Küppersbusch viste el espacio de Schmidt en Casa Decor con su gama MattBlack

Electrodomésticos de Küppersbusch en Casa Decor 2026 - Küppersbusch

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca de diseño alemana inspirada en la cocina profesional equipa con tres electrodomésticos la propuesta "La caja" de Schmidt, diseñada por Lemon Studio e inspirada en la unidad habitacional de Le Corbusier. La integración de la gama MattBlack, minimalista y atemporal, refuerza el concepto del espacio, que parte de la idea de la caja dentro de la caja, donde el mobiliario se convierte en arquitectura y el orden en forma

Madrid, 30 de abril de 2026.- En el proyecto diseñado por Lemon Studio, todo nace de un único módulo de armario que se repite y se transforma hasta construir una gran estructura habitable. Un sistema que, al multiplicarse, da lugar a una vivienda completa. La selección de la madera, las superficies minerales y las soluciones a medida, como las que aporta Küppersbusch, buscan crear un entorno atemporal.



En este contexto, la serie MattBlack de la firma alemana encaja de forma natural en el conjunto. Su acabado en negro mate, de alta calidad, y su diseño reducido a lo esencial refuerzan la coherencia estética del espacio. Una gama en la que cada detalle está concebido para integrarse y resaltar la cocina.



En este sentido, Küppersbusch incorpora al espacio un horno compacto que cuenta con 8 funciones y 3 programas de microondas, así como el sistema Ökotherm, una de las tecnologías más innovadoras de la marca, que consiste en un catalizador que elimina los olores durante el proceso de cocción. Asimismo, integra una cafetera automática que permite personalizar cada preparación gracias a sus 16 programas y preparar hasta dos cafés al instante mediante su dispensador de 1 o 2 tazas. Por último, completa la propuesta un frigorífico combinado de integración de 193 cm, con diseño SilverLine, panel trasero LED, control táctil y tecnología NoFrost total. Tres soluciones pensadas para ofrecer un alto rendimiento en el uso diario, combinando diseño profesional con durabilidad doméstica.



De este modo, Rubén Jiménez, responsable de Küppersbusch en España, destaca que "la gama MattBlack apuesta por un diseño sofisticado y elegante, que reúne el legado de 150 años de la marca y su pasión por la estética. A través de superficies negras y mates, en línea con las tendencias actuales y al más puro estilo de Küppersbusch, permite desarrollar espacios coherentes, donde estética y tecnología conviven de forma natural".



Durante esta edición de Casa Decor, la marca alemana está también presente en "La Cuisine Bourgogne Dorée" de Trae, diseñada por Inmaculada Recio Studio, donde la firma pone el foco en la integración y el diseño personalizado. La exposición puede visitarse hasta el 24 de mayo en la casa palacio ubicada en la calle San Agustín, 11, en el corazón del Barrio de las Letras.



Acerca de Küppersbusch

Friedrich Küppersbusch fue el primer fabricante alemán de cocinas que fundó la empresa en 1875 con la producción de hornos de carbón hechos a mano.



La marca alemana, de 150 años de historia y que fue la primera en el mundo en comercializar un horno, continúa con el espíritu pionero de su fundador que mantiene el carácter de la región minera del Ruhr.



El estilo alemán singular, exclusivo, funcional y duradero es la esencia de esta marca de electrodomésticos premium. Reconocida a nivel internacional, Küppersbusch acumula más de 70 premios de diseño y está presente en 40 países repartidos entre América, Europa, África y Asia.

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