Lactips y SmartSolve anuncian una alianza estratégica global para envases libres de plástico

(Información remitida por la empresa firmante)

Innovación pionera en envases en dos continentes

PARÍS, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Lactips, empresa francesa innovadora en polímeros naturales hidrosolubles de origen 100 % biológico, y SmartSolve, pionera estadounidense en envases hidrosolubles de origen biológico, han anunciado hoy una alianza estratégica global para acelerar la transición hacia el abandono de los envases de plástico.

Las empresas comenzaron a colaborar en 2024, impulsando el avance de PureNil™ 0 —el primer sustrato para envases flexibles del mundo que es 100 % libre de plástico, dispersable e imprimible— desde la fase de desarrollo hasta la escala comercial en menos de dos años. Aprobado para el contacto directo con alimentos, PureNil™ 0 se dispersa rápidamente en agua sin dejar residuos de microplásticos, y cuenta con clientes en los sectores de belleza, cuidado personal, alimentación y bebidas. La hoja de ruta de esta alianza va más allá de PureNil™ 0 y contempla futuras generaciones de envases de base biológica y libres de plástico.

"Lactips nos aportó lo que le faltaba a esta industria: un material verdaderamente libre de plástico y soluble en agua, capaz de funcionar a escala comercial. Lo que comenzó como una colaboración de I+D es ahora una alianza estratégica a largo plazo, y PureNil™ 0 demuestra que los envases libres de plástico no son una promesa de futuro: ya son una realidad", afirmó Jonathan Jakubowski, consejero delegado y cofundador de SmartSolve.

"La firma de este acuerdo exclusivo con SmartSolve marca un hito importante en la expansión global de Lactips. Estamos encantados de asociarnos con SmartSolve y deseo agradecer profundamente a su equipo por su confianza y por el entusiasmo que aportan para acelerar la adopción de soluciones de envasado natural de residuo cero. Juntos, tenemos la oportunidad de generar un impacto positivo duradero tanto en las prácticas del sector como en el medio ambiente", afirmó Alexis von Tschammer, consejero delegado de Lactips.

Acerca de Lactips

Lactips es una empresa líder en el ámbito de los polímeros naturales que desarrolla, fabrica y comercializa un material plástico 100 % de origen biológico, libre de plásticos convencionales, hidrosoluble y totalmente biodegradable en cualquier entorno. La compañía se fundó en 2014 a partir de los trabajos de investigación de Frédéric Prochazka, doctor y profesor investigador de la Universidad de Saint-Étienne (UMR CNRS 5223). En 2022, Lactips dio un paso decisivo en su transformación industrial con la apertura de su primera planta de producción y la incorporación de Alexis von Tschammer como consejero delegado (CEO). Actualmente, Lactips cuenta con una plantilla de 40 empleados. www.lactips.com

Acerca de SmartSolve

SmartSolve desarrolla envases certificados, de base biológica y solubles en agua. La empresa se especializa en papel, etiquetas y bolsas solubles en agua, y tiene su sede en unas instalaciones de 55.000 pies cuadrados en Bowling Green, Ohio. Fundada en 2016 por Al Caperna y Jonathan Jakubowski, SmartSolve es uno de los principales proveedores mundiales de envases flexibles patentados, de base biológica y solubles en agua. www.smartsolve.com

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