativa de KuCoin.

"En el nivel más alto del ciclo, la confianza se gana con la preparación y el rendimiento, no con los titulares", afirmó Tadej Pogačar. "Se construye con el tiempo, mediante decisiones responsables bajo presión. Esta mentalidad se alinea firmemente con la forma en que KuCoin aborda la seguridad y el crecimiento a largo plazo".

Para KuCoin, la alianza refleja la convicción general de que el futuro de la adopción de las criptomonedas no depende de ciclos de bombo publicitario, sino de la infraestructura, la gobernanza y la transparencia de los estándares operativos.

La confianza como infraestructura, no como marketing

Durante los últimos ocho años, KuCoin ha invertido significativamente en sistemas de seguridad, marcos de gestión de riesgos y alineamiento regulatorio en los mercados globales. La compañía actualmente cuenta con las certificaciones SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022 y continúa expandiendo su presencia regulada, incluyendo el registro AUSTRAC en Australia y una licencia MiCA en Austria.

El consejero delegado BC Wong afirmó que la colaboración refleja una filosofía estratégica más profunda.

"No construimos visibilidad, sino credibilidad", afirmó BC. "La confianza no se crea con logotipos ni campañas a corto plazo. Se gana mediante la disciplina, el cumplimiento normativo, la resiliencia operativa y un rendimiento constante a lo largo del tiempo. Tadej representa la excelencia lograda mediante la preparación y la profesionalidad al más alto nivel. Esta alineación hace que esta alianza sea significativa".

A medida que aumenta la claridad regulatoria en Europa y otros mercados importantes, KuCoin considera las alianzas a largo plazo como una extensión de su estrategia de gobernanza, lo que refuerza la idea de que la innovación responsable y la integridad de la marca van de la mano.

Conectando la tecnología emergente con las comunidades consolidadas

La alianza también refleja un cambio más amplio dentro del sector de los activos digitales: conectar las tecnologías emergentes con comunidades globales consolidadas, basadas en el rendimiento, la profesionalidad y la responsabilidad.

El deporte de élite encarna la disciplina, los resultados medibles y la confianza que se construye mediante logros constantes. Al alinearse con estos principios, KuCoin busca contextualizar las finanzas digitales dentro de marcos familiares de fiabilidad y excelencia a largo plazo.

La colaboración con Pogačar forma parte de la amplia cartera de alianzas de KuCoin, basada en la confianza, que incluye al icono del golf Adam Scott y la plataforma cultural global Tomorrowland. En el ámbito del deporte y la cultura, el hilo conductor es la alineación con socios que representan un rendimiento sostenido y una integridad profesional.

Este enfoque marca un cambio respecto a los modelos de patrocinio transaccional centrados exclusivamente en las impresiones. En su lugar, KuCoin evalúa las alianzas mediante criterios estratégicos a largo plazo:

¿La colaboración refuerza la confianza?

¿Fomenta la adopción responsable de criptomonedas?

¿Conecta significativamente con comunidades globales más allá del impacto comercial a corto plazo?

Las colaboraciones futuras seguirán priorizando la auténtica alineación con personas y organizaciones cuyo desempeño, disciplina y excelencia profesional reflejen la filosofía de KuCoin. La compañía sigue centrada en alianzas que generen valor y credibilidad duraderos en los mercados globales.

Apoyo a la adopción responsable de las criptomonedas

A medida que las criptomonedas pasan de ser una clase de activo de nicho a un componente más integrado del ecosistema financiero global, la percepción y la confianza del público siguen siendo cruciales. Al asociarse con figuras que representan un rendimiento máximo sostenido en lugar de una celebridad pasajera, KuCoin busca contribuir a una narrativa más amplia de madurez dentro de la industria.

La alianza con Pogačar demuestra que la innovación en criptomonedas y la excelencia profesional pueden coexistir en un marco basado en la responsabilidad, la disciplina y la visión a largo plazo.

En un entorno donde los estándares regulatorios siguen evolucionando y los usuarios priorizan cada vez más la seguridad y la gobernanza, la estrategia de KuCoin prioriza la consistencia sobre el ruido y la resistencia sobre la exposición.

La compañía cree que la siguiente fase de la adopción de criptomonedas estará definida por plataformas capaces de demostrar una confianza medible, no solo a través de la tecnología, sino también a través de los valores reflejados en sus compromisos globales.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas, en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios de activos digitales innovadores y compatibles con la normativa, con acceso a más de 1.000 tokens cotizados, negociación al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3. KuCoin no presta servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE). En el EEE*, KuCoin EU es operada por KuCoin EU Exchange GmbH.

Acerca de Tadej Pogačar

Tadej Pogačar es uno de los ciclistas profesionales más destacados del mundo y uno de los atletas más destacados de su generación. Cuatro veces campeón del Tour de Francia y actual campeón del mundo de ciclismo en ruta de la UCI, es ampliamente considerado como uno de los mejores ciclistas del ciclismo moderno. Conocido por su disciplina, constancia y precisión técnica, Pogačar ha alcanzado un éxito sostenido en el más alto nivel del ciclismo profesional, con un fuerte énfasis en la seguridad, la preparación y el rendimiento a largo plazo. Su enfoque refleja profesionalismo, responsabilidad y compromiso con la excelencia sostenible en el deporte de élite.

