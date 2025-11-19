Kvantify Qrunch, desbloqueando la computación cuántica para la innovación química y biológica

(Información remitida por la empresa firmante)

COPENHAGUE, Dinamarca, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Kvantify, pioneros daneses en software de computación cuántica, anunciaron hoy el lanzamiento de su producto estrella: Qrunch. Qrunch es una solución de computación cuántica accesible que impulsa activamente la innovación en industrias de ingeniería química y biológica. Qrunch se presentó por primera vez el 19 de noviembre en la conferencia SC25 en St. Louis.

Las simulaciones químicas son fundamentales para la industria farmacéutica y biotecnológica, y un motor clave de innovación crucial para la sociedad. La computación cuántica es una candidata idónea para acelerar este proceso, y la investigación en este campo ha avanzado de forma constante. Sin embargo, tres barreras fundamentales han dificultado su adopción empresarial: la accesibilidad limitada para especialistas no cuánticos, la escalabilidad insuficiente para problemas de la magnitud real y la prohibitiva relación coste-beneficio. Qrunch resuelve estos desafíos al ofrecer tecnología cuántica de nivel empresarial, diseñada específicamente para flujos de trabajo de química computacional. La plataforma abstrae operaciones cuánticas complejas en una interfaz intuitiva que permite a los científicos del dominio crear e implementar algoritmos cuánticos sin necesidad de conocimientos cuánticos. Esto reduce drásticamente el tiempo de desarrollo del flujo de trabajo en comparación con la programación directa de hardware, lo que permite a los químicos computacionales centrarse en la resolución de problemas científicos en lugar de en secuencias de puertas cuánticas y restricciones de topología de cúbits.

"Un factor diferenciador clave es el enfoque específico de Qrunch para la computación cuántica, que permite la utilización completa del hardware cuántico en el chip", explicó Nikolaj Zinner, director científico de Kvantify. "Mientras que el software cuántico convencional suele acceder solo al 10-30 % de los cúbits disponibles, las estrategias específicas de química de Qrunch permiten una ejecución eficiente en arquitecturas de procesadores completas. Esto se ha validado mediante simulaciones moleculares que utilizan hasta 80 cúbits en procesadores cuánticos actuales, demostrando una mejora de 3 a 4 veces en la capacidad de resolución de problemas en comparación con los métodos estándares".

Para aplicaciones farmacéuticas y de ciencia de materiales, estas capacidades se traducen en plazos de proyecto reducidos, un mayor alcance de sistemas moleculares manejables y la posibilidad de modelar moléculas más grandes y de relevancia comercial.

"Con este tipo de cálculo y el análisis posterior del comportamiento de las enzimas durante la catálisis, podemos comprender mejor los procesos biológicos fundamentales. Obtendremos información que puede mejorar la eficiencia de nuestros productos enzimáticos actuales", señaló Lars Olsen, director sénior de departamento en Novonesis.

Qrunch posiciona la computación cuántica como una tecnología que amplía las fronteras de los problemas abordables en química computacional. Esto se ve reforzado por la compatibilidad de Qrunch con todo el espectro de computadoras cuánticas basadas en puertas lógicas actuales, incluidas las accesibles a través de Amazon Braket, el servicio de computación cuántica de Amazon Web Services (AWS).

Qrunch está estrechamente integrado en el ecosistema cuántico europeo y se lanza junto con IQM Quantum Computers, líder mundial en computación cuántica superconductora con raíces europeas.

"El software cuántico de alto rendimiento es fundamental para la comercialización de la computación cuántica, y Kvantify Qrunch ofrece precisamente eso. Nos complace colaborar con Kvantify para fortalecer el ecosistema cuántico europeo y aprovechar las sinergias entre hardware y software", comentó Jan Goetz, codirector ejecutivo y cofundador de IQM Quantum Computers.

Qrunch ya está disponible

Más información sobre Qrunch: https://www.kvantify.com/products/qrunch .

Acerca de Kvantify

Kvantify es una empresa pionera en software cuántico con sede en Dinamarca. Su misión es transformar el descubrimiento molecular mediante la combinación de la computación cuántica y clásica.

