LaborFox apuesta por el talento y las soft skills para reducir el desempleo juvenil

España es el único país europeo con un desempleo juvenil superior al 30%, según la OCDE. Seis de cada diez jóvenes creen que la Universidad no les prepara lo suficiente para entrar en el mundo laboral. En este contexto, los jóvenes confían en las nuevas tecnologías y las soft skills para encontrar trabajo

LaborFox se consolida en el mercado con una herramienta de selección de perfiles profesionales, basada en el talento, que permite solucionar la elevada tasa de desempleo juvenil en España. Este tipo de desempleo es un problema recurrente en Europa. Ante la falta de experiencia y referencias profesionales, los perfiles junior tienen mayores obstáculos para entrar en el mundo laboral.



En los últimos meses, todos los países comunitarios han logrado una tasa de desempleo juvenil inferior al 30%. Todos, salvo España. Si se compara con la media de la Unión Europea, cuyas cifras se encuentran en torno al 13%, el dato español es más del doble.



LaborFox y el talento joven: aportaciones a la empresa

LaborFox permite detectar aspectos de los perfiles que no se incluyen en los CV tradicionales, dando una oportunidad al talento joven. “Las empresas pueden tomar decisiones más objetivas en base a los resultados de las pruebas y detectar jóvenes talentos con mucho potencial que, en situaciones tradicionales sería difícil de encontrar”, explica Joaquín Pereyra, cofundador de NotBound.



En NotBound, buscaban a una persona para realizar funciones de redacción, con conocimientos en marketing digital y comunicación. En palabras de Pereyra, el candidato ideal para el puesto “tenía que tener iniciativa, saber trabajar en equipo y demostrar capacidades de comunicación y habilidades de comprensión verbal”. Encontrar un perfil con estas cualidades es realmente complicado si solo se tiene el CV de los candidatos. Sin embargo, con LaborFox y su prueba de soft skills, las empresas pueden tomar decisiones más objetivas y acertadas.



Situación del mercado laboral: el talento joven

¿Qué problemas se encuentran los jóvenes en el mercado laboral? Según el Índice de Desarrollo Juvenil Comparado 2021, elaborado por el Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud de FAD, con la colaboración del Banco Santander y Telefónica, las altas tasas de temporalidad y las jornadas parciales involuntarias son las grandes amenazas del empleo joven.



Con respecto a la temporalidad, en España, el 52% de los jóvenes trabajan con un contrato temporal, una tasa que supera la media de la Unión Europea en casi 20 puntos. Además, el 51,6% de los jóvenes españoles trabajan a tiempo parcial y lo hacen de manera involuntaria. Mientras que, en la Unión Europea, la media es de 25,6%.



La elevada tasa de desempleo juvenil también tiene un reflejo en los niveles de emancipación de este sector de la población. Entre los 20 y los 24 años, solo seis de cada 100 jóvenes puede emanciparse y, entre los 25 y los 29, poco más de un tercio. Los niveles de emancipación en España se sitúan 19 puntos porcentuales por debajo de la media europea.



Preparados para el mundo laboral

Según el informe de Adecco “La brecha entre la universidad y la empresa: más allá del título”, seis de cada diez jóvenes creen que no saldrán de la Universidad lo suficientemente preparados para iniciar sus pasos en el mercado laboral. Solo el 8,8% considera que sí salen preparados para encontrar su primer empleo.



Tres de cada cuatro jóvenes consideran que falta contacto entre la Universidad y el mercado laboral y echan de menos las prácticas en las empresas, así como que se les asesore en la búsqueda de empleo.



Sin embargo, lo que más creen que les ayudará a encontrar trabajo son las nuevas tecnologías, los idiomas y las soft skills.



Nuevas tecnologías, soft skills y captación de talento

Las ‘soft skills’, o competencias blandas, tienen cada vez más importancia en los procesos de selección de talento. Según el responsable de psicometría de LaborFox, Manuel Aenlle, engloban aquellos aspectos que permiten cuadrar el perfil de una persona en un puesto concreto.



LaborFox propone un cambio en los procesos de selección tradicionales. A través de sus pruebas de Personalidad Profesional y de ‘hard skills’ (LBFOX Global), ayudan a predecir el desempeño del futuro candidato. Además, se centra en el mayor activo de los perfiles junior: su talento.



La herramienta funciona como un ‘marketplace’ en el que empresas y candidatos se relacionan sin intermediarios. Las empresas pueden encontrar candidatos en la misma herramienta que, por sus resultados en las pruebas, encajen con el puesto a cubrir. Si han iniciado el proceso de selección en otra plataforma, la empresa también puede redirigir a sus candidatos para que realicen las pruebas. Con la unión de ambos modelos, las empresas pueden crear su comunidad de talento.



“Hay personas que no han tenido la posibilidad de trabajar o que tienen una experiencia breve y eso hace que su CV no brille”, explica Joaquín Pereyra, “pero, con las evaluaciones de LaborFox, este tipo de perfiles tienen la oportunidad de equipararse al resto de candidatos, aunque tengan más experiencia”. LaborFox es, sin duda, una herramienta que permite solucionar el problema de la elevada tasa de desempleo juvenil.



Sobre LaborFox

LaborFox es la primera plataforma digital que valida el talento de los candidatos que optan a una oferta de empleo. Permite, tanto a empresas como candidatos, evaluar y compartir de forma eficiente los perfiles de profesionales. A través de tecnología propia ofrece, tanto a las empresas como a los candidatos que optan a un puesto de trabajo, la posibilidad de realizar unas pruebas de competencias profesionales creadas por expertos para poder validar su talento y optar así a un puesto de trabajo adecuado.







