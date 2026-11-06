KYMCO presenta dos nuevos modelos insignia en EICMA 2026 de Milán

(Información remitida por la empresa firmante)

La diferenciación estratégica abre nuevas oportunidades de mercado a medida que la KYMCO CV3 gana popularidad en Francia y España.

MILÁN, 6 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- EICMA 2026 abrió sus puertas oficialmente el 3 de noviembre y se extenderá hasta el 8 de noviembre. En este marco, KYMCO presentó su última generación de productos, atrayendo a representantes de medios internacionales y a entusiastas de las motocicletas de todo el mundo. El 3 de noviembre, Chun-Ping Ko, presidente del Grupo KYMCO, dio a conocer las versiones de producción de dos de sus modelos insignia de cilindrada media: la motocicleta de aventura tipo crossover CV-X45 y el scooter urbano de gama alta X-Town S 350. Con un diseño distintivo, tecnología avanzada y una gran versatilidad, ambos modelos ponen de manifiesto la capacidad de investigación y desarrollo (I+D) de KYMCO. Ko anunció, además, que el lanzamiento de ambos modelos en Taiwán está previsto para el segundo trimestre de 2027.

Ko señaló que, desde que llevó la marca KYMCO a los mercados internacionales en 1992, la empresa ha logrado un sólido reconocimiento a nivel mundial y una reputación consolidada, con unas exportaciones anuales que superan las 400.000 unidades. Consciente de la evolución de las necesidades de movilidad urbana, KYMCO se ha centrado en el desarrollo de scooters y se ha posicionado estratégicamente por delante de las tendencias del mercado, logrando una ventaja temprana en el segmento de los maxi-scooters. La marca se ha situado entre las tres principales en Italia y España, y ha establecido acuerdos de colaboración como proveedor (OEM) con importantes fabricantes, entre ellos BMW. Asimismo, KYMCO se ha expandido hacia nichos de mercado mediante productos diferenciados. Su scooter de tres ruedas y motor bicilíndrico CV3, que incorpora el sistema de suspensión de doble articulación KALS, ha registrado un buen volumen de ventas en Francia y España; por su parte, el vehículo todoterreno MXU700 ATV, con capacidad para dos plazas, ha obtenido un sólido desempeño comercial en Alemania y Francia.

KYMCO CV-X45: Un modelo crossover de aventura, buque insignia de la marca, llega al mercado global de cilindrada media

Tras su presentación en Taiwán, KYMCO dio a conocer oficialmente en Milán la CV-X45, su modelo crossover de aventura insignia. Combinando los conceptos de "Crossover" y "Xtreme", la CV-X45 está propulsada por un motor monocilíndrico de 427 cc con refrigeración líquida, que ofrece un mayor par en regímenes bajos y medios, así como un mejor rendimiento en ascensos. Su sistema de transmisión PTM reduce las masas no suspendidas y mejora la precisión en el manejo, mientras que sus tres modos de conducción seleccionables permiten al usuario adaptarse a distintas condiciones de marcha.

El sistema de suspensión cuenta con una horquilla delantera invertida de 41 mm y una suspensión trasera de seis puntos de anclaje montada en posición central, ofreciendo un recorrido de 150 mm tanto en el tren delantero como en el trasero. Gracias a la combinación con neumáticos polivalentes Dunlop, la CV-X45 está diseñada para desenvolverse en una gran variedad de terrenos y condiciones de conducción. Entre sus características adicionales se incluyen un diseño ergonómico, un depósito de combustible de 13,5 litros, un cuadro de instrumentos digital a todo color, control de crucero y un amplio espacio de almacenamiento, logrando un equilibrio entre capacidad todoterreno y comodidad para viajes de larga distancia. La versión con especificaciones europeas mantiene las características técnicas del modelo de producción, al tiempo que incorpora nuevas opciones de color, lo que refuerza aún más la posición de KYMCO en el mercado global de motocicletas tipo crossover.

KYMCO X-Town S 350: un nuevo scooter urbano de estilo 'touring' de gama alta, con tecnología avanzada y características prácticas

El nuevo X-Town S 350 está diseñado tanto para los desplazamientos urbanos como para trayectos de media y larga distancia. Construido sobre un bastidor totalmente nuevo con una distancia entre ejes compacta de 1.500 mm, el scooter logra una reducción de peso de 3 kg (es un 15 % más ligero) y, al mismo tiempo, aumenta la rigidez del bastidor en un 15 %, lo que mejora tanto la agilidad como la estabilidad.

Entre sus características tecnológicas se incluyen faros LED, una luz trasera con diseño en forma de X, una pantalla TFT a todo color de 7 pulgadas, un sistema de encendido sin llave y el sistema ESS (señal de parada de emergencia). Para una mayor comodidad durante la conducción, el X-Town S 350 está equipado con un sistema de suspensión de largo recorrido, que ofrece 100 mm de recorrido en la parte delantera y 108 mm en la trasera. Los amortiguadores traseros dobles cuentan con un ajuste de precarga de cinco niveles.

El sistema de frenado consta de frenos de disco delanteros de 260 mm y traseros de 240 mm, complementados con ABS y TCS. Entre las mejoras adicionales se incluyen un parabrisas ajustable, dos puertos de carga rápida USB tipo C, un amplio compartimento de almacenamiento de 41,9 litros bajo el asiento y un depósito de combustible de 13,3 litros, lo que aporta la practicidad y el confort necesarios tanto para los desplazamientos diarios como para viajes más largos.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/kymco-presenta-dos-nuevos-modelos-insignia-en-eicma-2026-de-milan-302932217.html