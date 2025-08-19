LabConnect lanza LabConnector™ para optimizar la integración de datos de laboratorio

(Información remitida por la empresa firmante)

JOHNSON CITY, Tenn., 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- LabConnect, LLC, líder mundial en servicios de laboratorio central para ensayos clínicos, anunció hoy el lanzamiento de LabConnector™, una potente solución tecnológica que transforma la forma en que se intercambian y gestionan los datos de laboratorio para ensayos clínicos. LabConnector estandariza diversos datos de laboratorio en un único formato HL7, lo que permite una verdadera transferencia bidireccional de datos entre todos los laboratorios participantes.

LabConnector está diseñado específicamente para equipos de TI y analistas de datos de organizaciones patrocinadoras que necesitan datos de laboratorio optimizados, seguros y precisos para ensayos clínicos en curso. Gracias a su integración fluida con cualquier socio de LabConnect, ofrece una flexibilidad inigualable para las operaciones clínicas y la gestión de datos.

Con LabConnector, los patrocinadores y sus socios pueden recibir los resultados de laboratorio en su Sistema de Gestión de Información de Laboratorio (LIMS) más rápido que nunca. Ya sea extrayendo resultados de pruebas, creando pedidos con resultados adjuntos o procesando cancelaciones, LabConnector mejora la calidad de los datos, acelera los tiempos de procesamiento y reduce la dependencia de sistemas intermediarios.

"LabConnector representa un gran avance en la integración con nuestros laboratorios asociados", afirmó Charles Castano, director de Tecnología de LabConnect. "Al integrar todos los laboratorios en un único entorno de datos unificado, ofrecemos a los patrocinadores la velocidad, la precisión y la flexibilidad que necesitan para tomar decisiones más rápidas y, en última instancia, ofrecer terapias que cambian la vida a los pacientes con mayor rapidez".

LabConnector se lanza en un momento crucial, ya que la investigación clínica experimenta una rápida transformación digital. Cada vez más patrocinadores adoptan estándares unificados como HL7 para impulsar la interoperabilidad, acortar los plazos de los estudios y mejorar la calidad de los datos. Este cambio se está acelerando debido a la evolución de las regulaciones y a la creciente demanda de datos clínicos fiables y en tiempo real que permitan una toma de decisiones más rápida y flexible.

Las capacidades clave de LabConnector incluyen:

Estandarización : Convierte datos de laboratorio dispares a un formato HL7 unificado para lograr consistencia y precisión.

Para obtener más información sobre LabConnector y cómo puede mejorar los flujos de trabajo de datos de ensayos clínicos, visite LabConnect en www.labconnect.com .

Acerca de LabConnect LabConnect, LLC es el proveedor líder de servicios de laboratorio central, FSP y consultoría científica, y servicios de integración y transformación de datos para estudios analítica y logísticamente complejos como inmunooncología, terapias celulares y genéticas, y enfermedades raras y huérfanas.

La combinación única de LabConnect de tecnología de última generación, laboratorios de primer nivel, fácil acceso a mercados importantes y emergentes y amplia experiencia en pruebas especializadas significa que las empresas de desarrollo de fármacos pueden confiar en un solo proveedor para todas sus necesidades de servicios de laboratorio central.

Aprenda mas en www.labconnect.com y síganos en LinkedIn .

