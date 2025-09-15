(Información remitida por la empresa firmante)

LabConnect y OmniScience ofrecen la primera solución de IA de agentes para obtener información de laboratorios de ensayos clínicos en tiempo real

Juntos, estamos liberando el verdadero potencial de los datos de laboratorios de ensayos clínicos, brindando información más rápida, decisiones más inteligentes y mejores resultados

JOHNSON CITY, Tenn. y HOUSTON, 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- LabConnect, proveedor líder mundial de servicios de laboratorio central, anunció hoy sus planes de colaboración estratégica con OmniScience, la empresa de IA responsable de Vivo , la primera torre de control de IA con agentes para ensayos clínicos. Juntos, ofrecerán la primera solución impulsada por IA del sector que permitirá a los patrocinadores obtener información inteligente y en tiempo real a partir de los datos de laboratorio de ensayos clínicos.

Decisiones más rápidas y supervisión más inteligente con LabConnect + VivoLos datos de laboratorio de ensayos clínicos suelen estar aislados, ser complejos y presentar retrasos. Esto provoca una toma de decisiones lenta y presenta riesgos. Al combinar la experiencia de LabConnect en análisis de laboratorio centralizados y gestión de datos con la plataforma Vivo de OmniScience, los patrocinadores de ensayos ahora pueden unificar conjuntos de datos de laboratorio fragmentados, automatizar la supervisión y detectar señales de riesgo que aceleran los plazos de los ensayos y mejoran los resultados.

Acerca de Vivo: Inteligencia en tiempo real para ensayos clínicos, diseñada específicamente para datos de laboratorioVivo es una plataforma de inteligencia de ensayos clínicos nativa de IA que transforma la forma en que los equipos interactúan con los datos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo clínico. Diseñada para unificar fuentes dispares y ofrecer información en tiempo real, Vivo funciona como una torre de control que proporciona a los equipos clínicos, operativos, de seguridad y de ciencia de datos la claridad necesaria para actuar con mayor rapidez y confianza. Vivo-Lab, una implementación especializada de Vivo, aplica esta misma inteligencia a los datos de laboratorio. Vivo-Lab optimiza los flujos de trabajo del laboratorio al revelar tendencias críticas, anomalías y discrepancias a nivel de sitio a medida que ocurren, lo que ayuda a los equipos a pasar de una supervisión reactiva a una proactiva en uno de los flujos de datos más complejos y variables en la investigación clínica.

Transformando los datos de laboratorio en acción en tiempo real"Nuestra misión en OmniScience es ayudar a los equipos de ensayos clínicos a visualizar y actuar con mayor rapidez", afirmó Angela Holmes, consejera delegada y cofundadora de OmniScience. "Asociarnos con LabConnect amplía esa visión al transformar los datos de laboratorio en información práctica en tiempo real en la que los patrocinadores pueden confiar".

Wes Wheeler, consejero delegado de LabConnect, añadió: "En LabConnect, nos comprometemos a ayudar a los patrocinadores a aprovechar al máximo el potencial de sus datos de laboratorio. Al integrar la IA transformadora de OmniScience, estamos transformando los resultados de laboratorio de informes estáticos a información dinámica y práctica. Juntos, proporcionamos a los equipos de operaciones clínicas la velocidad, la agilidad y la precisión que necesitan para tomar decisiones más inteligentes, mejorar la eficiencia de los ensayos clínicos y agilizar el acceso de las terapias a los pacientes".

Esta colaboración subraya el compromiso de ambas organizaciones con la innovación en el desarrollo clínico, uniendo las operaciones de laboratorio basadas en la tecnología de LabConnect y el enfoque nativo de IA de OmniScience para la inteligencia de ensayos clínicos.

Acerca de LabConnectLabConnect, LLC es el proveedor líder de Servicios de Laboratorio Central, Consultoría FSP y Científica, y Servicios de Integración y Transformación de Datos para estudios analíticos y logísticos complejos, como inmunooncología, terapias celulares y génicas, y enfermedades raras y huérfanas.

La combinación única de la tecnología de vanguardia de LabConnect, laboratorios de primer nivel, fácil acceso a mercados importantes y emergentes, y amplia experiencia en pruebas especializadas permite que las empresas de desarrollo de fármacos confíen en un solo proveedor para todas sus necesidades de servicios de laboratorio central.

Aprenda más en www.labconnect.com y síganos en LinkedIn .

Acerca de OmniScienceOmniScience es una empresa líder en IA que transforma el desarrollo clínico con Vivo, la primera torre de control de IA con agentes diseñada específicamente para ensayos clínicos. Desarrollada por un equipo de científicos de datos clínicos con doctorado, Vivo unifica datos fragmentados de ensayos, aplica automatización inteligente y ofrece información explicable en tiempo real que ayuda a los patrocinadores a reducir costes, acortar los plazos y aumentar las tasas de éxito de los ensayos. Galardonada y reconocida por programas como JLABS de Johnson & Johnson, NVIDIA Inception y Google Cloud for AI, OmniScience lidera una nueva era de inteligencia en ensayos clínicos para acelerar la administración de tratamientos que cambian la vida de los pacientes.

