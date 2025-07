Kutta Technologies presenta KTAC 2.0: la próxima generación de control táctico para sistemas no tripulados

(Información remitida por la empresa firmante)

PHOENIX, 15 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Kutta Technologies, LLC (Kutta), líder de confianza en software y hardware para sistemas no tripulados críticos para la seguridad, anuncia el lanzamiento del Kutta Tactical Controller 2.0 (KTAC 2.0). Este dispositivo, recientemente actualizado, ofrece mejoras cruciales en las capacidades de comando y control de los usuarios para sistemas no tripulados, con mayor flexibilidad, fiabilidad, eficiencia y asequibilidad. Diseñado para satisfacer las rigurosas exigencias de las operaciones tácticas militares modernas, el KTAC es un controlador común que permite a los usuarios controlar múltiples tipos de plataformas robóticas, incluyendo sistemas no tripulados terrestres, marítimos y aéreos, desde un único controlador en la palma de la mano.

"Kutta Technologies se compromete a dotar a los combatientes con herramientas innovadoras que potencien el éxito de sus misiones", afirmó Douglas Limbaugh, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Kutta. "El diseño modular y las capacidades de control universal de KTAC 2.0 brindan a los operadores la flexibilidad necesaria para adaptarse a cualquier misión, garantizando la superioridad operativa en los entornos más desafiantes".

El producto heredado de Kutta, KTAC 1.0, controló con éxito más de 35 sistemas no tripulados diferentes, tanto para el ejército estadounidense como para países aliados. El KTAC 2.0 amplía estas capacidades, ofreciendo una plataforma universal con dos configuraciones: anclada y no anclada (con módulo de radio), lo que garantiza una integración fluida con ecosistemas existentes como Nett Warrior y dispositivos compatibles con ATAK.

Con un peso inferior a un kilo y una clasificación IP-67, el KTAC 2.0 es robusto, portátil y está diseñado para soportar las duras condiciones del campo de batalla. Reduce la carga física del combatiente en más de un kilo en comparación con las soluciones tradicionales, lo que ofrece una ventaja significativa tanto en movilidad como en resistencia durante misiones prolongadas. Las interfaces abiertas y no propietarias del dispositivo aprovechan la tecnología comercial estándar (COTS), lo que reduce los costes y maximiza la interoperabilidad entre teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores.

"Al aprovechar la tecnología COTS y las arquitecturas abiertas, el KTAC 2.0 ofrece una solución rentable y de alto valor sin comprometer el rendimiento", afirmó Matthew Savoca, vicepresidente ejecutivo de Kutta. "Este lanzamiento marca un avance significativo en el apoyo a los ministerios de defensa a nivel mundial con tecnología escalable y de misión crítica".

El KTAC 2.0 es compatible con una amplia gama de aplicaciones militares, ofreciendo un único controlador para diversas plataformas robóticas. Su compatibilidad con el software de la Estación de Control Terrestre Unificada (UGCS) de Kutta y los protocolos STANAG 4586 mejora aún más su capacidad para planificar misiones, evitar obstáculos y proporcionar conocimiento de la situación en tiempo real.

"Kutta continúa impulsando la innovación mediante alianzas estratégicas e investigación continua para garantizar que KTAC 2.0 evolucione junto con las necesidades operativas de nuestros usuarios", afirmó Matthew Savoca, vicepresidente ejecutivo de Kutta. "Seguimos enfocándonos en reducir la carga del combatiente y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad de la misión. KTAC 2.0 no solo redefine la próxima generación de control táctico para sistemas no tripulados, sino que refleja el compromiso inquebrantable de Kutta de dotar a las fuerzas militares con las herramientas que necesitan para tener éxito, ahora y en el futuro".

Para más información, contactar con Kutta Technologies en:

2075 W. Pinnacle Peak Rd., Suite 102, Phoenix, AZ 85027Email: CustomerSupport@KuttaTech.com Sitio web: www.kuttatech.com

Acerca de Kutta Technologies, LLC

Con sede en Phoenix, Arizona, Kutta Technologies es líder en investigación, desarrollo y fabricación de alta tecnología, especializado en soluciones de comando, control y comunicaciones (C3) para el Departamento de Defensa y los mercados comerciales. Con una amplia experiencia en software crítico para la seguridad y sistemas de hardware robustos, Kutta ofrece tecnologías escalables y listas para la misión que empoderan a los operadores en todos los ámbitos de la guerra moderna.

