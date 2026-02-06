Lactancia con Lola consolida en Sevilla una asesoría de lactancia premium con acompañamiento de 30 días - Lactancia con Lola

Sevilla, 06 de febrero 2026.- En un contexto donde cada vez más familias buscan apoyo profesional y personalizado durante la lactancia, Sevilla consolida una propuesta especializada que responde a esa demanda con un enfoque diferencial. El acompañamiento continuo, la atención individualizada y la experiencia clínica se han convertido en factores clave para muchas madres que desean vivir la lactancia con mayor seguridad. En este escenario, Lactancia con Lola se afianza como un servicio de referencia en la ciudad, con un modelo de asesoría que prioriza el seguimiento real y sostenido en el tiempo. Además, la figura de una asesora de lactancia IBCLC en Sevilla aporta un respaldo profesional que marca la diferencia desde las primeras semanas.

El proyecto está liderado por Lola Mora, consultora certificada IBCLC, una acreditación internacional que garantiza formación avanzada y actualización constante. Desde Sevilla y también en modalidad online, el servicio acompaña a madres y familias en distintas etapas, desde el inicio de la lactancia hasta procesos más complejos. El enfoque se basa en ofrecer soluciones adaptadas a cada caso, evitando respuestas genéricas y priorizando la escucha activa. Por eso, el modelo se ha ido consolidando entre quienes buscan un apoyo más profundo y constante.

Un acompañamiento intensivo que va más allá de la consulta puntual

Uno de los pilares del servicio es el acompañamiento durante 30 días, una propuesta poco habitual en el sector. Este seguimiento permite observar la evolución de la lactancia, ajustar pautas y resolver dudas que surgen con el paso del tiempo. Muchas dificultades no aparecen en una primera consulta, sino días después, cuando la madre se encuentra sola en casa. Contar con una asesora de lactancia IBCLC en Sevilla que supervise el proceso aporta tranquilidad y continuidad.

El seguimiento profesional se adapta a cada situación, combinando sesiones, contacto directo y ajustes personalizados. Este modelo premium responde a la necesidad real de apoyo sostenido, especialmente en casos de dolor, baja ganancia de peso o inseguridad materna. Además, el acompañamiento no se limita a la técnica, sino que también tiene en cuenta el bienestar emocional de la madre. Por eso, el servicio se percibe como una experiencia integral y no como una intervención aislada.

Tallaje de embudos y asesoramiento en extracción, un servicio diferencial en España

Otro de los elementos que distingue a Lactancia con Lola es el tallaje de embudos y el asesoramiento especializado en extracción con sacaleches. Se trata de un servicio todavía poco común en España, pese a su impacto directo en la comodidad y eficacia de la extracción. Un embudo mal ajustado puede generar dolor, lesiones o una menor producción de leche. Ajustar correctamente este elemento mejora la experiencia y los resultados.

El asesoramiento incluye la revisión del sacaleches, la técnica de extracción y la adaptación a la rutina de cada madre. Este nivel de detalle refuerza el carácter premium del servicio y responde a una demanda creciente entre mujeres que extraen leche de forma habitual. Así, Lactancia con Lola continúa consolidándose en Sevilla como un referente en asesoría de lactancia profesional, personalizada y basada en evidencia científica.



Emisor: Lactancia con Lola

Contacto: Lactancia con Lola

Número de contacto: 655355936