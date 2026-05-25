Küppersbusch consolida en Casa Decor su posición como referente en electrodomésticos de diseño alemán

Electrodomésticos de Küppersbusch en el espacio de Schmidt - Küppersbusch

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma ha cerrado su participación en la 61ª edición de la exposición mostrando su apuesta por la integración, la tecnología avanzada y la estética atemporal. Esta visión se ha materializado en dos espacios destacados: "La caja", de Schmidt, diseñado por Lemon Studio; y "La Cuisine Bourgogne Dorée", de Trae, firmado por Inmaculada Recio Studio

Madrid, 25 de mayo de 2026.- Casa Decor 2026, celebrada por primera vez en el corazón del Barrio de las Letras de Madrid, ha vuelto a consolidarse como uno de los grandes escaparates del interiorismo y las tendencias en España. En este contexto, Küppersbusch ha mostrado su forma de entender la cocina a través de electrodomésticos concebidos para integrarse con naturalidad en proyectos de interiorismo de alto nivel.



En el espacio "La caja", de Schmidt, inspirado en la unidad habitacional de Le Corbusier, Küppersbusch ha apostado por su gama MattBlack, una línea caracterizada por su acabado negro mate, sus líneas puras y su diseño reducido a lo esencial. Un horno compacto con función microondas y sistema Ökotherm, un catalizador que elimina los olores durante el proceso de cocción; una cafetera automática con 16 programas; y un frigorífico combinado de integración de 193 cm son las tres soluciones que han vestido este espacio, aportando funcionalidad, alto rendimiento y continuidad estética al conjunto. Además, el proyecto ha sido reconocido con el Premio al Segundo Espacio Más Votado por el Público en Casa Decor, un reconocimiento que refuerza su buena acogida entre los visitantes de la exposición.



Por su parte, en "La Cuisine Bourgogne Dorée", de Trae, la marca refuerza esa misma apuesta por la integración a través de un frigorífico combi con interior prémium y un lavavajillas de mínimo consumo, que es a su vez uno de los modelos más silenciosos del mercado. Dos electrodomésticos de integración que acompañan la propuesta del estudio, basada en el equilibrio entre lujo, sobriedad y calidez.



Rubén Jiménez, responsable de Küppersbusch en España, destaca que "Casa Decor nos permite mostrar cómo nuestros electrodomésticos se adaptan a proyectos de interiorismo muy diferentes, manteniendo la esencia de la marca basada en el diseño alemán, la fiabilidad y la funcionalidad". Asimismo, señala que esta edición ha supuesto "una nueva oportunidad para mostrar el espíritu innovador de la firma y el cuidado de cada detalle en el acabado de los productos".



Con esta participación, Küppersbusch cierra una nueva edición de Casa Decor en la que ha mostrado su estilo personal e inconfundible. Un sello propio que le ha permitido construir una trayectoria internacional avalada por más de 70 premios de diseño y consolidarse como marca alemana de referencia en electrodomésticos de integración.



Acerca de Küppersbusch

Friedrich Küppersbusch fue el primer fabricante alemán de cocinas que fundó la empresa en 1875 con la producción de hornos de carbón hechos a mano.



La marca alemana, de 150 años de historia y que fue la primera en el mundo en comercializar un horno, continúa con el espíritu pionero de su fundador que mantiene el carácter de la región minera del Ruhr.



El estilo alemán singular, exclusivo, funcional y duradero es la esencia de esta marca de electrodomésticos prémium. Reconocida a nivel internacional, Küppersbusch acumula más de 70 premios de diseño y está presente en 40 países repartidos entre América, Europa, África y Asia.

Contacto

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