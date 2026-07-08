(Información remitida por la empresa firmante)

- Kyriba se asocia con Merge para ofrecer pagos con stablecoins y una gestión de tesorería de primer nivel a empresas globales

SAN DIEGO y LONDRES, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Kyriba, el líder mundial en rendimiento de liquidez y gestión de tesorería, y Merge, la plataforma regulada de pagos con stablecoins para empresas, anunciaron hoy una alianza para conectar a sus respectivos clientes con capacidades complementarias en tesorería y pagos transfronterizos.

Esta alianza ofrece a los clientes de Kyriba una opción probada para una infraestructura de stablecoins regulada que permite liquidaciones transfronterizas más rápidas, económicas y totalmente rastreables. Además, brinda a los clientes de Merge acceso a la plataforma líder del sector en la que confían más de 4.000 multinacionales para gestionar la liquidez, pronosticar el flujo de caja y administrar sus operaciones de tesorería globales.

Actualmente, el mayor problema para la tesorería corporativa se manifiesta en los complejos corredores transfronterizos. Para las multinacionales que gestionan cadenas de suministro, nóminas y pagos a proveedores a gran escala, esto se traduce en capital de trabajo inmovilizado, pronósticos de flujo de caja poco fiables y una importante erosión de los márgenes cada mes.

Las plataformas de stablecoins reguladas están transformando estos corredores. Las liquidaciones que antes tardaban días ahora se realizan en minutos. Los costes totales pueden reducirse considerablemente. Y cada transacción es rastreable de principio a fin, lo que simplifica enormemente la conciliación y la auditoría para los equipos de tesorería que operan en múltiples jurisdicciones y divisas.

Esta colaboración refleja la rápida evolución de las finanzas corporativas. Los tesoreros y directores financieros ya no tienen que elegir entre la infraestructura tradicional y las nuevas plataformas. Quieren ambas, trabajando juntas, con los socios adecuados en cada caso.

"La pregunta que se hacen los equipos de tesorería no es si las stablecoins funcionan, sino si pueden confiar en la infraestructura que las respalda. Merge responde a esa pregunta: doble autorización regulatoria, garantía del Banco de Inglaterra y una capa completamente invisible para el destinatario. Para los clientes de Kyriba que gestionan pagos en Brasil, India y Reino Unido, así es como se ve la adopción de stablecoins a nivel empresarial." - Bob Stark, director global de estrategia de mercado, Kyriba

"Kyriba establece el estándar para la gestión de tesorería empresarial. Para nuestros clientes que gestionan operaciones complejas en múltiples divisas en mercados globales, esta alianza les brinda acceso directo a la plataforma de tesorería más confiable en finanzas empresariales. Es un paso significativo en la forma en que operarán los equipos financieros más sofisticados." - Kebbie Sebastian, consejero delegado

ACERCA DE KYRIBAKyriba es líder mundial en gestión de liquidez, y su solución transforma la manera en que directores financieros, tesoreros y responsables de TI se conectan, protegen, pronostican y optimizan su liquidez en un entorno económico complejo.

Como solución SaaS segura, transparente y escalable, utilizada por 4.000 clientes en 170 países, Kyriba ofrece inteligencia controlada y automatización financiera mediante tecnologías innovadoras, incluyendo su IA de agentes de confianza (TAI), que aporta precisión, eficiencia y seguridad a las operaciones financieras.

Con un amplio ecosistema de socios bancarios, tecnológicos y de consultoría, la plataforma de Kyriba gestiona 3.600 millones de transacciones bancarias y 51 billones de dólares en pagos a través de 10.000 bancos anualmente, ayudando a las empresas a obtener visibilidad integral, garantizar la estabilidad financiera y superar sus objetivos estratégicos.

ACERCA DE MERGEMerge es la plataforma de pagos con stablecoins regulada, diseñada para empresas e instituciones financieras globales. Permite realizar pagos transfronterizos más rápidos, económicos y totalmente rastreables, con liquidación en minutos en lugar de días y una auditoría completa integrada desde su concepción. Con sede en Londres y respaldada por Octopus Ventures y Coinbase, Merge goza de la confianza de corporaciones multinacionales e instituciones financieras para transferir valor entre jurisdicciones sin las fricciones, demoras ni opacidad de los sistemas bancarios corresponsales tradicionales. https://www.merge.money

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