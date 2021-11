Kukbo Co. invierte hasta 10 millones de dólares en RedHill

-RedHill Biopharma y la surcoreana Kukbo Co. anuncian una inversión estratégica de hasta 10 millones de dólares en RedHill

RedHill recibió el primer tramo de 5 millones de dólares en una colocación privada de acciones restringidas a un precio de 6,04 dólares por ADS, lo que representa una prima del 20% basada en el precio medio ponderado por volumen (VWAP) de 30 días de cotización que finalizó en la fecha efectiva

RedHill concedió a Kukbo un derecho de primera oferta para opaganib, RHB-107 (upamostat) y Talicia® para Corea del Sur y otros territorios asiáticos

El proceso de presentación de los paquetes de datos de COVID-19 de opaganib está avanzando en varios territorios, incluidos EE.UU., UE y Latinoamérica, entre otros, antes del asesoramiento reglamentario previsto

TEL AVIV, Israel y RALEIGH, NC, 9 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" o la "Compañía"), una empresa biofarmacéutica especializada, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo estratégico con Kukbo Co. Ltd. (Kospi: 001140). (Kospi: 001140) ("Kukbo"), una sociedad surcoreana, para la venta de las American Depositary Shares ("ADS") de RedHill en una colocación privada de hasta 10 millones de dólares con una prima del 20% sobre el precio medio ponderado por volumen ("VWAP") de los 30 días anteriores de cotización.

La inversión estratégica de Kukbo en RedHill se realizará en dos tramos: el primer tramo de 5 millones de dólares ya ha sido abonado y el segundo tramo de 5 millones de dólares se realizará en un plazo de seis meses, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Como parte del primer tramo, RedHill emitirá 827.586 ADS a un precio de compra de 6,04 dólares, lo que representa una prima del 20% basada en el VWAP de los ADS de RedHill en el NASDAQ durante los 30 días de cotización que finalizan en la fecha efectiva. Todos los ADS se emitirán con una restricción de transferencia de 180 días.

Además, según los términos del acuerdo, RedHill ha acordado conceder a Kukbo un derecho de primera oferta, por un período de seis meses, para una licencia con respecto a uno o más de los activos clínicos en fase avanzada de RedHill, opaganib, RHB-107 (upamostat)[1] y Talicia®, para uno o más de los territorios de Corea del Sur, Japón, Indonesia, Vietnam, Tailandia y Malasia. Kukbo tiene el derecho de optar por no comprar los ADS en el segundo tramo si no se celebra dicho acuerdo de licencia en los seis meses siguientes al cierre del primer tramo.

Dror Ben-Asher, consejero delegado de RedHill, dijo: "Estamos avanzando rápidamente con la presentación del paquete de datos de COVID-19 de opaganib a los organismos reguladores de varios territorios, incluidos Estados Unidos, la UE y otros, antes del asesoramiento regulatorio previsto. Nos complace la incorporación de Kukbo como inversor estratégico comprometido y esperamos evaluar las oportunidades para opaganib, RHB-107 y Talicia en Corea del Sur y otros territorios de Asia donde existen grandes necesidades médicas no cubiertas."

"A medida que Kukbo avanza en su planeada expansión estratégica en el ámbito de la salud, creemos que opaganib, RHB-107 y Talicia de RedHill, si se aprueban, son muy prometedores en Corea del Sur y otros países asiáticos, y estamos ansiosos por aprovechar nuestra experiencia y red local en esos territorios", dijo Hyun Ha, consejero delegado de Kukbo.

Nexpedia Holdings Co., Ltd. y Network 1 Financial Securities, Inc. facilitaron la presentación entre las partes.

Los valores que se venderán en la colocación privada no han sido registrados de acuerdo con la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la "Ley de Valores"), ni con las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción aplicable, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin el registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de las leyes de valores de los estados u otras jurisdicciones.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna oferta, solicitud o venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Acerca de RedHill Biopharma RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) es una compañía biofarmacéutica especializada que se enfoca principalmente en enfermedades gastrointestinales e infecciosas. RedHill promueve los fármacos gastrointestinales Movantik® para el estreñimiento en adultos [2] inducido por opioides, Talicia® para el tratamiento de la infección por Helicobácter pylori (H. pylori) en adultos [3] y Aemcolo® para el tratamiento de la diarrea del viajero en adultos [4]. Los principales programas de desarrollo clínico en estadio avanzado de RedHill incluyen: (i) RHB-204, con un estudio en fase 3 en curso para la enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas (MNT); (ii) opaganib (ABC294640), un inhibidor selectivo de SK2 primero en su categoría y administrado vía oral que apunta a múltiples indicaciones con un programa en fase 2/3 para COVID-19 y estudios en curso en fase 2 para el cáncer de próstata y el colangiocarcinoma; (iii) RHB-107 (upamostat), un inhibidor de las proteasas de serina administrado vía oral en un estudio en fase 2/3 de Estados Unidos como tratamiento para la COVID-19 sintomática, que apunta además a numerosos tipos de cáncer y enfermedades inflamatorias gastrointestinales; (iv) RHB-104, con resultados positivos de un primer estudio en fase 3 para la enfermedad de Crohn; (v) RHB-102, con resultados positivos de un estudio en fase 3 para gastroenteritis aguda y gastritis y resultados positivos de un estudio en fase 2 para IBS-D; y (vi) RHB-106, una preparación encapsulada para el intestino. Puede obtener más información acerca de la compañía en https://www.redhillbio.com https://twitter.com/RedHillBio .

Acerca de Kukbo Co. Ltd.

Kukbo Co., Ltd. es una empresa de Corea del Sur que cotiza en el KOSPI y cuenta con 68 años de historia. Kukbo Co., Ltd. ofrece servicios logísticos integrales, equipados con un sistema de gestión de la distribución para gestionar unos centros logísticos integrados de última generación, así como infraestructuras como el transporte, el almacenamiento y el depósito. Además, Kukbo Co., Ltd. está desarrollando un sistema diseñado para localizar las rutas óptimas a través de la información de tráfico en tiempo real y el seguimiento de la ubicación de los vehículos para fortalecer sus capacidades de negocio logístico mediante la construcción de un sistema de vanguardia. A medida que Kukbo Co., Ltd. se expande hacia nuevas áreas de negocio, está en camino de convertirse en una empresa global mientras persigue una variedad de áreas de negocio como la ropa de golf, las máscaras y los productos farmacéuticos. El sitio web de Kukbo está disponible en http://www.kukbo.com .

NOTA: Este comunicado de prensa, proporcionado para su comodidad, es una versión traducida del comunicado de prensa oficial publicado por la compañía en el idioma inglés. Para obtener un comunicado de prensa completo en inglés, incluido el descargo de responsabilidad de declaraciones prospectivas, visite: https://ir.redhillbio.com/press-releases

[1] Opaganib y RHB-107 (upamostat) son nuevos medicamentos en investigación, no disponibles para su distribución comercial.

[2] La información de prescripción completa para Movantik® (naloxegol) está disponible en: www.Movantik.com .

[3] La información de prescripción completa para Talicia® (omeprazol magnesio, amoxicilina y rifabutina) disponible en: www.Talicia.com .

[4] La información de prescripción completa para Aemcolo® (rifamycin) i disponible en: www.Aemcolo.com .

