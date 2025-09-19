LabConnect nombra a Bill Finger vicepresidente Sénior de Servicios Estratégicos Globales

(Información remitida por la empresa firmante)

JOHNSON CITY, Tenn., 19 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- LabConnect se complace en anunciar el nombramiento de Bill Finger como vicepresidente Sénior de Servicios Estratégicos Globales, a partir del miércoles 10 de septiembre de 2025.

Bill aporta más de 25 años de experiencia en diagnóstico e investigación clínica, con una profunda experiencia en la industria global de laboratorios y farmacias. Como alto ejecutivo, es reconocido como un pensador innovador con una capacidad demostrada para desarrollar estrategias, impulsar la ejecución y mejorar el rendimiento organizacional, manteniendo un enfoque firme en la excelencia operativa.

Recientemente, Bill fue vicepresidente y director general de Servicios Farmacéuticos en Quest Diagnostics. Anteriormente, fue director de Operaciones de Interpace Pharma Solutions, vicepresidente ejecutivo de Medicina de Precisión y Farmacéutica para Cancer Genetics, y ocupó puestos de liderazgo en asuntos científicos y biorepositorio en LabCorp.

En su nuevo cargo, Bill dirigirá los equipos de Servicios Científicos, Servicios de Consultoría, Gestión de Datos y Proveedor de Servicios Funcionales (PSF) de LabConnect.

"El liderazgo de Bill en diagnóstico e investigación clínica es un activo fundamental para LabConnect", afirmó Wes Wheeler, consejero delegado de LabConnect. "Su experiencia nos permitirá seguir anticipándonos a las necesidades de los clientes, ofrecer soluciones innovadoras y reforzar nuestro compromiso con la excelencia operativa para nuestros clientes en todo el mundo".

Para obtener más información sobre LabConnect, visite www.LabConnect.com.

Acerca de LabConnectLabConnect es el proveedor líder de Servicios de Laboratorio Central, Consultoría FSP y Científica, y Servicios de Integración y Transformación de Datos para estudios analíticos y logísticos complejos, como inmunooncología, terapias celulares y génicas, y enfermedades raras y huérfanas.

La combinación única de LabConnect de tecnología de vanguardia, laboratorios de primer nivel, fácil acceso a mercados importantes y emergentes, y amplia experiencia en pruebas especializadas permite que las empresas de desarrollo de fármacos puedan confiar en un solo proveedor para todas sus necesidades de servicios de laboratorio central.

